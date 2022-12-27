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Что подарить бегуну на Новый год 2023: 10 новогодних подарков для любителей бега

Что подарить бегуну на Новый год — 2023: советы тренера и конкретные вещи
Ольга Астафьева Павел Кондрашев
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Что подарить бегуну на Новый год — 2023
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Ловите инструкции от «Бегового сообщества».
<a href="https://www.championat.com/authors/4275/1.html">Павел Кондрашёв</a>
Павел Кондрашёв
тренер Бегового сообщества

Спортсмены – это обычно люди, которые знают, чего хотят. Поэтому первый совет – спросить напрямую. Второй – сделать так, чтобы совместить сюрприз и свободу выбора. Опция «полезные мелочи», которые никогда не будут лишними, тоже есть. Разбираемся по порядку.

Мне кажется, в наше время лучший подарок – сертификат в спортивный магазин. Возможно, совет банальный, но так вы точно будете уверены, что ваш бегун выберет себе то, что ему нужно. Вещь будет реально работать и приносить удовольствие.

А вот как его преподнести – это вопрос креатива. Можно придумать красивое оформление или подарить вместе с чем-то вкусным и полезным.

Фото: istockphoto.com

Ещё советую дарить цели и эмоции. Если вы знаете, что ваш бегун давно хотел принять участие в каком-либо старте, подарите ему слот (участие в забеге). Во-первых, это станет для него отличной мотивацией, ведь, имея чёткую цель, нам гораздо проще регулярно тренироваться. Во-вторых, вы подарите ему незабываемые эмоции, которые точно запомнятся на всю жизнь.

Еще один вариант – подарить бегуну пакет тренировок с профессиональным тренером, который поможет составить тренировочный план, поставит правильную технику, подскажет, как восстанавливаться между пробежками, питаться и многое другое.

+ 10 идей для профессионала и любителя

Условно разделим наши подарки на мотивирующие и практичные. В первом случае это могут быть, например, книги о беге. Также сюда отнесём всё, что вдохновляет на свершения. Особенно если речь о серьёзных планах. В этом случае человека может порадовать и календарь предстоящих забегов, и специальная «медальница», где позже можно собрать результаты участия в них. Они бывают универсальными или тематическими — с беговой символикой.

Фото: istockphoto.com

Если ваш бегун – любитель, системы для организации медалей ему не нужны. Делайте ставку на экипировку и гаджеты. Профессионала всё это тоже порадует, но он может оказаться более притязательным в области технологий и брендов. Здесь в помощь проверенная опция – прямой вопрос.

Из практичных мелочей можно рассмотреть:

  • мягкую бутылку для воды;
  • чехол для смартфона на руку;
  • поясную сумку;
  • рюкзак-жилет (но эта покупка не будет бюджетной);
  • спортивные утеплённые перчатки (для зимнего бега);
  • бафф на шею;
  • термобельё и/или термоноски.
В общем, бегуну пригодится всё из разряда специальной экипировки. Такие вещи, как одежда и кроссовки, лучше выбирать согласно чётким пожеланиям и параметрам. Подробно о том, как одеваться на зимнюю пробежку, читайте здесь.
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