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Чем заменить шампанское непьющим на Новый год — топ-3 безалкогольных напитков

Чем заменить шампанское на новогоднем столе? 3 авторских рецепта моктейлей
Анна Мурашова Евгения Мурзина
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3 безалкогольных напитка на Новый год
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Предлагаем оригинальные альтернативы для непьющих. Но уверены, что их оценят все.

Многие ждут боя курантов, чтобы поскорее написать на бумажке заветные желания, сжечь её и выпить шампанское с пеплом. Но так ли важно запивать мечты бокалом игристого?

<a href="https://www.championat.com/authors/6551/1.html">Евгения Мурзина</a>
Евгения Мурзина
специалист по маркетингу в ресторане СибирьСибирь

Шампанское оказывает негативное влияние на организм и приводит к не самым радостным последствиям утром 1 января… Расскажу, чем интересным заменить традиционный новогодний напиток.

Кто не рискует, тот просыпается свежим наутро

Многие по веским причинам сознательно отказываются на Новый год от алкоголя. Игристые напитки за счёт газов приводят к быстрому опьянению и негативно влияют на работу мозга, печени и почек.

Фото: istockphoto.com

Помимо головной боли, шампанское приводит к отёчности и проблемам с пищеварением. Лучше не рисковать своим здоровьем и позаботиться о себе. Тем более что существуют альтернативы, которые не только окажутся значительно вкуснее, но и полезнее!

Как заменить шампанское без потерь?

Прекрасной и модной альтернативой игристому на новогодние праздники станут моктейли. Предлагаем три авторских рецепта от нашего эксперта, которые можно приготовить в домашних условиях.

Моктейль — безалкогольный смешанный напиток. Есть два направления: первое — когда выпаривают алкоголь, постепенно избавляя жидкость от спирта, второе — когда повторяют вкусовую палитру напитка, делая его «копию» из безалкогольных ингредиентов.

Моктейль «Манго слинг»

Ингредиенты:

  • имбирный фреш – 10 мл;
  • лимонный фреш – 15 мл;
  • содовая лимон лайм – 150 мл;
  • манго – 120 г;
  • мята свежая – 1 г (для украшения);
  • лёд в кубиках.

Фото: istockphoto.com

Традиционно слинги состоят из крепкого алкоголя, лимонного сока, сиропа или ликёра и содовой или газированной воды. Подаются в высоких бокалах.

В нашем варианте мы не используем алкогольные составляющие и добавляем имбирный фреш, что придаёт особую остроту напитку.

Моктейль «Сейдж романс»

Ингредиенты:

  • сахарный сироп – 15 мл;
  • яблочный сок – 50 мл;
  • сок лайма – 10 мл;
  • содовая лимон лайм – 120 мл;
  • киви свежий – 70 г;
  • эстрагон/тархун – 4 г;
  • лёд в кубиках.

Фото: istockphoto.com

Всё смешиваем, добавляем лёд. Здесь соблюдён правильный баланс кислого и сладкого напитка с нотками эстрагона и ярким вкусом киви.

Моктейль «Ягодный твист»

Ингредиенты:

  • ананасовый сок –100 мл;
  • лимонный сок –15 мл;
  • апельсиновый сок –100 мл;
  • гренадин –10 мл;
  • свежая ежевика –24 г;
  • свежая клубника – 60 г.

Фото: istockphoto.com

Напиток полезен благодаря свежей клубнике и ежевике, он отлично подойдёт для праздничной вечеринки. При необходимости свежие ягоды можно заменить замороженными.

Некоторые ингредиенты также можно заменить, например, апельсиновый сок на грейпфрутовый, и тогда получится совершенно другой вкус.

И так всё сбудется! Оставьте стереотипы в прошлом году – в новый год с чистыми мыслями, а все желания сбудутся, каким бы напитком вы его ни запивали! Попробуйте угостить близких новым полезным коктейлем, и, может быть, это станет вашей новой традицией.

В предыдущем материале рассказали, как живётся человеку с аллергией на алкоголь.
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