Рассказываем, от чего стоит отказаться в праздничную ночь.

Нутрициолог назвала 4 самых вредных закуски на новогоднем столе. Чем их заменить?

Новогодние праздники — прекрасный повод встретиться с друзьями и навестить родственников. В это время каждая хозяйка накрывает богатый стол с салатом оливье, мясной нарезкой, мясом по-французски, закусками.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Новогоднее застолье — серьёзное испытание для здоровья и стройности. Традиционные угощения, как правило, богаты жирными ингредиентами, сдобрены майонезом, сыром, а десерты содержат много сахара, сливок и шоколада. Расскажу о вреде некоторых блюд, в которых немало «калорийных бомб».

Тарталетки

Одна из популярных закусок — тарталетки с салатом и другими начинками. Это одна из самых калорийных и нутритивно несбалансированных закусок.

Во-первых, магазинные тарталетки чаще всего производят на основе маргарина или кулинарного жира с добавлением сахара, ароматизаторов и красителей.

Во-вторых, многокомпонентная начинка состоит из жирных мясных деликатесов, сыра, варёных овощей и майонеза.

Сочетание нескольких видов животного белка с жирами, соленьями и простыми углеводами нарушает работу пищеварительной и ферментной систем. Желудочно-кишечный тракт с большим трудом сможет переварить такую закуску, а вы будете испытывать тяжесть и боли в животе.

Фото: istockphoto.com

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендую вовсе отказаться от этой закуски и сложных салатов с майонезной заправкой.

Слизистую оболочку желудка раздражает значительное содержание соли и сахара в салате, а высококалорийный майонез или сметана усложняют работу и без того перегруженных в новогодние праздники поджелудочной железы и желчного пузыря.

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Особенно осторожно употреблять новогодние лакомства нужно людям с ожирением, дислипидемией и сахарным диабетом второго типа. Рекомендую заменить тарталетки с начинками овощными канапе на шпажках с небольшим количеством сыра и маслин.

Бутерброды с икрой

Ещё одно праздничное, но вредное блюдо. Натуральная красная и чёрная икра, безусловно, полезны, но чрезмерное употребление деликатеса может обострить целый ряд патологий желудочно-кишечного тракта: панкреатит, холецистит, желчнокаменную болезнь.

Чаще всего бутерброды делают на основе белого хлеба — это простые углеводы, дрожжи и сахар, а сливочное масло — животные жиры, на которые ложкой кладут красную икру с обилием соли. Поджелудочной железе и печени непросто обработать ферментами подобные сочетания.

Фото: istockphoto.com

Злоупотребление бутербродами в новогоднюю ночь может стать причиной дискомфорта в правом боку, горечи во рту, головной боли.

Бутерброды с икрой не рекомендуется есть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в икре содержится много соли. Она задерживает воду в организме, нарушает обмен веществ, провоцирует отёки и повышение артериального давления.

Бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами также не нужно есть в большом количестве из-за обилия соли и насыщенных жиров.

Фото: istockphoto.com

Рекомендую ограничиться парой такой закуски с новогоднего стола.

Колбасная и мясная нарезка

Колбасная нарезка и мясные канапе опасны тем, что содержат много насыщенных жиров, нитритную соль, красители, консерванты, усилители вкуса и мясо низкого качества. Такое угощение перегружает работу пищеварительного тракта, провоцирует сбои в пищеварении и отеки из-за избытка соли.

Фото: istockphoto.com

Рекомендую заменить мясные деликатесы запечённым или обжаренным на гриле мясом курицы, индейки или говядины. Для ночного застолья идеально подойдут стейки из рыбы, они богаты белком и хорошо усваиваются, не оставляя чувства тяжести в желудке.

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Канапе можно сделать из мясных деликатесов собственного приготовления, добавив к ним овощи, зелень, оливки, зерновой хлеб.

Для того чтобы не набрать лишний вес во время праздников, постарайтесь не переедать и заменить вредные продукты полезными:

колбасу — мясом (запечённой курицей или индейкой);

майонез — домашними соусами;

канапе — овощами на шпажках с креветками;

сладости и торт — фруктами, веганскими десертами, орехами.

Традиционное застолье рекомендую устроить вечером — пусть это будет полноценный ужин с праздничными блюдами. В новогоднюю ночь лучше есть овощные салаты и нарезки, фрукты, сыр, лёгкие закуски.

Фото: istockphoto.com

Если идёте в гости — берите полезное угощение с собой: раф-десерты, веганские конфеты, орехи, сыры, фрукты и овощи. Можно принести необычный салат или яркую закуску — они отлично разнообразят традиционный стол с бутербродами и тарталетками.