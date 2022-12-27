Какие вечерние платья полнят разные типы фигур, а какие опасны для всех

Индира Фаттахова стилист, основатель женского клуба INclub Конечно, существуют платья, способные изуродовать любую фигуру. Это факт. Но всё же общие рекомендации – это не совсем правильно. Для каждого типа фигуры будет свой стоп-лист. Забирайте его в качестве подарка на Новый год и будьте прекрасны в любом весе.

Новый год на носу, и это значит, что большинство женщин уже успели озаботиться выбором праздничного наряда. Если вы в их числе, это здорово – одной проблемой меньше! Осталось лишь понять – не создаёт ли ваш выбор дополнительных проблем…

Например, изучить платье на предмет вредоносных эффектов. Порой мы не замечаем, что вещь не подаёт фигуру в лучшем свете. Вовремя обратив на это внимание, вы сможете изменить выбор в сторону более удачного или просто подкрутить какие-то мелкие нюансы.

Важно грамотно подавать свою фигуру

Если же вы до сих не определились с нарядом, то этот стоп-лист – предновогодний подарок. Вооружайтесь и будьте прекрасны.

При выборе платья важно знать свой тип фигуры. Есть зоны, которые нужно вуалировать. Есть те, на которые стоит делать акцент. Главное правило при покупке любой вещи – не навреди своей природной красоте. Для начала разберём общие противопоказания. Далее перейдём к частным.

Слишком тесное

Логика здесь чаще всего такая – если платье крошечное, то и я в нём выгляжу крошкой. Успокаивают и сами цифры на ярлычке. 44-й размер смущает куда меньше, чем 48-й… Но это всего лишь цифры.

Со стороны данная хитрость не выглядит хитроумно. Она бросается в глаза. Стройнее вы не выглядите. Не ориентируйтесь на цифры, опирайтесь на ощущение и смотрите на отражение в зеркале.

Цель Эшли Грэм — сделать акцент на пышности. Вам это нужно? Фото: Raymond Hall/GC Images

Вам должно быть комфортно. Важно, чтобы ничего не жало и не тянуло. Если вы хотите визуально выглядеть стройнее, между телом и одеждой должна быть дистанция. Пусть останется немного воздуха. Это даст возможность скрыть что-то из области рельефов и создать нужные эффекты за счёт игры с мнимыми объёмами.

Если вы поклонница «футляров», делайте ставку на плотную ткань. Тонкая синтетика сыграет с фигурой злую шутку. Покажет то, что должно быть скрыто. Выбирайте модели из качественных материалов. Ткань должна ненавязчиво сопровождать силуэт.

Слишком свободное

Тренд на оверсайз в силе, но чувство меры никто не отменял. Бесформенные балахоны ещё никого не украсили. Ваш оверсайз должен быть соразмерен фактическому размеру одежды, росту и масштабам черт лица.

Откажитесь от чёрных балахонов. Они ещё никого не украсили Фото: istockphoto.com

Также не забывайте приталивать все оверсайзные фасоны. Это позволит добавить изящности и подчеркнуть женственные изгибы. Если их нет, такой приём позволит визуально приблизиться к фигуре «песочные часы».

Неудачное по длине

Не выбирайте платья, заканчивающиеся на самом широком месте ноги – бёдра или голени. В данном случае подол сыграет роль горизонтали и подчеркнёт или даже увеличит эту зону. При примерке обращайте внимание на данный момент. Определяйте свои самые изящные места и ищите соответствующие длины.

С опасным принтом и декором

Не только фасон платья играет роль. Спецэффекты тоже нужно учитывать. Неудачный принт может испортить даже очень удачную модель. Самый опасный вариант – горизонтальные полосы. Особенно важно не располагать их в активных зонах.

Если хочется расширить бёдра, полоска будет кстати Фото: istockphoto.com

Более удачной геометрией станет вертикальная полоса. Её размер и расцветку нужно выбирать, опираясь на личные настройки: масштабность внешности и колорит. Также можно рассмотреть элемент «перевёрнутой ёлочки».

Рюши и воланы — возможность сделать более пышным бюст Фото: istockphoto.com

Объёмный декор – рюши, воланы, перья – не применяйте бездумно. Не располагайте такие детали в местах особого скопления объёмов. Это привлечёт внимание и визуально расширит зону ещё больше. Этот приём стоит использовать девушкам, у которых обратная задача – сделать какую-то зону пышнее.

Яркое и блестящее

Чрезмерно яркие тона, пайетки и стразы создают вокруг себя светящееся поле. Это создаёт иллюзию объёма. Разумеется, чаще всего нежелательную. Порадуется этой опции только очень худенькая девушка, страдающая от своей субтильности.

Всем остальным лучше отказаться от неоновых расцветок в пользу спокойных тонов. Также стоит помнить, что светлые цвета расширяют, а тёмные способны сужать пространство. И это вовсе не про чёрный цвет. На самом деле, лучше всего с этой задачей справляется синий.

Блеск всегда будет расширять. Банальная оптика Фото: istockphoto.com

Ко всему вышеперечисленному тоже стоит подходить индивидуально. Например, понимать, какой зоне блеск или принт навредит меньше, какой больше. Но есть и совершенно частные моменты – связанные с типом фигуры (полноты).

Если проблема снизу

Если подол платья пышный и выполнен из плотной ткани, ваши бёдра будут казаться в три раза больше. Особенно это опасно для тех, у кого данная зона в категории активных (особенно выдаётся). Акцент на неё лучше не делать.

Когда бёдра стройные (особенно когда очень), подобные варианты, напротив, показаны. Пышная юбка округлит их, сделав фигуру более женственной.

Пышные юбки и баски — выбор при стройных бёдрах Фото: istockphoto.com

То же самое касается и платьев с басками. Их следует выбирать обладательницам фигур: «перевёрнутый треугольник», «прямоугольник», «колонна» и «яблоко». Выраженные «груши» (узкие плечи/широкие бедра) и «песочные часы» (верх и низ заметно выражены), выбирая их, лишь привлекут больше внимания к проблемной зоне.

Если проблема сверху

Американская пройма – самый опасный фасон для обладательниц массивных плеч и рук. Она оголяет эти зоны, акцентируя их. Если вы недовольны состоянием этих частей тела, то лучше оставить выгул платья с американской проймой до лучших фитнес-времён.

Девушкам, которые занимаются своими трицепсами и хотят явить миру результаты тренировок, такое платье показано.

Есть ли талия

Талию всегда нужно подчёркивать в том месте, где та вырисовывается. Особенно если она выражена. Фасон с заниженной талией может превратить фигуру в прямоугольник, увеличить верхнюю часть туловища и укоротить ноги.

Октавия Спенсер — обладательница роскошной талии Фото: Frederick M. Brown/Getty Images

Если ваш тип фигуры «полное яблоко», откажитесь от пояса на талии. Просто выкиньте этот аксессуар. Вам с ним будет и некомфортно, и… Вообще, ни к чему это. Только подчеркнёте отсутствие талии. А ведь она – далеко не единственная зона тела, достойная акцента. Сместите внимание на роскошный бюст или стройные ноги. Используйте платья с открытым декольте и завышенной талией.

Вот что происходит, если Октавия игнорирует свою талию Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Главное напутствие – не забывайте, что лучшее решение – индивидуальное. Идеальное платье можно подобрать лишь с учётом ваших параметров: природного колорита, типа фигуры, линий тела и роста. Удачных покупок и счастливого Нового года!

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