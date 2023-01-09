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5 простых упражнений, чтобы быстро вернуться в форму

5 суперпростых упражнений, которые помогут вернуться в форму после праздников
Маргарита Иванникова Анастасия Малявина
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Как вернуться к тренировкам после праздников
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Прежде чем восстановить привычный тренировочный режим, тело нужно правильно подготовить.

Спортсмены на новогодних каникулах ни на минуту не прекращали заниматься спортом. Но кто-то всё же дал себе возможность отдохнуть и отвлечься от тренировок. Большой перерыв, конечно, несильно сказался на вашей физической форме, но возвращаться к работе над собой всегда нелегко.

Если вы не занимались спортом на каникулах и не проводили их активно, перед жёсткими тренировками тело нужно правильно включить в работу. Сегодня мы вместе с тренером Анастасией Малявиной подготовили лёгкий комплекс упражнений, который зарядит мышцы энергией и даст возможность возобновить тренировки правильно. Он будет полезен абсолютно всем.

<a href="https://www.championat.com/authors/6593/1.html">Анастасия Малявина</a>
Анастасия Малявина
блогер, владелец и тренер онлайн-клуба imovefitnessclub

Это безопасная и эффективная подборка упражнений, которая поможет улучшить двигательный контроль и новичкам, и профессионалам. На такую тренировку не нужно себя уговаривать и искать отмазку. Упражнения в исполнении очень простые, а результат от них впечатляющий при регулярном выполнении.

Преимущество неинтенсивных комплексов в том, что они помогают сделать спорт своей привычкой. А регулярная физическая активность — залог качественной жизни, наполненной возможностями. Например, вы сможете долго гулять и находиться длительное время на ногах, не жалуясь на боль и усталость. Начните заботиться о своём теле, и оно обязательно откликнется. Включайте видео, и поехали!

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