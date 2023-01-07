Как выбрать беговую дорожку для дома: лайфхаки фитнес-инструктора

Эти моменты нужно учитывать, чтобы приобретение было удачным.

Многие люди ведут малоподвижный образ жизни. Чтобы это исправить, некоторые обустраивают пространство для занятий спортом дома. Беговая дорожка – один из самых любимых тренажёров. Ведь польза от бега или быстрой ходьбы известна многим.

Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер тренажёрного зала в Fitness Family Моим фаворитом для обустройства домашнего зала являются так называемые инклайнеры – дорожки с повышенной возможностью изменить угол. Такая дорожка подойдёт для каждого члена семьи. Именно инклайнеры я закупаю в домашние залы, которые случается обустраивать. Какие ещё есть варианты и как выбрать то, что нужно именно вам?

И бег, и ходьба оказывают благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, развивают выносливость, укрепляют иммунитет и помогают бороться с лишним весом. Однако важно помнить, что при неправильном выборе беговой дорожки есть риск получить травму. Что важно учитывать при покупке?

Фото: istockphoto.com

Вид

Существует два вида беговых дорожек:

Механическая. Работает без электропривода. Функционирует за счёт собственных усилий человека. Электронная. Работает за счёт электромотора.

Для дома лучше выбрать второй вариант. Такая беговая дорожка обладает целым рядом преимуществ перед механической и только парой недостатков: стоимость и зависимость от питания сети.

Фото: istockphoto.com

Плюсов здесь значительно больше: дорожка даёт возможность управлять скоростью и углом бегового полотна, выбирая необходимые параметры на табло. Это удобно, когда можно выбрать тренировочную программу. Даёт возможность отслеживать частоту пульса, что является важным критерием. От этого зависит эффективность кардионагрузки.

Также можно отслеживать пройденное расстояние и потраченные калории в режиме реального времени. Часто электрическая беговая дорожка имеет функцию смягчения ударной нагрузки. Это важно для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

Полотно

Чем длиннее и шире полотно беговой дорожки, тем меньше шанс травматизации, также комфорт пользования такой дорожкой выше. Широкое полотно считается важной характеристикой хорошей дорожки. До 45 см – подходит для ходьбы.

Фото: istockphoto.com

От 45 см до 50 см – подходит для лёгкого бега. От 50 см – для тренировок любой интенсивности. Помните, что важно не удобство хранения тренажёра, а ваше здоровье.

Мощность

Беговые дорожки снабжаются двигателями различной мощности. Чем выше мощность, тем больше ресурс работы тренажёра. При высокой мощности будет больше ограничений по весу человека. Если большой вес, то дорожка должна быть с мощным мотором. Поэтому лучше покупать дорожку с «запасом». Как правило, это «+20 кг» для бега и «+40 кг» для ходьбы.

Угол наклона

Угол наклона является одним из главных факторов при покупке дорожки. Лучше отказаться от вариантов без возможности изменить угол. Маркетинг выступает против такого подхода. Конечно, дорожки без угла компактные, их можно убирать под кровать или в шкаф. Безусловно, это удобно. Однако пожертвовать придётся не только возможностью менять угол, но и системой амортизации. Также снизится предельная скорость дорожки.

Фото: istockphoto.com

Стандартный угол наклона домашней беговой дорожки должен быть 12–15 градусов. Ещё лучше, если есть отрицательный угол (когда опускается передняя часть дорожки).

Лучше всего для обустройства домашнего зала выбрать инклайнеры – дорожки с большим углом наклона. Такая дорожка подойдёт для каждого члена семьи.

Даже зимой предпочитаете бегать на свежем воздухе? Тогда ловите советы по выбору специальной экипировки.