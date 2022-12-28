Как правильно подвести итоги года в соцсетях: чек-лист от психолога

Чем делиться стоит, а что лучше оставить для личного дневника.
О чём писать в конце года владельцу паблика или личной страницы? Логично предположить, что об итогах — достижениях или неудачах, произошедших за эти 12 месяцев. Традиция давняя, уходящая корнями в прошлое.
Всегда было принято подводить итог своей жизни за прошедший год, чтобы проанализировать — что удалось реализовать, а над чем ещё предстоит поработать. Психологи считают эту практику полезной. Однако внутренняя рефлексия оттого так и называется, что не слишком подходит для всеобщего обозрения.
Для глубоких раздумий лучше выплеснуть мысли на бумагу, в свой личный дневник. Если же есть желание поделиться итогами с большой аудиторией, придерживайтесь определённых правил. Чтобы не привлечь хейтеров и не стать объектом для насмешек.
Подводить откровенные итоги года в социальных сетях – это плохая идея. К сожалению, люди так устроены, но радоваться за ближнего или за постороннего умеют далеко не все.
Ваши подписчики — это не всегда те, кому вы нравитесь и кто рад вашим успехам, победам и начинаниям. Вероятнее всего, многие из них будут наслаждаться, если что-то в вашей личной жизни, работе или здоровье пойдёт не так. Зависит такое проявление чувств от внутреннего ощущения несчастья. Когда ты подавлен — не способен искренне радоваться за других.
Фото: istockphoto.com
Если очень хотите итоговый пост с информацией, которая будет искренней и полезной, расскажите, какие книги или хорошие фильмы вы в этом году посмотрели или прочитали. Поделитесь мнением. Расскажите, над чем это произведение заставило вас задуматься.
Помните, что, подводя итоги года в социальных сетях, вы должны быть готовы к тому, что даже самые безобидные вещи могут вызвать хейт. Воздержитесь от слишком откровенной информации.
Если очень хочется запомнить важные моменты, лучше запишите итоги года в дневник. Сядьте и основательно проработайте информацию по каждому месяцу. Насладитесь процессом, а потом с чувством удовлетворения заварите себе чай или кофе.
Фото: istockphoto.com
Чек-лист безопасных тем
Полезные привычки. Поделитесь тем, что удалось наработать. Например, вы научились не разбрасывать вещи или разумно вести бюджет (без подробностей).
Хобби. Расскажите о новом занятии, которое появилось в вашей жизни. Вязание, кулинария, пекарское дело, копирайтинг.
Завершённые проекты. Увлечёт повторная информация о завершённых проектах, которая уже звучала в вашем блоге.
Пожелания подписчикам. Поддержку обычно встречают общие желания на будущий год: добра, уюта, комфорта, взаимопонимания.
Фото: istockphoto.com
Чек-лист по опасным темам
Здоровье: улучшение или ухудшение ситуации.
Политические взгляды.
Личная жизнь: семейные, родственные, сексуальные отношения. Всё это должно остаться за пределами взглядов подписчиков.
Улучшение или ухудшение финансовой ситуации.
Отношения с друзьями: улучшения или ухудшения.
Планы на будущее: финансы, отношения, рождение детей, крупные покупки.
Если, несмотря на то что Новый год на носу, у вас совершенно нет праздничного настроя, ищите инструкцию по его обретению здесь.