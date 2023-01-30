Как приготовить котлеты в духовке, чтобы они были сочными? Рецепт от шеф-повара

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» В предыдущей статье я рассказывал о том, как самостоятельно сделать фарш для куриных котлет. А теперь хочу рассказать об одном из наиболее полезных способов их приготовления – в духовке. Так вы сможете сохранить сочность блюда и придать ему румяный вид, чего нельзя добиться, готовя их на пару.

Ингредиенты

куриная грудка без кожи — 1 шт.;

окорочка без кожи — 2 шт.;

лук репчатый — 1 средняя луковица;

масло сливочное: 100 г;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления полуфабриката в домашних условиях описали по ссылке

Приготовление

Шаг 1.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Шаг 2.

Пергамент расстелить на противень, а сверху выложить котлеты. Запекать 15–20 мин. Смазывать пергамент ничем не нужно.

Фото: istockphoto.com

По желанию можно приготовить полезный гарнир к куриным котлетам в духовке:

свежую цветную капусту разобрать на соцветья и промыть;

отварить в подсоленной воде пять-десять минут и запечь вместе с котлетами;

Фото: istockphoto.com

по готовности капусту заправить сливочным маслом;

при желании можно добавить свежерубленый чеснок и зелень.

Если капуста свежемороженая, то необходимо её разморозить, посолить и запечь в духовке, то есть пропустить этап варки.

Подробнее о том, как вкусно приготовить брокколи на гарнир, узнаете здесь