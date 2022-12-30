Игры, марафоны, фестивали. Выбираем самое яркое событие 2022 года

Уверены, что 2022 год был богат на события для каждого. Сейчас самое время поразмышлять над тем, что впечатлило больше всего.

Кто-то ездил на море или в горы, посещал страны и менял ориентиры, увольнялся и искал работу, находил новых друзей, начинал что-то важное и исполнял мечты. Вспомните свой год, наверняка у вас было много значимых моментов, о которых вы хотели бы вспомнить.

От личных историй перейдём к глобальным. О тех, в которых участвуют не несколько человек, а тысячи. Конечно же, мы говорим о массовых мероприятиях – забегах, форумах, фестивалях. В этом году их было очень много, но сегодня мы выбрали самые запоминающиеся, на наш взгляд. Возможно, кто-то из вас даже участвовал в них или только собирается посетить в новом году.

А теперь самое интересное. Вас ждёт рейтинг ярких событий уходящего года, в котором вы можете проголосовать за понравившийся ивент. Если вы уже были там – супер! Если ещё не были, но очень хотите наверстать упущенное в будущем – тоже.

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Событию не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

Важно: голосование в Рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.

Рейтинг: 11 самых ярких спортивных и не только мероприятий 2022 года Фото: vk.com/fest 1 место VK Fest В этом году фестиваль прошёл 23 и 24 июля и раскинулся сразу на три города: Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Это один из самых популярных и масштабных фестивалей России. Каждый раз на нём организуют десятки площадок, где не только выступают известные музыканты, но и проходят лекции звёзд кино, бизнеса и журналистики, мастер-классы от артистов театра, встречи с авторами популярных пабликов «ВКонтакте». Также там можно поиграть в настольные игры – это далеко не весь список. И про спорт, конечно, не забыли, там можно было сыграть в пляжный волейбол, заняться вейкбордингом или танцами. Фото: vk.com/moscowmarathon 2 место Московский марафон 18 сентября он вернулся после долгого отсутствия – главный и крупнейший марафон в самом сердце столицы. Несколько десятков тысяч участников вместе побежали 10 км и 42 км на выбор. Забег прошёл по набережным Москва-реки, мимо стен Кремля, марафонцы пересекли Крымский мост и увидели Храм Христа Спасителя, Большой театр, Москва-Сити, сталинские высотки. Помимо такого массового забега, прошла корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках. Фото: vk.com/uralmusicnight 3 место Ural Music Night Уже многие годы в Екатеринбурге ежегодно проводят фестиваль, который охватывает площадки по всему городу. Площадки для выступлений устанавливают в самых популярных местах, таких как набережная, а свои двери открывают бары и рестораны. Всё это масштабное зрелище прошло 24 июня. Выступали музыканты разных направлений: джаз, металл, фолк, поп, рок и так далее. Зажигательная атмосфера охватила весь город, невероятная ночная прогулка была гарантирована. Фото: vk.com/runcomrun 4 место Красочный забег в Москве Этот забег запомнился больше остальных, ведь он был самым ярким. Почему? Это же «Красочный забег» в Москве, его дистанция – 5 км. Маршрут забега проходит вокруг ОК «Лужники». Разукрашивают его не только костюмы и парики участников, но и краски холли. Так что, если 5 июня вы видели наряженного человека, усыпанного всеми возможными красками, вы знаете, где он был. Фото: vk.com/tavrida_art 5 место Таврида АРТ Тёплый морской бриз, только самые яркие люди и много-много творчества – всё это про фестиваль «Таврида.