Что будет, если месяц ничего не есть и пить только воду? Отвечает нутрициолог

Что будет, если человек будет пить только воду? К каким последствиям это может привести?
Без воды на Земле не может прожить ни одно живое существо. Это важнейший ресурс для выведения шлаков и токсинов.
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания
Дефицит жидкости в организме довольно опасен и может даже привести к летальному исходу. Нехватка воды сказывается на общем состоянии – это головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, слабость организма. Всё дело в повреждении клеток, которые подвергаются изменениям в результате обезвоживания.
Есть и другая сторона медали – переизбыток воды или, как его ещё называют, гипергидрация, которая также отражается на самочувствии человека – кожа приобретает бледный цвет, появляются отёки, ухудшается общее состояние.
Фото: istockphoto.com
Если пить более трёх литров жидкости в день, то увеличивается нагрузка на почки, что мешает их полноценному функционированию. В день мы теряем примерно 2,5 литра воды – 1/4 её часть уходит на работу дыхательной системы, расход которой увеличивается в жаркую погоду.
Полезные свойства воды известны многим. Основные из них:
- транспортировка витаминов, минералов и полезных веществ в организме;
- поддержание нормальной температуры тела;
- выведение из организма шлаков, токсинов и отмерших клеток;
- омоложение кожи и улучшение внешнего вида;
- снижение риска инфарктов и инсультов;
- наполнение организма энергией;
- защита жизненно важных органов.
Может ли человек 30 дней продержаться на одной воде?
Если ответить обобщённо – то да, может. Но с последствиями. Радикальные перемены для нашего организма редко когда бывают полезными, если это только не резкий отказ от курения или алкоголя.
Фото: istockphoto.com
Что же произойдёт, если человек месяц будет пить только воду? Первые несколько дней главной сложностью будет постоянное чувство голода, за который отвечает гормон грелин.
Если человек не будет думать о еде, его выработка значительно снизится, а другой гормон, отвечающий за чувство сытости — лептин, и вовсе перестанет вырабатываться.
Хочешь есть – попей воды?
Как говорят те, кто проходил подобный «квест голодания», самое сложное – не думать о еде. Через несколько дней чувство голода снижается, а процесс разрушения клеток усиливается.
Жировые клетки становятся источником кетоновых тел, а клетки мышц становятся источником аминокислот.
Высокое содержание жиров в рационе может вызывать разные последствия. И вот
почему.
Проще говоря, организм начинает есть сам себя. Звучит страшно, правда? На деле всё ничуть не лучше. Количество глюкозы в крови снижается, что приводит к понижению уровня инсулина, а он, в свою очередь, помогает регулировать аппетит.
Кетоновые тела – продукты обмена веществ, которые образуются в процессе расщепления жировых запасов.
Для кого-то резкое снижение глюкозы в крови может стать крайне опасным. Как результат – развитие гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови). Что касается симптомов, то они крайне неприятные:
- темнота в глазах;
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- сильная слабость.
Фото: istockphoto.com
Если человек лишает себя еды на 30 дней необдуманно – это может стать высоким риском для здоровья, особенно если у него есть такие заболевания, как сахарный диабет, гастрит или язва желудка.
Отвечая на вопрос о том, похудеете ли вы, если 30 дней будете пить только воду: скорее всего, да. Но нужен ли вам такой риск для здоровья?
Нутрициолог рекомендует пить стакан тёплой воды каждое утро. Подробнее о пользе такой привычки читайте здесь
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Гораздо лучше поддерживать сбалансированный режим питания, не забывая про овощи и фрукты, соблюдать график сна и регулярно заниматься спортом. К вопросу похудения всегда нужно подходить с умом.