Чтобы год был успешным. 9 книг для саморазвития, которые стоит прочитать за каникулы

Длинные выходные – прекрасный повод не только весело, но и с пользой провести время. Если все новогодние фильмы уже просмотрены и салаты съедены, то посвятите вечер увлекательной книге. Чтобы праздники прошли продуктивно, собрали девять книг для саморазвития.

«Воздух. Неожиданные факты о том, без чего нельзя прожить», Наталья Голубева

Автор книги – инженер-проектировщик вентиляции, поэтому она знает всё о воздухе. Здесь вы найдёте ответы на вопросы: почему не стоит сушить бельё в квартире? Почему не надо пользоваться термальной водой в самолёте? Как убрать тревожность с помощью дыхания? Наталья доступно рассказывает, как на Земле образовалась атмосфера, как состав воздуха влияет на наше здоровье и для чего необходим углекислый газ. После прочтения вы не только узнаете много нового, но и сможете применять знания в своей жизни, улучшая её качество.

«Воздух» Фото: Альпина Паблишер

«Японское искусство гармоничной жизни», Мари Фудзимото

В Японии высокий уровень жизни, но люди всё равно продолжают искать гармонию. Это своего рода философия. Они учатся принимать несовершенства мира, старение и даже смерть. Лингвист Мари Фудзимото в своей книге пишет о 43 основных ценностях японской культуры, которые помогают жителям этой страны чувствовать себя счастливыми и улучшать отношения с окружающими. Также в книге дополнительно есть хайку (традиционная поэзия) Мацуо Басё, поэтические эссе южноафриканца Дэвида Баклера и фотографии Майкла Кенны. Произведение поможет правильно реагировать на внешние раздражающие факторы, жить без стресса, а главное — научиться замечать красоту мира.

«Японское искусство гармоничной жизни» Фото: Альпина Паблишер

«Антивыгорание: дневник для тех, кто устал», Бэкс Спиллер

Современный ритм жизни, бешеный темп, большой поток информации и трудоголизм приводят человека к выгоранию. Зачастую, даже вернувшись из отпуска, мы всё равно чувствуем себя уставшими. Чтобы избежать этого, разработан специальный дневник. Он представляет собой набор упражнений для рефлексии, они помогут разгрузить мозг, снять тревожность и снизить уровень стресса. Автор Бэкс Спиллер, которая прошла через выгорание, после 10 лет руководства успешным маркетинговым агентством изучила различные аспекты осознанности, а затем создала этот дневник.

«Антивыгорание» Фото: Альпина Паблишер

«О смысле жизни», Виктор Франкл

Австрийский психолог, который пережил холокост во время Второй мировой войны, разработал логотерапию – новое направление в экзистенциальной психологии. Идея пришла ещё в концлагере, втайне от СС он помогал заключённым сохранять волю к жизни. После освобождения Франкл решил систематизировать свои практические познания. Эти лекции были переведены на разные языки. Они и легли в основу данной книги. Автор научит искать смысл даже в самых сложных проявлениях жизни.

«О смысле жизни» Фото: Альпина Паблишер

«Это просто я», Джен Мартин

Автор – учёный из Мельбурнского университета, она проанализировала данные современных научных исследований о поведении человека и влиянии мозга. Книга написана лёгким, понятным языком, также имеет яркие иллюстрации художницы Холли Джолли. Вы узнаете, почему человеку свойственно достраивать свои воспоминания, что такое эмоциональная память. Также после прочтения вы поймёте, как наши странности объясняются с точки зрения науки.

«Это просто я» Фото: Альпина Паблишер

«Законы жизни на каждый день», Роберт Грин

Книга поднимает философские и этические вопросы, которые человек задаёт себе каждый день. Например, как справляться с собственными эмоциями? Что движет другими людьми? Можно ли манипулировать окружающими? Чтобы разобраться со всем этим, Роберт Грин составил специальный календарь – по одному совету на каждый день года, подкрепляя их опытом из жизни выдающихся людей. С помощью книги вы поймёте, как поступать правильно в сложных жизненных ситуациях.

«Законы жизни на каждый день» Фото: Альпина Паблишер

«Икона по воле случая», Айрис Апфель

Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель в этом году отметила 101-летие. Собрав весь свой богатый жизненный и профессиональный опыт, она написала книгу. Долгожительница рассказывает о своих жизненных принципах, вспоминает случаи из детства и истории из настоящего. Также она не могла не упомянуть о своём стиле и о том, как исторические события, участницей которых была Айрис, повлияли на неё. Книга дополнена фотографиями из личного архива, а также работами лучших фотографов и художников мира моды.

«Икона по воле случая» Фото: Альпина Паблишер

«Сам или помогли?», Стивен Колер, Пит Мур, Дэвид Оуэн

Профессиональные криминалисты рассказали, как найти и разгадать следы преступников, какие приёмы они для этого используют, как вывести на чистую воду даже самых хитрых правонарушителей. В книге представлены 50 «идеальных» преступлений, которые были освещены в СМИ. На их примере вы узнаете, как происходит снятие отпечатков пальцев, использование ДНК, что могут сказать брызги крови, а также как проводится анализ почерка и голоса. Книга описывает обычный день криминалиста. Читается как захватывающий детектив.

«Сам или помогли?» Фото: Альпина Паблишер

«Секреты кошек», Саша Рауш

Книга написана об одних из самых популярных домашних животных в мире – кошках. Это своеобразный путеводитель по миру наших любимых питомцев. Автор – зоопсихолог – отвечает на популярные детские вопросы о кошках, их анатомии и поведении. Как понять, когда пушистому плохо, а когда хорошо? Почему кошки любят сидеть в коробках? Здесь много интересных фактов, например, что кошки чувствуют запахи не только носом, но и пастью. Будет полезно к прочтению тем, у кого уже есть домашние животные, и тем, кто только мечтает их завести.

«Секреты кошек» Фото: Альпина Паблишер

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