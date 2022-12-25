Где растут самые старые в мире деревья? Топ-5 долгожителей

Родные берёзки, плакучие ивы, мохнатые ели – люди всегда с особым трепетом относились к деревьям. Их воспевали ещё в древности. Писали стихи и песни, делали основными персонажами в произведениях, природными памятниками: сажали в знак важного события.

А одно хвойное дерево смогло стать главным атрибутом праздника. Без него вот уже несколько веков не обходится Новый год. Ёлка затмила по популярности всех остальных в своём семействе.

Деревья необходимы нам не только как источник кислорода. Зелёные листья и крепкие стволы украшают планету, являются олицетворением любимых мест. В конце концов, всегда приятно посидеть в тени от густой кроны в жаркий полдень.

Как правило, деревья имеют продолжительную жизнь и могут застать смену нескольких поколений людей. Но не всё так безоблачно. Как и для любого другого живого организма, для деревьев важны внешние условия и наследственность.

Что влияет на долгую жизнь дерева?

Тип почвы, температура воздуха, климат, наличие или отсутствие вредителей, природных катаклизмов — всё влияет на благополучное развитие и долголетие растений. Биологи также установили, что наследственность непосредственно сказывается на продолжительности существования.

Например, баобабы могут перенести жаркий климат Африки, набеги слонов и даже удары молний. Деревья остаются в прекрасной форме несколько тысяч лет благодаря своим уникальным свойствам, характерным только для их вида.

Достоверно установить, сколько точно живут баобабы, невозможно. Эти деревья не имеют годовых колец. Учёные делают предположение по внешним признакам в их случае: оценивают размер дерева и предполагаемые темпы роста. Исследования показали, что баобаб может достигать возраста в 5 тыс. лет. Дуб имеет продолжительность всего 1,5 тыс. лет.

А вот самый точный способ узнать возраст дерева – это дендрохронология. Наука занимается подсчётом годовых древесных колец. Каждое кольцо знаменует собой полный цикл смены времён года, или один год жизни. Благодаря дендрохронологии удалось выяснить, какие деревья на сегодня являются долгожителями и вошли в топ-лист самых древних.

Ель обыкновенная из Швеции

На сегодня хвойное дерево является самым старым деревом в мире. Его возраст, по подсчётам учёных, составляет более 9,5 тыс. лет.

Интересный факт. Пару десятков лет назад дерево могло исчезнуть, так как начало отмирать и засыхать. Но у него появились молодые побеги, которые дали силы и продлили жизнь ели. Внешне сейчас старое дерево выглядит примерно одинаково в сравнении с молодыми отростками.

Фото: istockphoto.com

Сосна остистая из США

У этого хвойного дерева есть имя – Мафусаил. Произрастает оно в национальном парке Калифорнии, в восточной её части. Сегодня ей почти 5 тыс. лет. Точное месторасположение засекречено от посетителей.

Причины понятны. Нередко люди, осознавая факт, что находятся рядом с легендой, начинают портить деревья и уносить с собой его кусочки или отростки. Возможно, вы могли видеть дерево-старейшину, если бывали в калифорнийском парке.

Фото: istockphoto.com

Африканские баобабы

По примерным подсчётам учёных, некоторым видам этих деревьев 4,5 тыс. лет. Для оценки возраста используется метод радиоуглеродного анализа.

Помимо рекордов по долголетию, баобаб ещё входит в число деревьев с самым толстым стволом. Диаметр некоторых составляет около 10 м. А пористая структура дерева напоминает губку, которая помогает ему пережить засуху. Баобаб может впитать в себя более 100 тыс. литров воды.

Фото: istockphoto.com

Секвойя из США

Ещё один представитель деревьев-долгожителей произрастает в национальном парке США. Генерал Шерман, а именно так называют старейшину, растёт здесь уже 2,7 тыс. лет. Высота дерева тоже впечатляет – 84 м. Обхват у земли – 31 см. По данным учёных, секвойя продолжает расти, увеличивая диаметр ствола.

Фото: istockphoto.com

Дубовая роща в Москве

Россия тоже может похвастаться деревьями-долгожителями. В их число входит дуб. В Москве в Коломенском парке произрастает целая роща из многовековых деревьев.

По данным биологов, их возраст колеблется от 400 до 1000 лет. Прогуливаться здесь любили великие исторические деятели: Петр I, Екатерина Великая; поэт Александр Пушкин. В честь последнего даже названо одно из деревьев. По преданиям, поэт любил отдыхать в его сени.

Фото: mos.ru

Несмотря на то что большое количество деревьев-долгожителей находится под охраной, вырубка леса остаётся главной проблемой в экологии. В развитых странах этот процесс находится на строгом контроле и запрещён в некоторых местах. В наших силах продлить жизнь зелёных соседей, которые помогают очистить воздух и украшают серые дни.

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