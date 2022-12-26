Чем заменить шампанское на новогоднем столе? 3 авторских рецепта моктейлей

Шампанское оказывает негативное влияние на организм и приводит к не самым радостным последствиям утром 1 января… Расскажу, чем интересным заменить традиционный новогодний напиток.
Кто не рискует, тот просыпается свежим наутро
Многие по веским причинам сознательно отказываются на Новый год от алкоголя. Игристые напитки за счёт газов приводят к быстрому опьянению и негативно влияют на работу мозга, печени и почек.
Фото: istockphoto.com
Помимо головной боли, шампанское приводит к отёчности и проблемам с пищеварением. Лучше не рисковать своим здоровьем и позаботиться о себе. Тем более что существуют альтернативы, которые не только окажутся значительно вкуснее, но и полезнее!
Как заменить шампанское без потерь?
Прекрасной и модной альтернативой игристому на новогодние праздники станут моктейли. Предлагаем три авторских рецепта от нашего эксперта, которые можно приготовить в домашних условиях.
Моктейль — безалкогольный смешанный напиток. Есть два направления: первое — когда выпаривают алкоголь, постепенно избавляя жидкость от спирта, второе — когда повторяют вкусовую палитру напитка, делая его «копию» из безалкогольных ингредиентов.
Моктейль «Манго слинг»
Ингредиенты:
имбирный фреш – 10 мл;
лимонный фреш – 15 мл;
содовая лимон лайм – 150 мл;
манго – 120 г;
мята свежая – 1 г (для украшения);
лёд в кубиках.
Фото: istockphoto.com
Традиционно слинги состоят из крепкого алкоголя, лимонного сока, сиропа или ликёра и содовой или газированной воды. Подаются в высоких бокалах.
В нашем варианте мы не используем алкогольные составляющие и добавляем имбирный фреш, что придаёт особую остроту напитку.
Моктейль «Сейдж романс»
Ингредиенты:
сахарный сироп – 15 мл;
яблочный сок – 50 мл;
сок лайма – 10 мл;
содовая лимон лайм – 120 мл;
киви свежий – 70 г;
эстрагон/тархун – 4 г;
лёд в кубиках.
Фото: istockphoto.com
Всё смешиваем, добавляем лёд. Здесь соблюдён правильный баланс кислого и сладкого напитка с нотками эстрагона и ярким вкусом киви.
Моктейль «Ягодный твист»
Ингредиенты:
ананасовый сок –100 мл;
лимонный сок –15 мл;
апельсиновый сок –100 мл;
гренадин –10 мл;
свежая ежевика –24 г;
свежая клубника – 60 г.
Фото: istockphoto.com
Напиток полезен благодаря свежей клубнике и ежевике, он отлично подойдёт для праздничной вечеринки. При необходимости свежие ягоды можно заменить замороженными.
Некоторые ингредиенты также можно заменить, например, апельсиновый сок на грейпфрутовый, и тогда получится совершенно другой вкус.
И так всё сбудется! Оставьте стереотипы в прошлом году – в новый год с чистыми мыслями, а все желания сбудутся, каким бы напитком вы его ни запивали! Попробуйте угостить близких новым полезным коктейлем, и, может быть, это станет вашей новой традицией.
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