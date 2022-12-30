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Топ-10 необычных и малоизвестных фактов о Вивьен Вествуд, которые вы не знали

10 самых интересных и малоизвестных фактов о Вивьен Вествуд
Ольга Астафьева
10 необычных фактов о Вивьен Вествуд
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О личной жизни, творчестве и выходах, на которые могла решиться только она.

Креативность и смелость – это то, чем отличалась икона моды Вивьен Вествуд. Она была настолько противоречива, что некоторые факты биографии просто не укладываются в голове.

Кажется, что одна жизнь не может вместить столько всего. Кажется, что один человек не способен на такое количество революций. Но мы имеем дело с фактами. Возможно, они где-то приукрашены прессой или неверно поняты… Но даже в этом случае вдохновения хватит на всех.

Факт №1. Вивьен Вествуд — школьная учительница

Каким бы был мир моды без вклада Вивьен Вествуд? Трудно сказать, ведь её имя неразрывно с ним связано. Но ещё сложнее представить, что когда-то Вивьен и не помышляла о такой карьере.

В 1960-е она была простой школьной учительницей. Вышла замуж и родила сына. Кстати, прославленная фамилия – это не псевдоним. Она досталась ей от первого мужа. И ничего славного на тот момент в ней не было. Дерек Вествуд работал менеджером танцевального зала.

Фото: Ian Gavan/Getty Images

Факт №2. В моду её привела любовь

Прославить фамилию первого мужа Вивьен удалось благодаря второму. С лидером группы Sex Pistols Малколмом Маклареном будущая панк-дива познакомилась в 1970-е. В отличие от Дерека Вествуда, он был творческим и дерзким. Эти настройки подошли бунтарке Вивьен.

Макларен вдохновил её на создание одежды, во многом определил будущий творческий стиль и помог финансово. Одно из их совместных творений – модный бутик с провокационным названием Sex.

Факт №3. Первым звёздным показом она обязана Александру Дюма

Речь о культовом показе 1980-х, после которого о Вивьен Вествуд всерьёз заговорили. В названии не фигурируют герои Дюма. Связь с «Тремя мушкетёрами» прослеживается лишь в намёке.

Если бы сама Вествуд не рассказала, что вдохновил её именно этот роман, то никто бы и не догадался. «Пираты» – так называлась коллекция. Из «мушкетёрского» в ней –романтизированно-исторический настрой.

Перечитав творение Дюма, Вивьен решила создать что-то на стыке истории и современности. Так прокомментировала творческий процесс сама Вествуд.

Фото: Tristan Fewings/Getty Images

Факт №4. Осмелилась сделать пирсинг Елизавете II

В 1987 году вышла коллекция футболок с принтами, которые возмутили общественность. В частности, Вивьен использовала портрет Елизаветы II. И ладно бы просто разместила его на футболке. Вествуд решила приобщить королеву к модному бунту – проколола ей булавкой губу. Кстати, сама Елизавета отнеслась к этому нормально. Никаких претензий не последовало.

Факт №5. Получила награду от Елизаветы II

Этот факт кажется особенно нереальным с учётом информации, озвученной ранее – про булавку в губе… Но так всё и было. Несмотря на вольное обращение с британскими святынями, в 1992 году Вивьен Вествуд получила орден Британской империи. Вручила его сама королева. В 2006 году ей также присвоили почётное звание – «Дама-Командор».

Фото: Ian Gavan/Getty Images

Факт №6. Одолжила костюм у Маргарет Тэтчер, чем сильно её разозлила

Началось всё с того, что Вивьен этот костюм создала. Однако удержаться от бунта ей не удалось и здесь. Прежде чем отправить своё творение Маргарет Тэтчер, которая на тот момент была премьер-министром Великобритании, Вествуд решила его примерить. Причём напоказ…

Она снялась в костюме для обложки журнала Tatler. «Эта женщина когда-то была панком» — такой заголовок на ней красовался. Тэтчер, по словам очевидцев, была в ярости, когда это увидела.

Фото: John Phillips/Getty Images

Факт №7. Публично оскорбила Кейт Миддлтон

Завершим список тех, по кому прошёлся каток эпатажных выходок Вивьен, герцогиней Кембриджской. В 2011 году икона моды позволила себе публично высказаться о стиле и вкусе Кейт Миддлтон. Она их раскритиковала.

Причина была банальной – Вествуд обиделась, что Кейт не привлекла её для создания своего свадебного платья. Герцогиня выбрала дом Alexander McQueen.

Фото: Francois Durand/Getty Images

Факт №8. Последний муж был вдвое моложе

В 1992 году 52-летняя Вивьен вышла замуж за своего бывшего ученика. Австрийский дизайнер Андреас Кронталер был моложе её на 25 лет. Тандем оказался плодотворным и долговечным. Андреас стал креативным директором Vivienne Westwood. Их называли идеальной парой.

Факт №9. Подарила Кэрри Брэдшоу не только свадебное платье

Всем известно, что свадебный наряд для главной героини полнометражного «Секса в большом городе» создала именно Вествуд. Если вы этого не знали, то тогда в вашей копилке станет одним фактом больше.

Остальным будет интересно узнать, что в эпизоде, где Кэрри идёт трудоустраиваться в Vogue, на ней также костюм от Vivienne Westwood. Речь про тот самый комплект тёмно-синего цвета, состоящий из юбки-карандаш и укороченного жакета.

Фото: istockphoto.com

Факт №10. Дала имя роскошному цветку

С именем Вивьен Вествуд связаны не только эпатажные выходки. Если и кое-что милое. Например, в её честь был назван особый сорт роз. Rose Vivienne Westwood – так они называются. Правда, без необычности не обошлось и здесь. Цветы имеют оригинальную расцвету. Оттенки переходят из ярко-оранжевого в нежно-розовый. Как это похоже на Вивьен Вествуд…

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