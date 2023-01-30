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Готовим котлеты в духовке лучше, чем на пару. Рецепт от шеф-повара

Как приготовить котлеты в духовке, чтобы они были сочными? Рецепт от шеф-повара
Евгений Мясников
Как приготовить котлеты в духовке?
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Так блюдо получается ещё полезнее.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

В предыдущей статье я рассказывал о том, как самостоятельно сделать фарш для куриных котлет. А теперь хочу рассказать об одном из наиболее полезных способов их приготовления – в духовке. Так вы сможете сохранить сочность блюда и придать ему румяный вид, чего нельзя добиться, готовя их на пару.

Ингредиенты

  • куриная грудка без кожи — 1 шт.;
  • окорочка без кожи — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 средняя луковица;
  • масло сливочное: 100 г;
  • соль и перец по вкусу.
Способ приготовления полуфабриката в домашних условиях описали по ссылке.

Приготовление

Шаг 1.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Шаг 2.

Пергамент расстелить на противень, а сверху выложить котлеты. Запекать 15–20 мин. Смазывать пергамент ничем не нужно.

Фото: istockphoto.com

По желанию можно приготовить полезный гарнир к куриным котлетам в духовке:

  • свежую цветную капусту разобрать на соцветья и промыть;
  • отварить в подсоленной воде пять-десять минут и запечь вместе с котлетами;

Фото: istockphoto.com

  • по готовности капусту заправить сливочным маслом;
  • при желании можно добавить свежерубленый чеснок и зелень.

Если капуста свежемороженая, то необходимо её разморозить, посолить и запечь в духовке, то есть пропустить этап варки.

Подробнее о том, как вкусно приготовить брокколи на гарнир, узнаете здесь.
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