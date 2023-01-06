Что вкусного и полезного приготовить на Рождество? 5 пошаговых рецептов от шеф-повара

шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth
По традиции стол на Рождество должен быть богатым рыбными и мясными блюдами (желательно целой тушкой гусь, утка, индейка, курица) и пирогом как символом единения. Что же интересного можно приготовить? Предлагаем несколько вариантов полезных блюд.
Узвар
Ингредиенты:
- сухие яблоки;
- шиповник;
- клюква;
- курага.
Приготовление: помыть хорошо сухофрукты, залить водой и довести до кипения, дать настояться, затем процедить напиток.
Фото: istockphoto.com
Можно просто сварить ягодный морс из клюквы, брусники, облепихи. Если хочется, можно подсластить по вкусу.
Канапе с козьей брынзой, огурцом и красной рыбой
Ингредиенты:
- козья брынза – 200 г;
- красная рыба (филе) – 150 г;
- огурцы – 1–2 шт.;
- зелень на оформление.
Приготовление: нарезать брынзу, рыбу на кубики, огурцы на шайбы. Собрать всё пирамидкой, закрепить веточкой розмарина или шпажкой, оформить зеленью.
Салат из куриного филе
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- апельсин – 1 шт.;
- яблоко зелёное – 1 шт.;
- пучок зелёного салата.
Фото: istockphoto.com
Для соуса:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- мёд — 1 ст. л.;
- чёрный молотый перец.
Приготовление: отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить. Нарезать кубиками. Апельсин очистить от кожуры и плёнок и нарезать.
Яблоко очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, нарвать или нарезать салат. Подготовить соус — смешать оливковое масло с мёдом и солью, хорошо растворить. Сложить всё и заправить соусом.
Индейка, запечённая целиком
Ингредиенты:
- индейка — 1 тушка;
- лимон — 2 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- петрушка — 5 веточек (часть на соус и часть на подложку);
- веточка розмарина — 3–4 шт.;
- масло гхи — 150 г;
- соль, перец по вкусу;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- яблоко — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.
Приготовление: индейку хорошо помыть и обсушить, сделать отдельно в миске смесь для натирания индейки. Петрушку, розмарин измельчить и добавить масло гхи, перемешать.
Дополнить измельчённым чесноком, солью, перцем. Натереть цедру одного лимона и выжать из него сок в смесь, добавить оливковое масло, всё хорошо перемешать.
Фото: istockphoto.com
Из индейки вытащить все внутренности и аккуратно отделить кожу от тушки (не снимать, а приподнять). Часть пряной смеси распределить под кожей, а частью смеси натереть всю тушку сверху на коже.
Крупно нарезать яблоки, лимон, очищенный лук. Пару долек лука и яблок оставить на подушку. Нафаршировать тушку яблоками и луком.
На дно формы для запекания выложить дольки яблок, лука и сверху уложить веточки петрушки и розмарина. Сверху уложить индейку. Скрепить ножки верёвкой, а отверстие закрепить шпажками.
На рождественский стол можно подать и форель. Как засолить рыбу в домашних условиях, рассказали здесь
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Запекать птицу при 180 градусах не менее полутора часов. После запекания полить индейку выделившимся соком с противня, укрыть фольгой и оставить в духовке ещё на два часа. Подавать индейку с овощами.
Яблочный пирог
Для теста:
- миндальная мука — 300 г;
- мёд (жидкий) — 2 ст. л.;
- масло гхи — 50 г;
- лепестки миндаля для украшения.
Фото: istockphoto.com
Для начинки:
- зелёные яблоки — 6 средних;
- грецкие орехи — 150 г;
- изюм — 50 г;
- жидкий мёд — 1 ст. л.;
- корица по вкусу.
Приготовление: натереть очищенные яблоки, отжать лишний сок, порубить грецкие орехи, смешать с яблоками, изюмом и мёдом. Добавить корицу и перемешать, соединить ингредиенты для теста и перетереть руками в крошку.
Застелить разъёмную форму (диаметром 24 см) пергаментом. Послойно выложить тесто и яблочную начинку. Верхним слоем должно быть тесто. Хорошо утрамбовать верхний слой и выпекать пирог около 45 минут, при 180 градусах.
Лепестки миндаля слегка подрумянить на сухой сковороде. Когда пирог будет готов, украсить его лепестками миндаля.
В предыдущем материале рассказали, как правильно и вкусно пожарить овощи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте тут
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