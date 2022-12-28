Как правильно подвести итоги года в соцсетях: чек-лист от психолога

Чем делиться стоит, а что лучше оставить для личного дневника.

О чём писать в конце года владельцу паблика или личной страницы? Логично предположить, что об итогах — достижениях или неудачах, произошедших за эти 12 месяцев. Традиция давняя, уходящая корнями в прошлое.

Всегда было принято подводить итог своей жизни за прошедший год, чтобы проанализировать — что удалось реализовать, а над чем ещё предстоит поработать. Психологи считают эту практику полезной. Однако внутренняя рефлексия оттого так и называется, что не слишком подходит для всеобщего обозрения.

Станислав Самбурский клинический психолог, бизнес-психолог Для глубоких раздумий лучше выплеснуть мысли на бумагу, в свой личный дневник. Если же есть желание поделиться итогами с большой аудиторией, придерживайтесь определённых правил. Чтобы не привлечь хейтеров и не стать объектом для насмешек.

Подводить откровенные итоги года в социальных сетях – это плохая идея. К сожалению, люди так устроены, но радоваться за ближнего или за постороннего умеют далеко не все.

Ваши подписчики — это не всегда те, кому вы нравитесь и кто рад вашим успехам, победам и начинаниям. Вероятнее всего, многие из них будут наслаждаться, если что-то в вашей личной жизни, работе или здоровье пойдёт не так. Зависит такое проявление чувств от внутреннего ощущения несчастья. Когда ты подавлен — не способен искренне радоваться за других.

Фото: istockphoto.com

Если очень хотите итоговый пост с информацией, которая будет искренней и полезной, расскажите, какие книги или хорошие фильмы вы в этом году посмотрели или прочитали. Поделитесь мнением. Расскажите, над чем это произведение заставило вас задуматься.

Помните, что, подводя итоги года в социальных сетях, вы должны быть готовы к тому, что даже самые безобидные вещи могут вызвать хейт. Воздержитесь от слишком откровенной информации.

Если очень хочется запомнить важные моменты, лучше запишите итоги года в дневник. Сядьте и основательно проработайте информацию по каждому месяцу. Насладитесь процессом, а потом с чувством удовлетворения заварите себе чай или кофе.

Фото: istockphoto.com

Чек-лист безопасных тем

Полезные привычки. Поделитесь тем, что удалось наработать. Например, вы научились не разбрасывать вещи или разумно вести бюджет (без подробностей).

Поделитесь тем, что удалось наработать. Например, вы научились не разбрасывать вещи или разумно вести бюджет (без подробностей). Хобби. Расскажите о новом занятии, которое появилось в вашей жизни. Вязание, кулинария, пекарское дело, копирайтинг.

Расскажите о новом занятии, которое появилось в вашей жизни. Вязание, кулинария, пекарское дело, копирайтинг. Завершённые проекты. Увлечёт повторная информация о завершённых проектах, которая уже звучала в вашем блоге.

Увлечёт повторная информация о завершённых проектах, которая уже звучала в вашем блоге. Пожелания подписчикам. Поддержку обычно встречают общие желания на будущий год: добра, уюта, комфорта, взаимопонимания.

Фото: istockphoto.com

Чек-лист по опасным темам

Здоровье: улучшение или ухудшение ситуации.

Политические взгляды.

Личная жизнь: семейные, родственные, сексуальные отношения. Всё это должно остаться за пределами взглядов подписчиков.

Улучшение или ухудшение финансовой ситуации.

Отношения с друзьями: улучшения или ухудшения.

Планы на будущее: финансы, отношения, рождение детей, крупные покупки.

Если, несмотря на то что Новый год на носу, у вас совершенно нет праздничного настроя, ищите инструкцию по его обретению здесь.