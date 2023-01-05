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Что будет модно в 2023 году: тренды-2023 — цвета, ткани, одежда и обувь

Гид по трендам 2023 года от стилиста: что точно нужно брать на распродаже
Ольга Денега
Тренды-2023: что покупать на распродаже
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Разбираем актуальные цвета, ткани и фасоны.
<a href="https://www.championat.com/authors/6283/1.html">Ольга Денега</a>
Ольга Денега
стилист-эксперт интерактивного универмага Shopping Live

В 2022 году показы ведущих дизайнеров удивили разнообразием женственных, дерзких и необычных трендов. Возвращение уже знакомых нам образов, новые течения и свежий взгляд на привычные вещи – разобраться в этом бывает непросто. Но мы постараемся всё разложить по полочкам.

Какие модные тенденции будут устойчивыми в наступившем году? Разбираемся и, погружаясь в распродажное изобилие, делаем ставку именно на них.

Цвета

Дизайнеры предлагают в 2023 году снова носить любимый многими оттенок «сливочного масла». Бледно-жёлтый делает образ лёгким и нежным, а также идеально сочетается с белым, серо-коричневым и цветом денима. Солнечные оттенки появлялись на показах многих модных домов.

Фото: istockphoto.com

Особого внимания заслуживает огненно-красный. Он чаще остальных встречался в коллекциях и хорошо вписывается в самую разную стилистику. Актуальны как единичные вещи, так и образы, полностью выполненные в алых тонах.

Институт Pantone признал цветом года малиновый оттенок Viva Magenta. Он приближён к красному, но имеет нотки нежно-розового и фиолетового. Выглядит дерзко и добавляет наряду такой энергии, что от него невозможно оторвать взгляд. Стильно смотрятся плащи, кожаные юбки и платья этого оттенка. Если вы не привыкли к ярким и смелым решениям, добавьте хотя бы один пурпурный элемент, например, фактурную шапку или сумку, и вы точно не останетесь равнодушной к этой расцветке.

Фото: istockphoto.com

Ещё одним трендом стал приглушенный зелёный. Травянистые тона придают образу свежести, теплоты и легко выделяются среди нейтральных оттенков. Не остались в стороне также нежно-голубой и лавандовый. Современно выглядит и розовый в разных его проявлениях, от нежного до насыщенного с фиолетовым подтоном.

Новый сезон обещает нам возвращение змеиного принта, который появился почти на всех показах. Пиджаки, юбки, платья этой расцветки дают возможность каждой моднице попробовать себя в необычном образе.

Ткани

Среди материалов лидером стал деним. Его можно носить в тотал-луках и отдельных элементах одежды – топах, жакетах и даже плащах. На подиумах мы видим образы из состаренной джинсы, но с такими вещами нужно быть осторожной. Если не уверены в своих навыках сочетания вещей, то лучше отдать предпочтение классической версии этой ткани или немного вываренному её варианту.

Фото: istockphoto.com

Остаются актуальными и кожаные аутфиты. Топы и куртки в различных комбинациях для многих не будут открытием. Из новинок стоит присмотреться к кожаным платьям интересных фасонов: на одно плечо, приталенные или прямые, с принтом или сочетанием двух цветов этого материала.

Писком моды стали элементы из воздушных тканей – топы, юбки, платья. Если полупрозрачный тотал-лук для вас слишком смелое решение, то можно ограничиться вставками из сетки, шифона или органзы.

Фото: istockphoto.com

Мягкие и уютные фактуры продолжают радовать своим разнообразием. Плюш, вельвет и бархат не сдают своих позиций и появляются как в вечерних, так и в повседневных образах. То же можно сказать и про бахрому. Её активно используют в шарфах, платьях, юбках и даже сумках. При движении такая отделка добавляет образу динамичности и изящества.

Кружево на время выходило из моды, но в 2023 году возвращается в новом обличье. Кроше или вязаная ажурная ткань могут быть частью декора платья, а для самых смелых дизайнеры предлагают топы, кардиганы и платья, полностью выполненные из этого материала.

Фасоны

Дизайнеры вдохновлялись эстетикой 2000-х и бельевым стилем. Во главе модных тенденций стоят противоположности: длина мини и макси. Зимой короткие юбки и шорты – не самый тёплый вариант, но их всегда можно дополнить плотными колготками и высокими сапогами.

Юбки и платья в пол выглядят более сдержанно, но не менее сексуально. Теперь длинным нарядам не обязательно дожидаться важного мероприятия. Лаконичные образы длины макси можно носить каждый день.

Фото: istockphoto.com

Корсеты тоже пришли к нам прямиком из нулевых. Они могут быть самостоятельными предметами гардероба. Также их можно носить поверх юбки или брюк. Актуально смотрятся сочетания с нежными платьями и комбинезонами.

Кроп-топы и бра в бельевом стиле отлично сочетаются с брюками и юбками на низкой посадке. Они являются самостоятельным элементом, но красиво смотрятся и как часть многослойных образов. Например, с кожанкой или кардиганом.

Вырезы на рёбрах, бёдрах и талии в этом сезоне удивляют своим геометрическим разнообразием. Важно понимать, что однотонное платье с оригинальными разрезами не требует дополнительного декора. Это законченный, необычный и лаконичный образ.

Фото: istockphoto.com

Даже самый простой лук становится интересным, если расстегнуть нижние пуговицы рубашки или кардигана. Но сердца дизайнеров завоевала и одежда без лямок. Чтобы образ был стильным, а не вызывающим, лучше выбрать одну оголённую часть тела. Платья с открытыми плечами – оптимальное решение для роскошного выхода.

Плиссировка вернулась в моду ещё в прошлом сезоне и остаётся актуальной в 2023 году. Но теперь мы рассматриваем не только юбки. Плиссированными деталями снабжаются платья, тренчи и даже брюки.

Бессмертная классика деловых и повседневных образов – костюмы – тоже не остались без внимания. В 2023 году мы увидим более свободные и мягкие силуэты: асимметричный крой, жакеты с широкими плечами и деловые юбки со смелыми разрезами.

Если вас интересуют исключительно тёплые и практичные тренды, ловите список актуальных зимних платьев в спортивном стиле.
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