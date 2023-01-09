5 лучших мест в России, где можно комфортно перезимовать

Удалённая работа сегодня многим позволяет провести зиму в тёплых местах. Для этого не обязательно ехать в Турцию, комфортный климат можно найти и в России. В нашей огромной стране есть города с мягкой погодой, стабильным интернетом, низкими ценами на жильё и еду и красивой живописной природой, от которой не оторвать глаз.

Вали Ковалевский сооснователь Naturalist.travel Рассказывает о местах в России для самой комфортной зимовки.

Сочи

Сочи – самое популярное место для зимовки россиян: тёплый климат, море и заснеженные горы. Средняя температура зимой составляет +8-12 °С. В будни можно работать, а в выходные отправиться на горнолыжные курорты. Город имеет хорошую инфраструктуру: современные жилые комплексы, отремонтированные дороги и стабильный интернет. В Сочи не будет скучно, ведь там есть много развлечений для детей и взрослых. Единственным минусом будут цены, которые в последние годы сильно подскочили. Но можно выбрать для проживания Адлер, он будет подешевле.

Краснодар

Краснодар уже давно входит в топ-10 лучших городов для жизни. Средняя температура зимой составляет +1-4 °С. Если снег и выпадает, то быстро тает.

Инфраструктура и логистика на высшем уровне: электросамокаты, каршеринг, разнообразие магазинов и ресторанов с качественным сервисом. А цены на аренду жилья даже в самом центре города с панорамными окнами низкие. Краснодар будет интересен любителям урбанистики (например, парком, который построил предприниматель и владелец местной футбольной команды Сергей Галицкий). Город также близко находится к Сочи, Архызу, Пятигорску, Геленджику и Крыму.

Владивосток

Для тех, кто хочет уехать «подальше» или наоборот – тем, кому далеко до «материка». Это край удивительной природы, живописных ландшафтов и замечательных людей. Владивосток благодаря наличию мостов и морю сравнивают с Сан-Франциско. Город имеет большой выбор ресторанов и баров с европейской, русской, грузинской и паназиатской кухнями. Большое количество свежих и дешёвых морепродуктов представлено в любое время года. В выходные можно отправиться отдохнуть в красивые глэмпинги. Но важно помнить, что, если ваш рабочий график имеет границы, другой часовой пояс может вам не подойти.

Грозный

Гостеприимный город, где за небольшие деньги можно по-царски пережить зиму. Тем более что в последние несколько лет активно развивается инфраструктура Грозного, идут строительство туристических объектов, ремонт и реконструкция дорог, зданий. Туристический поток каждый год увеличивается на 30%. В 2021 году его посетило более 74 тысяч человек. Развлечений тут тоже достаточно: от посещения футбольного стадиона «Ахмат-Арена» до нефтяных фонтанов в Старопромысловском районе, зоопарка, мемориальных комплексов.

Пятигорск

Пятигорск – это наследие советской эпохи плюс современная урбанистика. Здесь комфортно в любое время года. Зимой много туманов, но температура никогда не скачет, а держится на одном уровне. Средняя температура зимой составляет 0-4 °С. Наличие хвойных лесов, целебных минеральных вод и грязи поможет укрепить иммунитет и нервную систему на год вперёд. Зимой можно купаться в термальных источниках. Интернет бесперебойный, цены на аренду предельно низкие. Советуем этот вариант, если главным выбором является бюджет.

А если вдруг вы всё же решили выбрать для зимовки другую страну, например, Турцию, мы знаем, чем там можно заняться. Ищите советы опытной путешественницы тут