Эти блюда не останутся незамеченными на столе.

Что вкусного и полезного приготовить на Рождество? 5 пошаговых рецептов от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth По традиции стол на Рождество должен быть богатым рыбными и мясными блюдами (желательно целой тушкой гусь, утка, индейка, курица) и пирогом как символом единения. Что же интересного можно приготовить? Предлагаем несколько вариантов полезных блюд.

Узвар

Ингредиенты:

сухие яблоки;

шиповник;

клюква;

курага.

Приготовление: помыть хорошо сухофрукты, залить водой и довести до кипения, дать настояться, затем процедить напиток.

Фото: istockphoto.com

Можно просто сварить ягодный морс из клюквы, брусники, облепихи. Если хочется, можно подсластить по вкусу.

Канапе с козьей брынзой, огурцом и красной рыбой

Ингредиенты:

козья брынза – 200 г;

красная рыба (филе) – 150 г;

огурцы – 1–2 шт.;

зелень на оформление.

Приготовление: нарезать брынзу, рыбу на кубики, огурцы на шайбы. Собрать всё пирамидкой, закрепить веточкой розмарина или шпажкой, оформить зеленью.

Салат из куриного филе

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

апельсин – 1 шт.;

яблоко зелёное – 1 шт.;

пучок зелёного салата.

Фото: istockphoto.com

Для соуса:

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

мёд — 1 ст. л.;

чёрный молотый перец.

Приготовление: отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить. Нарезать кубиками. Апельсин очистить от кожуры и плёнок и нарезать.

Яблоко очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, нарвать или нарезать салат. Подготовить соус — смешать оливковое масло с мёдом и солью, хорошо растворить. Сложить всё и заправить соусом.

Индейка, запечённая целиком

Ингредиенты:

индейка — 1 тушка;

лимон — 2 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

петрушка — 5 веточек (часть на соус и часть на подложку);

веточка розмарина — 3–4 шт.;

масло гхи — 150 г;

соль, перец по вкусу;

масло оливковое — 2 ст. л.;

чеснок — 2–3 зубчика;

яблоко — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.

Приготовление: индейку хорошо помыть и обсушить, сделать отдельно в миске смесь для натирания индейки. Петрушку, розмарин измельчить и добавить масло гхи, перемешать.

Дополнить измельчённым чесноком, солью, перцем. Натереть цедру одного лимона и выжать из него сок в смесь, добавить оливковое масло, всё хорошо перемешать.

Фото: istockphoto.com

Из индейки вытащить все внутренности и аккуратно отделить кожу от тушки (не снимать, а приподнять). Часть пряной смеси распределить под кожей, а частью смеси натереть всю тушку сверху на коже.

Крупно нарезать яблоки, лимон, очищенный лук. Пару долек лука и яблок оставить на подушку. Нафаршировать тушку яблоками и луком.

На дно формы для запекания выложить дольки яблок, лука и сверху уложить веточки петрушки и розмарина. Сверху уложить индейку. Скрепить ножки верёвкой, а отверстие закрепить шпажками.

На рождественский стол можно подать и форель. Как засолить рыбу в домашних условиях, рассказали здесь

Запекать птицу при 180 градусах не менее полутора часов. После запекания полить индейку выделившимся соком с противня, укрыть фольгой и оставить в духовке ещё на два часа. Подавать индейку с овощами.

Яблочный пирог

Для теста:

миндальная мука — 300 г;

мёд (жидкий) — 2 ст. л.;

масло гхи — 50 г;

лепестки миндаля для украшения.

Фото: istockphoto.com

Для начинки:

зелёные яблоки — 6 средних;

грецкие орехи — 150 г;

изюм — 50 г;

жидкий мёд — 1 ст. л.;

корица по вкусу.

Приготовление: натереть очищенные яблоки, отжать лишний сок, порубить грецкие орехи, смешать с яблоками, изюмом и мёдом. Добавить корицу и перемешать, соединить ингредиенты для теста и перетереть руками в крошку.

Застелить разъёмную форму (диаметром 24 см) пергаментом. Послойно выложить тесто и яблочную начинку. Верхним слоем должно быть тесто. Хорошо утрамбовать верхний слой и выпекать пирог около 45 минут, при 180 градусах.

Лепестки миндаля слегка подрумянить на сухой сковороде. Когда пирог будет готов, украсить его лепестками миндаля.

В предыдущем материале рассказали, как правильно и вкусно пожарить овощи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте тут