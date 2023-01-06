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5 лучших упражнений на грудные мышцы для мужчин в тренажёрном зале

Топ-5 лучших упражнений на грудные мышцы для мужчин в тренажёрном зале от спортсмена
Эдуард Кузьминов
Топ-5 лучших упражнений на грудные мышцы
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Боец Эдуард Кузьминов считает, что они работают лучше других.
<a href="https://www.championat.com/authors/6273/1.html">Эдуард Кузьминов</a>
Эдуард Кузьминов
профессиональный боец лиги «Наше Дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО

Прокачать грудные мышцы можно довольно большим количеством способов, и эксперты всегда спорят по этому поводу. Одни утверждают, что с помощью базового упражнения — жима лёжа — можно накачать грудные мышцы. Другие считают, что это пустая трата времени и нужно использовать более изощрённые способы. Я уверен, что для хорошего результата не нужно себя ограничивать. Стоит всеми способами стараться и добиваться цели. Вот мой топ-5 любимых упражнений для проработки грудных.

Жим лёжа

Обычный и всеми любимый. Не забывайте о том, что его можно делать с разными наклонами скамьи и каждый из них прокачивает свою часть грудной мышцы.

  • Горизонтальный жим прокачивает основу грудных мышц.
  • Вертикальный жим затрагивает верхнюю часть.
  • Жим с наклоном вниз более эффективно прокачивает нижние сегменты.

Фото: istockphoto.com

Разведение гантелей в стороны

Оно способствует растяжению мышц и вследствие их большему росту. Увеличение мышц напрямую зависит от разрыва мышечных волокон.

Фото: istockphoto.com

Пуловер

С ним я познакомился давно. Заметил, что в зале у людей, которые часто уделяли время этому упражнению, грудные были на порядок больше, чем у остальных. Поэтому оставлять пуловер без внимания будет просто преступлением. А ещё у этого упражнения есть одно удивительное свойство, о котором очень мало упоминается. Оно растягивает кубики пресса.

Фото: istockphoto.com

Отжимания на брусьях с разведёнными руками в сторону

Оно тоже хорошо прорабатывает грудные за счёт низкого наклона. Позволяет более эффективно растягивать и прорабатывать волокна грудных мышц, которые в обычных упражнениях редко задействуются. При этом оно очень эффективно работает на проработку середины груди.

Фото: istockphoto.com

Отжимания от пола с широкой постановкой рук

В домашних условиях шикарно подходит для всех, задействуя те необходимые части, которые нужны для грамотной прокачки грудных мышц.

Фото: istockphoto.com

Также можно рассмотреть и многие упражнения с тренажёрами. Например: сведение рук в тренажёре («бабочка»), жим в хаммере, жим сидя в Смите.

Каждое упражнение будет приносить определённый вклад в рост грудных мышц. Но пять упражнений, которые описаны выше – это основа. Всё остальное должно использоваться как доработка.

Ранее мы рассказывали о лучших упражнениях на спину для мужчин. Ищите их по ссылке.
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