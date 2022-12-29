Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Самые вредные закуски на новогоднем столе и чем их заменить

Нутрициолог назвала 4 самых вредных закуски на новогоднем столе. Чем их заменить?
Ната Гончар
4 самых вредных закуски на новогоднем столе
Комментарии
Рассказываем, от чего стоит отказаться в праздничную ночь.

Новогодние праздники — прекрасный повод встретиться с друзьями и навестить родственников. В это время каждая хозяйка накрывает богатый стол с салатом оливье, мясной нарезкой, мясом по-французски, закусками.

<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)

Новогоднее застолье — серьёзное испытание для здоровья и стройности. Традиционные угощения, как правило, богаты жирными ингредиентами, сдобрены майонезом, сыром, а десерты содержат много сахара, сливок и шоколада. Расскажу о вреде некоторых блюд, в которых немало «калорийных бомб».

Тарталетки

Одна из популярных закусок — тарталетки с салатом и другими начинками. Это одна из самых калорийных и нутритивно несбалансированных закусок.

  • Во-первых, магазинные тарталетки чаще всего производят на основе маргарина или кулинарного жира с добавлением сахара, ароматизаторов и красителей.
  • Во-вторых, многокомпонентная начинка состоит из жирных мясных деликатесов, сыра, варёных овощей и майонеза.

Сочетание нескольких видов животного белка с жирами, соленьями и простыми углеводами нарушает работу пищеварительной и ферментной систем. Желудочно-кишечный тракт с большим трудом сможет переварить такую закуску, а вы будете испытывать тяжесть и боли в животе.

Фото: istockphoto.com

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендую вовсе отказаться от этой закуски и сложных салатов с майонезной заправкой.

Слизистую оболочку желудка раздражает значительное содержание соли и сахара в салате, а высококалорийный майонез или сметана усложняют работу и без того перегруженных в новогодние праздники поджелудочной железы и желчного пузыря.

По ссылке рассказали, как питаться при холецистите, и перечислили продукты, полезные для желчного пузыря.

Особенно осторожно употреблять новогодние лакомства нужно людям с ожирением, дислипидемией и сахарным диабетом второго типа. Рекомендую заменить тарталетки с начинками овощными канапе на шпажках с небольшим количеством сыра и маслин.

Бутерброды с икрой

Ещё одно праздничное, но вредное блюдо. Натуральная красная и чёрная икра, безусловно, полезны, но чрезмерное употребление деликатеса может обострить целый ряд патологий желудочно-кишечного тракта: панкреатит, холецистит, желчнокаменную болезнь.

Чаще всего бутерброды делают на основе белого хлеба — это простые углеводы, дрожжи и сахар, а сливочное масло — животные жиры, на которые ложкой кладут красную икру с обилием соли. Поджелудочной железе и печени непросто обработать ферментами подобные сочетания.

Фото: istockphoto.com

Злоупотребление бутербродами в новогоднюю ночь может стать причиной дискомфорта в правом боку, горечи во рту, головной боли.

Бутерброды с икрой не рекомендуется есть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в икре содержится много соли. Она задерживает воду в организме, нарушает обмен веществ, провоцирует отёки и повышение артериального давления.

Бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами также не нужно есть в большом количестве из-за обилия соли и насыщенных жиров.

Фото: istockphoto.com

Рекомендую ограничиться парой такой закуски с новогоднего стола.

Колбасная и мясная нарезка

Колбасная нарезка и мясные канапе опасны тем, что содержат много насыщенных жиров, нитритную соль, красители, консерванты, усилители вкуса и мясо низкого качества. Такое угощение перегружает работу пищеварительного тракта, провоцирует сбои в пищеварении и отеки из-за избытка соли.

Фото: istockphoto.com

Рекомендую заменить мясные деликатесы запечённым или обжаренным на гриле мясом курицы, индейки или говядины. Для ночного застолья идеально подойдут стейки из рыбы, они богаты белком и хорошо усваиваются, не оставляя чувства тяжести в желудке.

Здесь рассказали о продуктах, которых следует избегать, если вы страдаете мигренью.

Канапе можно сделать из мясных деликатесов собственного приготовления, добавив к ним овощи, зелень, оливки, зерновой хлеб.

Для того чтобы не набрать лишний вес во время праздников, постарайтесь не переедать и заменить вредные продукты полезными:

  • колбасу — мясом (запечённой курицей или индейкой);
  • майонез — домашними соусами;
  • канапе — овощами на шпажках с креветками;
  • сладости и торт — фруктами, веганскими десертами, орехами.

Традиционное застолье рекомендую устроить вечером — пусть это будет полноценный ужин с праздничными блюдами. В новогоднюю ночь лучше есть овощные салаты и нарезки, фрукты, сыр, лёгкие закуски.

Фото: istockphoto.com

Если идёте в гости — берите полезное угощение с собой: раф-десерты, веганские конфеты, орехи, сыры, фрукты и овощи. Можно принести необычный салат или яркую закуску — они отлично разнообразят традиционный стол с бутербродами и тарталетками.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022