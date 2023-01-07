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Как и с чего начать тренировки после праздников — 3 совета от фитнес-тренера

Как вернуться к спорту после праздников без вреда для здоровья? Отвечает тренер
Светлана Ибрагимова Анна Мотина
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Как безопасно начать тренировки после праздников?
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На мышечном тонусе недельный перерыв не скажется, но есть нюансы.

Новогодние праздники – прекрасный шанс отдохнуть, расслабиться, повеселиться с друзьями и забыть обо всём. Многие хотят недельку не думать о спортзале. И как после такого перерыва снова возвращаться к коврику и гантелям?

Недельный перерыв не сильно скажется на состоянии мышечного тонуса. Но может сильно повлиять на развитие физических качеств, в частности силы. В спорте есть понятие «суперкомпенсация». Простым языком, это когда вы пришли в зал и с трудом три раза подняли гирю в 8 кг, в следующий раз эта гиря стала уже чуть легче, а ещё через раз вы уже подняли её не три, а шесть раз. То есть сила прибавилась.

Рост ваших показателей возможен, когда перерыв между занятиями составляет три-четыре дня на одну и ту же мышечную группу. Если промежуток между занятиями семь и более дней, никакого прироста силы не произойдёт.

<a href="https://www.championat.com/authors/6423/1.html">Анна Мотина</a>
Анна Мотина
фитнес-тренер World Class

Возвращаться к занятиям стоит постепенно. Ни в коем случае нельзя начинать тренировки с ударных нагрузок, поберегите сердце и суставы. Первая тренировка должна пройти в лёгком режиме, в 50% от вашей обычной нагрузки. Следом можно постепенно увеличивать объём и интенсивность занятий.

Если человек только начал свои занятия перед Новым годом, ему не рекомендуется останавливать тренировки на новогоднюю неделю. Пропадут и желание, и мотивация к дальнейшим действиям. Безделье очень расслабляет. Спортсмены – народ мотивированный, спокойно могут отдохнуть и неделю.

Если же вы лежали все праздники, не занимались никаким активным отдыхом, дыхательную и сердечно-сосудистую систему нужно привести в состояние боевой готовности.

Фото: istockphoto.com

Не стоит после новогодних праздников бежать на активные групповые программы. Лучше начать с занятий со спокойным темпом, лёгкого кардио, йоги, боди-баланса, боди-балета. Если праздники проходили активно и вы успевали много гулять, кататься на лыжах, коньках или сноуборде, без проблем можно сразу приступать к интенсивным тренировкам.

Конечно, лучше не прощаться со спортом после боя курантов, но и совсем не обязательно бежать в спортзал. Достаточно много гулять, заниматься зимними видами спорта в своё удовольствие. Такие активные выходные не только помогут избежать проблем с возвращением в тренировочный процесс, но и разнообразят ваш досуг.

Если с нового года вы решили всерьёз заняться своим телом, нужно будет пересмотреть подход и к питанию. О том, как начать питаться правильно, читайте по ссылке.
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