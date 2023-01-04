Как выбрать и где купить коньки и одежду для катка: советы и цены

Первые дни каникул, когда хочется только лежать перед телевизором, прошли. Пора задуматься об активностях! Самый доступный городской вариант — семейный поход на каток. Новички и любители часто пользуются амуницией, взятой в прокат. Это в какой-то степени удобно, но прокатные коньки часто плохо сидят на ноге и не подходят по размеру.

Александр Голдин PRO-эксперт Спортмастер PRO, КМС по хоккею Купить собственные коньки и снаряжение — это куда удобнее. Как не ошибиться с выбором? Что точно нужно, а без чего можно обойтись?

Выбор коньков

Для начала стоит разобраться в том, какими они вообще бывают. Есть три варианта: фитнес-коньки, фигурные и хоккейные. Чем отличаются эти варианты и как делать выбор в каждом из случаев?

Фитнес-коньки (примерно от 2000 руб.)

Наиболее демократичный вариант — обычно модели из этой категории дешевле других. Каждая кроссовка состоит из мягкого ботинка (soft boot) с простым стаканом и жёстко скреплённого с ним лезвия. Плюс таких коньков в комфорте стопы — по ощущениям пара больше всего напоминает обычные кроссовки, разве что не для травы или грунта, а для льда.

Частая особенность — способ фиксации конька на ноге: вместо шнурков применяются липучки или бакли. Благодаря им снимать и надевать коньки можно быстро и просто.

Фото: istockphoto.com

Существуют разные вариации фитнес-коньков — например, с обычным лезвием или с зубчиками (как у коньков для фигурного катания). Сами модели могут быть фиксированными или раздвижными.

Главный минус фитнес-коньков в ограниченности сценариев использования. Да, они отлично подходят, если вы изредка посещаете каток и предпочитаете спокойный, расслабленный стиль катания. А вот играть в хоккей или выполнять фигурные прыжки либо вращения будет неудобно и даже небезопасно: мягкий ботинок не защитит ногу от травм, плюс из-за отсутствия фиксации голеностопа велик шанс вывиха.

Фигурные коньки (от 5000 руб.)

Название говорит само за себя: они предназначены для тех, кто хочет заняться фигурным катанием или разнообразить свой стиль за счёт новых элементов. В зависимости от уровня спортсмена коньки могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее распространённое сочетание — жёсткий кожаный ботинок и подошва из пластика или кожи, именно такими обычно делают полупрофессиональные варианты.

Фото: istockphoto.com

Хоккейные коньки (от 20 000 руб.)

И снова всё понятно из названия. Хоккейные коньки считают наиболее популярными и универсальными, особенно их предпочитают мужчины. Такие модели отличаются от остальных наличием сменного лезвия и более высокими защитными свойствами. Ассортимент широк, можно найти варианты с разной степенью фиксации стопы, разными размерными сетками и степенями регулировки.

Фото: istockphoto.com

При выборе коньков нужно исходить из своего стиля катания и ожиданий от похода на каток. Всё просто. Если хочется выписывать на льду пируэты и аксели, присмотритесь к фигурным конькам. Нравятся агрессивные заезды и игры на льду? Берите хоккейные.

Новичкам, которые пока не могут точно сформулировать свои запросы, тоже лучше отдавать предпочтение последним: они подходят для большинства стилей и лучше защищают ноги от травм.

Разные варианты коньков с ценами:

То же касается и выбора коньков для детей. Среди фитнес-вариантов есть раздвижные коньки — они позволяют более гибко настраивать размер и прослужат несколько сезонов, даже если нога ещё растёт.

Одежда и аксессуары

Главное правило — одеваться по погоде. Но не слишком жарко, иначе тело начнёт потеть и таким образом освобождаться от лишнего тепла. Это может быть чревато переохлаждением.

Лучше всего следовать правилу многослойности. Нижний слой — синтетическое термобельё (оно хорошо отводит влагу и не даёт телу перегреваться), поверх него — свитер (из флиса или других синтетических материалов). Если что, его всегда можно снять.

Штаны и куртку нужно выбирать из непромокаемой ткани. Это практичнее. Конечно, для редких походов подойдёт и обычная верхняя одежда, но, если вы понимаете, что будете посещать каток регулярно, стоит задуматься о покупке спортивной. Отлично подойдёт одежда для катания на горных лыжах.

Фото: istockphoto.com

В остальном — стандартные зимние аксессуары: шапка, шарф, варежки или перчатки. На ноги — специальные термоноски для катания. Они ничуть не хуже обычных, но лучше отводят тепло и защищают от холода. Не придётся надевать одну пару поверх другой.

Из дополнительных аксессуаров можно выделить:

сумку для коньков и другого обмундирования;

специальный затягиватель для коньков;

чехлы на лезвия.

Последний пункт необязателен, но точно сделает походы на каток комфортнее.

Детям лучше приобрести дополнительную защиту — наколенники, налокотники и шлем. Они не повредят и взрослому, особенно если давно не было практики, ну а ребёнку точно пригодятся на первое время.

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