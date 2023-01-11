Нутрициолог рассказала, что стоит включить в рацион для здоровья сердца и сосудов.

Как предотвратить образование тромбов? 6 продуктов, которые разжижают кровь

Густая кровь — серьёзная угроза для здоровья сердечно-сосудистой системы. Она повышает риск развития тромбоэмболии (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом) и тромбоза (образование плотных сгустков крови), заставляет сердце работать на износ и может привести к развитию гипертонии, инфаркту, инсульту и даже смерти.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Не допустить такого состояния помогут полноценное питание и продукты, которые естественным образом разжижают кровь. Расскажу о шести продуктах, которые нормализуют свёртываемость крови и помогают снизить риск образования тромбов.

Сгущение крови часто сигнализирует о неполадках в организме — гиповитаминоз, последствия стрессов, заболевания сердца и сосудов, внутриклеточное голодание органов и тканей.

Частая причина густой крови — следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови, она становится густой, повышается уровень холестерина, активизируется процесс образования атеросклеротических бляшек.

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Чтобы привести в норму свёртываемость крови, необходимо полноценно питаться и заниматься физической активностью: чаще гулять на свежем воздухе, плавать в бассейне, записаться в спортивный зал.

Сбалансированный рацион должен состоять из полезных нутриентов:

большое количество овощей и фруктов, богатых растительной клетчаткой;

источники легкоусваиваемого белка (мясо птицы, орехи, бобовые, куриные яйца);

сложные углеводы (цельнозерновые крупы, зелень, семена);

ненасыщенные жиры (сыродавленые масла, рыба, авокадо, говядина).

В полноценный рацион следует добавить пищевые антикоагулянты, которые естественно разжижают кровь и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Имбирь

Природный антикоагулянт с богатым витаминным составом. В корне имбиря содержится противовоспалительное вещество гингерол. В сочетании с жирными кислотами омега-3 и омега-6 оно вырабатывает особые ферменты, препятствующие слипанию тромбоцитов.

Гингерол делает кровь более текучей и жидкой, растворяет имеющиеся холестериновые бляшки, предотвращает их дальнейшее образование.

Фото: istockphoto.com

Разжижая кровь и способствуя растворению сгустков, имбирь предотвращает инсульты сосудов головного мозга. Кроме того, сочетание гингерола и ненасыщенных жирных кислот помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, не давая ему оставаться на внутренних стенках сосудов кровеносной системы.

Особый минерально-витаминный состав делает стенки сосудов эластичными и крепкими, снижает проницаемость артерий.

Имбирь содержит витамины А, Е, С, а также селен, которые предупреждают старение сердечной мышцы, артерий и вен, защищая от влияния свободных радикалов.

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Употребление имбиря поможет поддержать здоровье сердца и сосудов в норме. Рекомендуется употреблять продукт в пищу в свежем или сушёном виде. Его можно добавлять в выпечку, напитки, разные блюда.

Оливковое масло

Богато растительными антиоксидантами, которые снижают вредную активность тромбоцитов, защищают сосуды от закупорки сгустками крови.

В оливковом масле первого отжима высокое содержание фенола, который мешает образованию тромбов, активно разжижая загустевшую кровь.

Регулярное употребление продукта помогает привести в норму уровень общего холестерина в крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, сахарного диабета.

Добавляйте свежее масло в салаты и соусы, чтобы получить максимальную пользу от продукта.

Жирная морская рыба

Главный помощник в борьбе с густой кровью. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые мешают тромбоцитам сцепляться друг с другом, подавляя процесс их скопления в кровеносных сосудах. Омега-3 эффективно разжижает кровь и способствует растворению сформированных тромбов.

В рыбе омега-3 находится в естественной форме, что обеспечивает полное и последовательное усвоение жирных кислот.

Фото: istockphoto.com

Омега-3 жирные кислоты очищают стенки сосудов от избытка «плохого» холестерина, предотвращая образование атеросклеротических бляшек. Достаточное количество омега-3 в питании оздоравливает клетки эндотелия сердечной и сосудистой ткани, обеспечивает их нормальное деление.

Употребление блюд из рыбы повышает сопротивляемость сосудистых стенок к образованию тромбов, нормализует артериальное давление.

Чеснок

Обладает природными антибактериальными и антимикробными свойствами, а также антикоагулянтной активностью, которая блокирует образование тромбов. Наибольшую пользу можно получить при употреблении в пищу запечённого и свежего чеснока.

Ананас

В свежем ананасе содержится особый фермент бромелайн, который эффективно защищает от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Добавление в рацион этого продукта поможет предотвратить загущение крови.

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Исследования показывают, что бромелайн активно разжижает кровь, разрушает тромбы и замедляет процесс их образования.

Морская капуста

Морская капуста и другие виды водорослей — природные антикоагулянты, содержащие большое количество йода.

Включение водорослей в питание поможет нормализовать артериальное давление, повысить тонус сосудов и уменьшить вязкость крови. Добавьте в рацион салаты из морской капусты, чтобы разжижать кровь без приёма синтетических препаратов.

Кроме перечисленных пищевых антикоагулянтов, рекомендую добавить в питание продукты, богатые витамином К (обеспечивает нормальную свёртываемость крови, защищает сосуды от закупорки сгустками крови):

все виды листовой зелени;

разные сорта капусты;

злаки;

тыква;

авокадо;

киви;

малина.

Фото: istockphoto.com

Употребление полезных продуктов нормализует процесс свёртываемости крови, укрепляет иммунитет, наполняет организм витаминами.

Отмечу, что для нормализации свёртываемости крови необходимо восстановить водный баланс. Нехватка жидкости в организме провоцирует сгущение крови, увеличивая риск образования тромбов.

Старайтесь ежедневно выпивать индивидуальную норму воды. Рассчитать норму можно по формуле: 30 мл на 1 кг веса.

Фото: istockphoto.com

Для разжижения крови полезно пить травяные чаи, например, ромашковый, каркаде, донниковый, клюквенный.

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Поддерживайте здоровый состав крови с помощью полноценного питания и активного образа жизни. Пейте достаточно воды, ешьте больше свежих овощей, регулярно занимайтесь спортом. Проявляйте заботу о своём организме и будьте здоровы.