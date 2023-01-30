Как приготовить котлеты в духовке, чтобы они были сочными? Рецепт от шеф-повара

В предыдущей статье я рассказывал о том, как самостоятельно сделать фарш для куриных котлет. А теперь хочу рассказать об одном из наиболее полезных способов их приготовления – в духовке. Так вы сможете сохранить сочность блюда и придать ему румяный вид, чего нельзя добиться, готовя их на пару.
Ингредиенты
куриная грудка без кожи — 1 шт.;
окорочка без кожи — 2 шт.;
лук репчатый — 1 средняя луковица;
масло сливочное: 100 г;
соль и перец по вкусу.
Способ приготовления полуфабриката в домашних условиях описали по ссылке.
Приготовление
Шаг 1.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Шаг 2.
Пергамент расстелить на противень, а сверху выложить котлеты. Запекать 15–20 мин. Смазывать пергамент ничем не нужно.
Фото: istockphoto.com
По желанию можно приготовить полезный гарнир к куриным котлетам в духовке:
свежую цветную капусту разобрать на соцветья и промыть;
отварить в подсоленной воде пять-десять минут и запечь вместе с котлетами;
Фото: istockphoto.com
по готовности капусту заправить сливочным маслом;
при желании можно добавить свежерубленый чеснок и зелень.
Если капуста свежемороженая, то необходимо её разморозить, посолить и запечь в духовке, то есть пропустить этап варки.
Подробнее о том, как вкусно приготовить брокколи на гарнир, узнаете здесь.