АРТ», который проходил неподалёку от города Судака в бухте Капсель в Крыму с 16 по 18 августа. Он поразил масштабами: 4 тыс. участников и ещё больше зрителей, множество арт-объектов, большая сцена, огромный палаточный городок и стенды для развлечения. Основная цель фестиваля – поиск и раскрытие новых талантов. Певцы, музыканты, стилисты, дизайнеры, этот список можно пополнять ещё долго. Участниками могли стать молодые люди от 18 до 35 лет, зрителем же можно было быть, начиная с 14 лет. Ну и, конечно, на фестивале было масштабное шоу, на котором резиденты смогли выступить на одной сцене с Бастой, Лолитой и Ваней Дмитриенко. Фото: sportsmartcity.ru 6 место I Всероссийские игры умных городов Удача открывать игры выпала Саратову. Со 2 по 4 сентября проходило спортивное мероприятие, которое нацелено не только на спорт, но и на развитие инфраструктуры городов. Участниками стали более тысячи человек, прошли игры по 12 дисциплинам, среди которых были не только командные, но и индивидуальные. Проходили гала-матчи по хоккею, баскетболу и футболу, презентации и выставки, деловые и культурные мероприятия. Фото: vk.com/rosarunfest 7 место Rosa Run 2022 Там были все: от начинающих бегунов до опытных спортсменов. Фестиваль стартовал вместе с участниками 1 мая вертикальным забегом на вершину Роза Пик, ежегодно он собирает около 1000 человек, которые пытаются покорить высоту. Протяжённость трассы – 7 км, а набор высоты – 1150 м. Из-за выбора дат марафона участникам удаётся проделать путешествие между сезонами года: они начинают весной на Роза Плато, а финишируют по сугробам. Важным отличием этого фестиваля стало проведение ежедневных мастер-классов, лекций и даже вечеринок. У участников была прекрасная возможность найти единомышленников, провести целых четыре дня в горах, отдохнуть душой и телом. Фото: vk.com/extremerussiaworldgames 8 место Extreme Russia World Games 2022 C 18 по 24 июля в Парке Экстрим в Крыму проходил фестиваль для любителей острых ощущений. Для тех, кто занимается не самыми очевидными видами спорта. Паркур, уличная гимнастика, скейтбординг, ролики и BMX, батутный фристайл и даже ходьба по натянутой стропе. Наблюдать за тем, как профессионалы совершают трюки – зрелище просто невероятное, оторвать взгляд невозможно. Параллельно с выступлениями спортсменов проходили мастер-классы по зумбе, плаванию, йоге и ещё нескольким интересным видам спорта. Фото: baikal.design/snowmanfes 9 место SnowMаn Это событие в 2022 году проходило впервые, оно расположилось вдоль берегов Байкала с 11 по 13 февраля. Если вы слышали о фестивале Burning Man и хоть немного знаете о его концепции, сможете провести аналогию. Но мы, конечно, объясним. Суть фестиваля SnowMan заключается в создании уникальной атмосферы в условиях ледяной пустыни, волонтёры и участники прибыли на место, чтобы воплотить идею в жизнь. Там создавались уникальные ледяные скульптуры. А основными правилами были гражданская ответственность и экологичность: участники были обязаны выбросить весь мусор и не навредить пространству. И если на Burning Man скульптуру поджигают для завершения фестиваля, то тут таким «поджогом» станет наступление весны. Солнечные лучи справятся сами и уничтожат все ледяные скульптуры. Фото: vk.com/ultra100ru 10 место ULTRA100 Солёное и сухое озеро Эльтон в городе Волжский Волгоградской области 19, 20 и 21 августа стало местом проведения фестиваля спорта, музыки, кибертехнологий и самовыражения – ULTRA 100. Люди делились друг с другом энергией, а музыка придавала им сил. Жара и полупустыня стали неплохим испытанием для марафонцев и ультрамарафонцев, дистанции были разными, но только бегом в уходящем году не ограничились. Там проходили йога-тренировки и соревнования на SUP-ах, помимо этого, можно было полазить на скалодроме, попрыгать на батуте, покататься на велосипедах или байдарках, заняться конным туризмом, мотокроссом, греблей на байдарках. Этот список можно продолжать, ведь фестиваль получился довольно масштабный. Фото: vk.com/sportmarafonfest 11 место SPORT-MARAFON FEST 2022 С 3 по 5 июня в Калужской области в самом большом арт-парке Европы – Никола-Ленивце –прошёл масштабный фестиваль SPORT-MARAFON FEST 2022. Специально для него парк закрыли на несколько дней, организовали там лагерь, где можно было поставить свою палатку или арендовать у организаторов. Ежегодно от этого фестиваля не могут отказаться тысячи участников. Их можно понять, ведь это мероприятие объединило шесть трейловых дистанций, лекции, ночные пробежки и забеги с животными, велопробеги и спортивное ориентирование, мастер-классы и шоу. SPORT-MARAFON FEST 2022 – отличная возможность отдохнуть всей семьёй на природе, встретиться с друзьями и попробовать себя в разных активностях.