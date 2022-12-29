Советы, которые помогут вам без последствий насладиться массовыми мероприятиями.

Что делать, чтобы ребёнок не заболел на новогоднем празднике? 7 рекомендаций врача

Новогодние ёлки, театральные и цирковые представления могут стать для детей не только возможностью весело провести время, но и причиной заражения простудой.

В конце декабря традиционно отмечается подъём заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Любые массовые скопления людей будут дополнительным источником, где можно подхватить инфекцию.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Чтобы праздники не омрачились высокой температурой и сиропами от кашля, достаточно соблюдать рекомендации врачей, включить разумный подход и не надеяться на авось.

Оцените состояние ребёнка

При лёгком недомогании — чихании или боли в горле — оставайтесь дома. Не стоит геройствовать и сожалеть о пропуске важного мероприятия.

Возможно, первые признаки заболевания и не будут иметь продолжения, но здесь нелишним будет перестраховаться. Ослабленный иммунитет станет идеальной средой для развития инфекции.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Определённо так, ослабленный инфекцией организм нельзя дополнительно нагружать. А закрытое пространство с большим количеством людей – потенциальная угроза.

Чтобы подготовиться к череде новогодних мероприятий, укрепляйте иммунную систему ребёнка на протяжении всего года – полноценное питание, дотация нутриентов по надобности, своевременное лечение паразитозов и ОРВИ.

Ограничьте контакты с заболевшими

Накануне праздника стоит оградить общение с друзьями и знакомыми, которые только выздоровели или ещё находятся на больничном. Также стоит снизить посещаемость крупных торговых центров и супермаркетов.

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Ирина: В среднем инкубационный период для вирусов составляет две-три недели, поэтому, если вы имели контакт с человеком, который впоследствии заболел, важно наблюдать за состоянием ребёнка в течение 7–21 дней.

Подберите удобную одежду

Важно, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в праздничном наряде, не вспотел или не замёрз. Если мероприятие предполагает активности, то стоит надевать просторные брюки и кофты, девочкам можно заменить платья на леггинсы и джинсы.

Фото: istockphoto.com

Родителям хочется, чтобы на ёлке его малыш был самым красивым. Но не забывайте, что участвовать в празднике ребёнку, а не взрослым. Можно прислушаться к мнению детей и учесть их пожелания.

Следите за личной гигиеной

Перед мероприятием ещё раз проговорите правила. Напомните детям о необходимости мыть руки после улицы при входе в помещение, после посещения туалета. С собой необходимо положить носовой платок.

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Ирина: Огромная просьба к родителям – использовать именно воду и мыло, тщательное мытьё рук не заменят салфетки и антисептики. После активных игр в кругу других детей, ползания по полу и лабиринтам, касаний к различным предметам важно оперативно очистить руки мылом.

Возьмите воду

Помещение, в котором проходит праздник, может оказаться маленьким и хорошо отапливаемым. В этом случае ребёнку необходимо иметь под рукой бутылочку с водой, чтобы утолить жажду. Пользоваться ей можно только индивидуально. Правило «поделись с другом» здесь не работает.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Вода необходима на празднике, очищенная питьевая, с достаточным количеством нутриентов. Во время потения любой человек, и ребёнок в том числе, теряет соли, которые нужно восполнять.

Покормите перед началом праздника

Не нужно пытаться насильно кормить ребёнка. Но иногда из-за сильного эмоционального подъёма у детей может повышаться аппетит. Небольшой перекус фруктами сможет снизить порывы чувств.

Ирина: Перекус лучше давать белковый, не углеводный, потому что белки и жиры дадут нужный запас энергии, а фрукты и углеводы – подъём уровня инсулина в крови. Перекусывайте орешками (если разрешены), самостоятельно приготовленными кусочками из индейки, цельнозерновыми хлебцами с маслом гхи.

Не перекусывайте фастфудом на ёлках

Иногда на праздниках есть точки с готовой едой. Запах сладкой ваты, попкорна и гамбургеров вызывает желание перекусить. Даже когда родители выполнили предыдущий пункт и ребёнок подкрепился перед мероприятием.

Лучше отказаться от идеи покупать фастфуд без заводской упаковки. Качество и безопасность этих продуктов сложно проверить. Гарантий, что они приготовлены с соблюдением гигиенических норм, нет.

Расскажите программу мероприятий

Ребёнку будет психологически комфортно, когда он знает план действий. Проговорите, какие мероприятия запланированы, что он увидит и что будет делать.

Фото: istockphoto.com

Незнакомое место может испугать, на этом фоне есть вероятность нервозности. Успокойте ребёнка и заинтересуйте. Если есть возможность — не оставляйте одного на празднике.

Самое главное – каждое новогоднее мероприятие должно пройти по желанию ребёнка. Не стоит заставлять ходить на все ёлки и успеть посетить как можно больше представлений. Тогда настроение и позитивный настрой укрепят иммунитет детей, и они будут меньше подвержены вирусам.