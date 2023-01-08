Разбираемся в причинах этой зависимости. И решаем — есть ли от неё какая-то выгода.

Почему мы зависим от чужого мнения и зачем с этим бороться

Маша Мосс психолог По своей сути зависимость от мнения – это подчинённость другим. В такой ситуации человек ставит кого-то выше себя. Причём этот кто-то может быть старше по возрасту или младше. Он может занимать более высокое положение, а может не занимать. Почему человек априори выбирает подчинение?

Разумеется, изначальный тандем — «ребёнок — родитель». Но, вот человек уже стал взрослым, а независимость так и не обрёл. Он продолжает подчиняться чужой воле. Почему? Причина — выгоды.

Каковы причины

Причина 1. Перекладывание ответственности

Здесь упомяну монографию Эрика Фромма «Бегство от свободы». С одной стороны, человек с того самого детства стремится к свободе, но, когда её получает, бежит от неё. Ведь вместе со свободой он приобретает ещё и груз ответственности.

Причина 2. Возможность получить одобрение

Недолюбленный ребёнок пытается компенсировать это во взрослом возрасте, становясь «хорошим» («удобным») человеком. Когда его хвалят, настроение сразу улучшается. Он готов перерабатывать и помогать во всём, лишь бы получить новую порцию одобрения.

Фото: istockphoto.com

Причина 3. Потребность ощущать свою важность

Человек чувствует себя нужным, когда к нему обращаются. Более того — обращаются ведь именно к нему! Это значит, что он один может справиться с этой задачей. Ощущение исключительности зашкаливает.

Причина 4. Чувство вины

В данном случае человек склонен брать на себя чужую ответственность. проблема возникает при отказе от неё. Он начинает ощущать себя виноватым. Поэтому ему проще соглашаться и подчиняться, чтобы потом не разбираться с муками совести.

Фото: istockphoto.com

Казалось бы, что в этом плохого? Почему бы действительно не подчиняться? Но фишка в том, что эти выгоды иллюзорные. По факту человек не получает ничего. Давайте разбираться с этим.

Что это нам даёт на деле?

Разбираемся с ответственностью

Итак, человек взял и переложил ответственность на чужие плечи. Что в этот момент произошло? Действительно ли тот, кому она была вручена, станет её нести?

Например, мать сказала молодому мужчине, чтобы он женился на определённой девушке. Он женился, но девушка оказалась обладательницей скверного характера. Мужчина начал обвинять мать. Но заветное «Согласен» в ЗАГСе говорил он. С него и спрос.

Фото: istockphoto.com

Получается, что по факту дать принять решение другому – это тоже решение. За него также придётся отвечать. Значит, перекладывание ответственности – иллюзия. Более того, предугадать то, какие последствия придётся разгребать, здесь ещё сложнее. Другого не привлечь.

Разбираемся с одобрением

«Доброе слово и кошке приятно» — факт. Однако и здесь мы имеем палку о двух концах. Если человек получает повышенное удовольствие от похвалы, то как он страдает от критики? Очень сильно. Причём даже от самой конструктивной.

Теперь посмотрим правде в глаза. Что мы чаще получаем — похвалу или критику? Отказываясь от конструктивной критики, от чего ещё отказывается человек? От точек роста, совершенствования, развития, возможностей, повышения на работе, построения крепких отношений и т. п.

Фото: istockphoto.com

Разбираемся с важностью

На чувстве важности очень любят играть руководители. Откройте любую книгу по менеджменту, и вы увидите, как вами манипулируют. Речь про следующие фразы: «Только ты справишься», «Кому ещё я могу доверить, кроме тебя», «Только ты в этом так хорошо разбираешься».

И вот что интересно: таких «важных» людей обычно не стремятся повышать по службе… Их не переводят из категории подчинённых в равные. А зачем? Ведь они удобные. А ещё они «понимают, что денег у компании нет, поэтому повысить зарплату не получится».

Разбираемся с виной

Облегчение от отсутствия чувства вины тоже весьма двояко. Да, оно не гложет (вроде бы), но гложет другое – самобичевание по поводу того, что вновь не смог отказать. И мы снова возвращаемся к чувству вины. Человек не чувствует её перед другим, зато чувствует перед собой.

Фото: istockphoto.com

Но действительно ли человек виноват? Вина – сложное чувство. Его нам прививают в детстве, когда у нас ещё нет критического мышления. Ребёнок чувствует себя виноватым, потому что его обвиняет родитель. Он не задумывается – действительно ли он виноват. Только с появлением критического мышления такие вещи начинают ставиться под сомнение.

Поняв, зачем вам всё это нужно, вы можете решить – а так ли вам это выгодно. Стоит ли зависеть от мнения тех, кто реально ничего не будет за вас решать и не станет отвечать за последствия ваших решений? Кажется, ответ очевиден.

Как понять, что рядом с вами токсичный человек? Ищите признаки по ссылке.