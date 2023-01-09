Вот что происходит с организмом, когда мы голодаем.

Что будет, если месяц ничего не есть и пить только воду? Отвечает нутрициолог

Что будет, если человек будет пить только воду? К каким последствиям это может привести?

Без воды на Земле не может прожить ни одно живое существо. Это важнейший ресурс для выведения шлаков и токсинов.

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Дефицит жидкости в организме довольно опасен и может даже привести к летальному исходу. Нехватка воды сказывается на общем состоянии – это головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, слабость организма. Всё дело в повреждении клеток, которые подвергаются изменениям в результате обезвоживания.

Есть и другая сторона медали – переизбыток воды или, как его ещё называют, гипергидрация, которая также отражается на самочувствии человека – кожа приобретает бледный цвет, появляются отёки, ухудшается общее состояние.

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Если пить более трёх литров жидкости в день, то увеличивается нагрузка на почки, что мешает их полноценному функционированию. В день мы теряем примерно 2,5 литра воды – 1/4 её часть уходит на работу дыхательной системы, расход которой увеличивается в жаркую погоду.

Полезные свойства воды известны многим. Основные из них:

транспортировка витаминов, минералов и полезных веществ в организме;

поддержание нормальной температуры тела;

выведение из организма шлаков, токсинов и отмерших клеток;

омоложение кожи и улучшение внешнего вида;

снижение риска инфарктов и инсультов;

наполнение организма энергией;

защита жизненно важных органов.

Может ли человек 30 дней продержаться на одной воде?

Если ответить обобщённо – то да, может. Но с последствиями. Радикальные перемены для нашего организма редко когда бывают полезными, если это только не резкий отказ от курения или алкоголя.

Фото: istockphoto.com

Что же произойдёт, если человек месяц будет пить только воду? Первые несколько дней главной сложностью будет постоянное чувство голода, за который отвечает гормон грелин.

Если человек не будет думать о еде, его выработка значительно снизится, а другой гормон, отвечающий за чувство сытости — лептин, и вовсе перестанет вырабатываться.

Хочешь есть – попей воды?

Как говорят те, кто проходил подобный «квест голодания», самое сложное – не думать о еде. Через несколько дней чувство голода снижается, а процесс разрушения клеток усиливается.

Жировые клетки становятся источником кетоновых тел, а клетки мышц становятся источником аминокислот.

Высокое содержание жиров в рационе может вызывать разные последствия. И вот почему.

Проще говоря, организм начинает есть сам себя. Звучит страшно, правда? На деле всё ничуть не лучше. Количество глюкозы в крови снижается, что приводит к понижению уровня инсулина, а он, в свою очередь, помогает регулировать аппетит.

Кетоновые тела – продукты обмена веществ, которые образуются в процессе расщепления жировых запасов.

Для кого-то резкое снижение глюкозы в крови может стать крайне опасным. Как результат – развитие гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови). Что касается симптомов, то они крайне неприятные:

темнота в глазах;

головная боль;

головокружение;

тошнота;

сильная слабость.

Фото: istockphoto.com

Если человек лишает себя еды на 30 дней необдуманно – это может стать высоким риском для здоровья, особенно если у него есть такие заболевания, как сахарный диабет, гастрит или язва желудка.

Отвечая на вопрос о том, похудеете ли вы, если 30 дней будете пить только воду: скорее всего, да. Но нужен ли вам такой риск для здоровья?

Нутрициолог рекомендует пить стакан тёплой воды каждое утро. Подробнее о пользе такой привычки читайте здесь

Гораздо лучше поддерживать сбалансированный режим питания, не забывая про овощи и фрукты, соблюдать график сна и регулярно заниматься спортом. К вопросу похудения всегда нужно подходить с умом.