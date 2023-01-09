Как выглядеть стройнее при помощи одежды: выбор цвета, принта, длин и объёмов

Всё, что касается цвета и принтов, актуально не только для женщин, но и для мужчин. Это выборы, основанные на общих настройках – колорите и линейности внешности. Адекватный выбор размера и игра с оверсайзом – также универсальные опции.

Юлия Путина стилист Современные гардеробные стратегии должны быть основаны на осознанности и персональном подходе. Только тогда они будут удачными. Конечно, есть и хрестоматийные вещи – основы, которые лучше бы знать всем. Но без секретного ингредиента – индивидуальности – они смогут поправить ситуацию только в самых общих чертах.



Как работать осознанно и на персональный результат?

Первый пункт – это колористика. Здесь сразу же нужно разобраться с классикой жанра – чёрным. Те, кто недоволен своим телом, частенько упаковываются именно в него. Типичная женская экипировка: чёрные узкие джинсы, водолазка, куртка на пару размеров меньше…

Последний пункт – другая история, но тоже из разряда «классики». Механизмы немного разные, но в чём-то похожи. И в том, и в другом случае мы имеем дело с иллюзиями.

Фото: istockphoto.com

Куртка на два размера меньше – это частичное исчезновение. Чёрный цвет – полное. И ведь срабатывает. Но только чуда тут никакого нет. Человек в чёрном просто привлекает меньше внимания. Стройнее он не кажется.

Главная задача – создать при помощи цвета гармоничную картину, которая будет прекрасна вне зависимости от размеров полотна. И фишка в том, что эти самые размеры при таком подходе как-то сами собой нивелируются.

Фото: istockphoto.com

Как это работает? Используются настройки природного колорита. Девушка окружает себя цветами, которые продолжают её природу. И уже в этом наборе она находит способы перераспределить оттенки, расставить акценты и т. д.

Например, если вы блондинка, то окружать себя нужно светлыми тонами. Каким бы ни был размер одежды, в таком решении вы будете выглядеть свежее, моложе и стройнее. Но, разумеется, кроме цвета, есть и другие нюансы.

Принт

Полоска – это тоже каноническая тема. Якобы она вытягивает и всех стройнит. Но и здесь мы имеем дело с общим подходом. Этот принт может вам банально не идти – не поддерживать вашу природную линию. Мы снова можем соорудить фокус, но едва ли получим волшебство.

Фото: istockphoto.com

Магия – в поддержке природных линий. Кому-то больше идёт горошек, а кому-то идеальны акварельные цветы. Расположив внешность на адекватном фоне, мы получим гармонию.

Узнать о типе своих природных линий можно, определив стилевой типаж по Двин Ларсон. Также реально и просто внимательно изучить отражение в зеркале. Смотреть, с какими принтами синонимичны линии вашей внешности.

Длины

Важный момент из «общих» – это неверно подобранные длины одежды. Платье (юбка) длиной до середины колена (и чуть выше/ниже) любую фигуру будет дробить на несколько частей. Это нехорошо при любом размере, так как вредит пропорциям. При желании визуально постройнеть это очень плохо, ведь верно выстроенные пропорции и единая вертикаль – самые главные инструменты здесь.

Фото: istockphoto.com

Либо мы выбираем длину мини – до середины бедра или чуть ниже. Либо делаем ставку на миди. Это вариант сильно ниже колена, желательно – до середины икры. С длинами «что-то между» и макси нужно соблюдать осторожность. Макси больше идёт высоким девушкам. Аналогичными принципами стоит пользоваться при выборе верхней одежды.

Адекватные длины курток, шуб, дублёнок:

до пояса (носим с широкими джинсами, юбками-миди);

до середины бедра;

ниже колена, до середины икры.

Фото: istockphoto.com

Объёмы

Взаимоотношения с оверсайз – это личное дело каждого. Несмотря на актуальность, он и воспринимается не всеми, и идёт далеко не всем. Но что точно важно в себе культивировать, так это нелюбовь к его полной противоположности – «облипке».

Эпоха скинни прошла. Пора перестать покупать вещи на два размера меньше. Они не сделают стройнее, а лишь наглядно покажут то, насколько вы далеки от своего идеала.

Если хотите создать рабочую иллюзию, меняйте подход. Попробуйте взять джинсы на размер больше… Пусть они создают ощущение, будто за прошедшую неделю вы слегка похудели. Ну, такие вот выдались активные каникулы…

Ещё один нюанс – актуальность модных решений. Стилист Юлия Путина считает, что в создании адекватного образа он играет немаловажную роль. Список трендов 2023 года ищите здесь.