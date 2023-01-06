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Рождественские блюда, что вкусного и полезного приготовить на Рождество-2023

Что вкусного и полезного приготовить на Рождество? 5 пошаговых рецептов от шеф-повара
Бенита Стрельченко
Что вкусного и полезного приготовить на Рождество
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Эти блюда не останутся незамеченными на столе.
<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

По традиции стол на Рождество должен быть богатым рыбными и мясными блюдами (желательно целой тушкой гусь, утка, индейка, курица) и пирогом как символом единения. Что же интересного можно приготовить? Предлагаем несколько вариантов полезных блюд.

Узвар

Ингредиенты:

  • сухие яблоки;
  • шиповник;
  • клюква;
  • курага.

Приготовление: помыть хорошо сухофрукты, залить водой и довести до кипения, дать настояться, затем процедить напиток.

Фото: istockphoto.com

Можно просто сварить ягодный морс из клюквы, брусники, облепихи. Если хочется, можно подсластить по вкусу.

Канапе с козьей брынзой, огурцом и красной рыбой

Ингредиенты:

  • козья брынза – 200 г;
  • красная рыба (филе) – 150 г;
  • огурцы – 1–2 шт.;
  • зелень на оформление.

Приготовление: нарезать брынзу, рыбу на кубики, огурцы на шайбы. Собрать всё пирамидкой, закрепить веточкой розмарина или шпажкой, оформить зеленью.

Салат из куриного филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г;
  • апельсин – 1 шт.;
  • яблоко зелёное – 1 шт.;
  • пучок зелёного салата.

Фото: istockphoto.com

Для соуса:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мёд — 1 ст. л.;
  • чёрный молотый перец.

Приготовление: отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить. Нарезать кубиками. Апельсин очистить от кожуры и плёнок и нарезать.

Яблоко очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, нарвать или нарезать салат. Подготовить соус — смешать оливковое масло с мёдом и солью, хорошо растворить. Сложить всё и заправить соусом.

Индейка, запечённая целиком

Ингредиенты:

  • индейка — 1 тушка;
  • лимон — 2 шт.;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • петрушка — 5 веточек (часть на соус и часть на подложку);
  • веточка розмарина — 3–4 шт.;
  • масло гхи — 150 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • яблоко — 2 шт.;
  • апельсин — 1 шт.

Приготовление: индейку хорошо помыть и обсушить, сделать отдельно в миске смесь для натирания индейки. Петрушку, розмарин измельчить и добавить масло гхи, перемешать.

Дополнить измельчённым чесноком, солью, перцем. Натереть цедру одного лимона и выжать из него сок в смесь, добавить оливковое масло, всё хорошо перемешать.

Фото: istockphoto.com

Из индейки вытащить все внутренности и аккуратно отделить кожу от тушки (не снимать, а приподнять). Часть пряной смеси распределить под кожей, а частью смеси натереть всю тушку сверху на коже.

Крупно нарезать яблоки, лимон, очищенный лук. Пару долек лука и яблок оставить на подушку. Нафаршировать тушку яблоками и луком.

На дно формы для запекания выложить дольки яблок, лука и сверху уложить веточки петрушки и розмарина. Сверху уложить индейку. Скрепить ножки верёвкой, а отверстие закрепить шпажками.

На рождественский стол можно подать и форель. Как засолить рыбу в домашних условиях, рассказали здесь.

Запекать птицу при 180 градусах не менее полутора часов. После запекания полить индейку выделившимся соком с противня, укрыть фольгой и оставить в духовке ещё на два часа. Подавать индейку с овощами.

Яблочный пирог

Для теста:

  • миндальная мука — 300 г;
  • мёд (жидкий) — 2 ст. л.;
  • масло гхи — 50 г;
  • лепестки миндаля для украшения.

Фото: istockphoto.com

Для начинки:

  • зелёные яблоки — 6 средних;
  • грецкие орехи — 150 г;
  • изюм — 50 г;
  • жидкий мёд — 1 ст. л.;
  • корица по вкусу.

Приготовление: натереть очищенные яблоки, отжать лишний сок, порубить грецкие орехи, смешать с яблоками, изюмом и мёдом. Добавить корицу и перемешать, соединить ингредиенты для теста и перетереть руками в крошку.

Застелить разъёмную форму (диаметром 24 см) пергаментом. Послойно выложить тесто и яблочную начинку. Верхним слоем должно быть тесто. Хорошо утрамбовать верхний слой и выпекать пирог около 45 минут, при 180 градусах.

Лепестки миндаля слегка подрумянить на сухой сковороде. Когда пирог будет готов, украсить его лепестками миндаля.

В предыдущем материале рассказали, как правильно и вкусно пожарить овощи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте тут.
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