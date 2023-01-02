Как выглядели атлеты 100 лет назад и что об этом думают современные бодибилдеры

И сам тренировочный процесс, и питание современных бодибилдеров отличаются от того, что было доступно первым атлетам. И тем не менее на их фото даже сейчас нельзя смотреть без восхищения. Они тренировались порядка ста лет назад, но многим и сегодня далеко до их результатов.

Если бы у этих спортсменов были наши возможности… Современные культуристы уверены — они бы не уступили пьедестал. В общем, вспоминаем классиков. Вдохновляемся и узнаём мнение их последователей. Как можно оценить такую форму сегодня?

Кстати, не все считают, что современное питание лучше. Также есть мнение, что первым атлетам куда больше повезло с генетикой. Смотрим, разбираемся и вдохновляемся.

Бернар Макфадден

Бернар Макфадден был болезненным ребёнком. В 11 лет, став сиротой, он начал работать на ферме. Тяжёлый труд и хорошее питание сделали из него сильного юношу. В 16 лет Бернар приступил к тренировкам с гантелями. Также выполнял ежедневные пешие прогулки.

Фото: Houghton Library

К 20 годам Макфадден стал сыроедом. Практиковал голодание. Выступал против белого хлеба. Он делал фотографии до диеты и после. На одной из них Бернар стоит со 100-фунтовыми гантелями над головой после недельного голодания.

В 1893 году юноша увидел выступление прародителя бодибилдинга Евгения Сандова во время Международной выставки, которая проходила в Чикаго. Это вдохновило Макфаддена настолько, что в 1904 году он решил проводить соревнования по бодибилдингу. Также под его началом издавался журнал «Физическая культура». Бернар был бизнесменом и мог себе это позволить.

Чарльз Атлас

Чарльз Атлас (настоящее имя — Анджело Сицилиано) считается создателем бодибилдинга. Именно Чарльз разработал уникальный комплекс физических упражнений. Свой метод атлет называл «динамическим растяжением».

Фото: Hulton Archive

Добившись красивого телосложения, Атлас начал делать первые шаги в качестве модели для известных скульптур. Сегодня их можно увидеть в разных городах США. Например, статуя для Вашингтон-сквер или здания Бруклинского муниципалитета в Нью-Йорке.

Также он активно принимал участие в конкурсах. На его счету такие титулы, как «Самый красивый мужчина в мире» и «Самый совершенный мужчина в мире». В 30-е годы Чарльз считался самым «рельефным» атлетом.

Зигмунд Клейн

Зигмунд Клейн родом из Западной Пруссии. Он был акробатом, гимнастом и бодибилдером. На его счету победы в многочисленных конкурсах. Он становился чемпионом США по тяжёлой атлетике среди профессионалов.

Клейн активно пропагандировал гиревые подъёмы. Даже создал тренинг «Железная Игра». Также он реализовался как тренер. Имел свой зал звёзд в Голливуде. В 1927 году открыл собственную студию физической культуры в самом центре Нью-Йорка.

Фото: Strength and Health

Интерес к атлетизму появился у Зигмунда в 12 лет, когда его отец начал одним мизинцем поднимать с пола гирю весом 112 фунтов. А его старший брат работал в пекарне, поэтому мальчику приходилось таскать мешки с мукой. Они и заменяли будущему атлету гири. Первая штанга появилась у него только в 1919 году. Тогда он и начал активно тренироваться.

Что думают современные атлеты о первых?

Евгений Филатов топ-10 Olympia Amateur World Shadown, вице-чемпион мира по бодибилдингу Они достаточно сухие. С учётом того, что бодибилдинг зародился в США, они жили в Америке во времена депрессии. Соответственно, у них были проблемы с питанием. Можно сказать, что это естественная сушка. К тому же у них не было наработок тренировочного процесса, которые есть сейчас. У них был только один критерий – выглядеть суше и чуть объёмнее.



Я думаю, будь у этих людей те возможности, которые есть у культуристов сегодня, они выглядели бы точно так же, как современные. Даже генетически те атлеты были крепче и здоровее, чем сейчас.

Фото: istockphoto.com

Алексей Чередниченко абсолютный чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров (IFBB Worlds), абсолютный чемпион России У этих атлетов хорошо развитая физическая форма для тех времён. Она — результат тех знаний, опыта и понимания, которые были на тот момент. Маловероятно, что их питание чем-либо отличалось от современного. Возможно, даже было лучше и чище. Но это не относится к ассортименту и доступности тех продуктов, которые есть у нас.



Я уверен, что у них были такие же цели, как у современных бодибилдеров. А именно — максимально развитая мускулатура и сила. Разумеется, критерии оценки в наше время совершенно другие, поэтому в данном случае нет смысла сравнивать. У каждого времени и эпохи свои критерии и эталоны.

Фото: istockphoto.com

Эдуард Гаврильченко чемпион Европы по бодибилдингу, вице-чемпион России IFBB, трёхкратный чемпион Москвы Это те времена, когда только зарождался бодибилдинг. Так называемая «достероидная» эра. Атлеты работали со свободными весами (штанга, гири, гантели). Одним из основных показателей было развитие силы. Первые соревнования включали не только позирование, но и силовые упражнения, а также силовую акробатику. Это были настоящие звёзды и уважаемые в обществе люди.

Вдохновились? Тогда ловите подробную видеоинструкцию , которая поможет качественно прокачать трицепс!