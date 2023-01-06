Как выйти из зажора после долгих каникул и похудеть? 4 совета нутрициолога

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Праздники — это веселье и расслабление. Наконец-то можно отдохнуть от дел, суеты и ограничений. Но есть и небольшие минусы у такого затяжного отдыха: мы совсем забываем подумать о своём здоровье.

Праздничный стол – это не только вкусная и красивая еда, но и большая опасность для нашего организма. Застолье может навредить не само по себе, а в совокупности с чередой праздничных дней и длительного отдыха.

Слишком много еды, алкоголя и стрессов – всё это оказывает негативное влияние на человека. Порой наш организм просто не может справиться с количеством сложностей, возложенных на него, и даёт сбой.

Здесь объяснили, почему жирная еда вредна для сердца и сосудов.

Поэтому стоит заранее предусмотреть подобные риски. Особенно тем, кто уже болеет или подвержен таким заболеваниям, как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, тромбоз, гипертония, подагра. Во время новогоднего веселья легко забыть про свою болезнь или не заботиться о последствиях.

Чрезмерное употребление алкоголя или еды во время праздников способно инициировать воспаления в организме, с которыми потом будет сложно справиться.

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Банальное последствие после новогоднего застолья – переедание и вздутие живота. Чувство тяжести – результат чрезмерного потребления блюд разной жирности и калорийности, своеобразный «удар» по организму.

Вы можете избежать последствий самостоятельно:

составьте меню заранее и посмотрите, какие продукты можно заменить на альтернативно-полезные. Например, блюдо с майонезом замените куриным салатом с йогуртом;

не садитесь за стол голодными – съешьте что-нибудь заранее, это позволит вам не налегать на все блюда сразу;

следите за своим рационом сами. Если вас пригласили в гости, но при этом у вас своя диета – не стесняйтесь взять блюда с собой. Вы и гостей можете угостить, и своему организму не навредите;

старайтесь не употреблять много алкоголя. Лучше пейте травяные чаи или воду.

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Если застолье всё же выбило вас из привычного режима, следуйте этим советам.

Не садитесь на диету

Не нужно после праздников резко переставать есть или садиться на жёсткую диету. Это сделает только хуже. Попробуйте войти в обычный график «завтрак, обед, ужин», дополнив его фруктами, овощами и полезными продуктами. Для организма лучше, если вы едите в одно и то же время, так он тщательнее регулирует внутренние процессы.

Нормализуйте сон

После праздников, как правило, наш режим сбивается – мы начинаем ложиться спать под утро, а весь день и ночь празднуем и развлекаемся.

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Дайте своему организму отдохнуть – вернитесь в привычный график и старайтесь засыпать не позднее 12 ночи. Так обмен веществ быстрее восстановится и организм придёт в норму.

Пейте, но не алкоголь

Забудьте про спиртные напитки после праздников – пришло время воды и травяных чаёв. Зима хорошо подходит для уютных вечеров с травяными чаями, которые будут особенно полезны для ваших органов после обильного употребления пищи.

Как правильно заваривать чай из трав и ягод, рассказали по ссылке

Вам также необязательно пить два литра жидкости в день – просто следите за тем, чтобы вода всегда была в зоне видимости и вы могли выпить её в любое время.

Не забудьте про спорт

Движения, спорт и любая физическая активность не менее важны, чем восстановление сна, водного баланса и привычного образа жизни.

По ссылке найдёте правила тренировок опытного спортсмена, которые помогут добиться результата.

Если вы куда-то едете на транспорте, но по дороге можно пройти пешком – выбирайте второй вариант. В метро свободен эскалатор? Поднимайтесь и спускайтесь своим ходом, не стоя на месте. А в торговых центрах вместо лифта используйте лестницу.

Старайтесь постепенно возвращаться к спортивному графику – в комплексе с другими методами вы поможете своему организму быстрее восстановиться и зарядитесь новыми силами на весь предстоящий год.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте, что вам нужно быть в ладу со своим организмом всю жизнь, а не только эту волшебную праздничную неделю.