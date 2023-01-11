5 мест в Москве и области, где можно «поставить» ребёнка на сноуборд

Погода радует обилием снега в этом сезоне. Хороший повод освоить новый зимний вид спорта – сноуборд. Или усовершенствовать уже имеющиеся навыки в нём. Тем более что для этого не нужно преодолевать большие расстояния. Что немаловажно, когда вы планируете научить кататься ребёнка. Современные, профессионально оборудованные трассы есть в самой Москве и в ближнем Подмосковье.

Когда речь идёт об экстремальных видах спорта, стоит тщательно подходить к вопросу выбора объектов, где будете кататься. От их состояния зависит успех в освоении сноуборда. Изучите отзывы клиентов, протестируйте трассы сами перед тем, как привезти детей.

Важно узнать о сервисе, наличии качественного оборудования, если будете брать в прокат. Одним из важных моментов должен стать вопрос со штатом специалистов, занятых в работе на склонах. Опытные инструкторы должны обладать соответствующей квалификацией, уметь общаться с маленькими спортсменами.

Составили список мест, где можно безопасно покататься на сноуборде вместе с ребёнком.

Спортивный комплекс «Кант»

Один из лучших объектов на сегодня, расположенный в городе рядом со станцией метро «Нагорная». Комплекс имеет 20 склонов разной протяжённости и высоты. Они подойдут для свободного катания и для тех, кто только встаёт на сноуборд. Для детей оборудованы пологие трассы, где безопасно можно заниматься уже с двух лет. Для подъёма используются специальные бейби-лифты. Есть возможность взять снаряжение в прокат.

Занятия проводят опытные инструкторы с высшим спортивным образованием, призёры российских соревнований. Обучение проходит в игровой форме. Увлекает детей синий персонаж – Йети.

Стоимость занятий для детей от 3 до 6 лет: час катания обойдётся родителям в зависимости от времени и дня от 2 до 3,5 тыс. рублей.

Цена за подъёмник: от 1000 рублей за 20 подъёмов до 30 тыс. за неограниченное количество подъёмов на весь горнолыжный сезон.

Адрес: Москва, Электролитный проезд, владение 7Б.

Фото: istockphoto.com

Воробьёвы горы

Горонолыжный курорт находится практически в самом центре Москвы недалеко от корпуса МГУ. Из-за своего удобного расположения пользуется большой популярностью. Ранее трассы использовали для подготовки профессиональных спортсменов. С 2013 года открыты для массового посещения. Сейчас для посетителей есть несколько трасс с трамплинами и несколько учебных. На сноуборд здесь ставят детей с трёх лет. Есть прокат снаряжения.

Стоимость занятий для детей от 3 до 6 лет: час катания будет стоить от 1000 до 4 тыс. рублей.

Цена за подъёмник: от 600 рублей до 2 тыс. рублей в зависимости от количества подъёмов.

Адрес: Улица Косыгина, 28.

Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк»

Парк имеет шесть трасс для спусков разной высоты. Для детей оборудована специальная площадка с минимальным уклоном. Также в комплексе создана горнолыжная школа, где задействованы тренеры с мировым именем, участники Олимпиады. Есть возможность взять всё необходимое снаряжение в прокат. Сноубордом можно заниматься уже с 2,5 лет.

Стоимость занятий для детей от 2 до 6 лет: за час от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Цена за подъёмник: от 20 рублей за один подъём.

Адрес: Улица Крылатская, 1.

Горнолыжный курорт «Сорочаны»

Сорочаны оправдывают своё звание курорта. На территории комплекса, помимо 10 оборудованных трасс разной длины и уровня сложности, есть гостиница, рестораны, зоны отдыха. Для детей предусмотрена своя система бонусных баллов. За успехи в освоении сноуборда можно получить монетки, а после – обменять на приз. Тренеры начинают работать с детьми от пяти лет и старше. Есть возможность аренды снаряжения.

Стоимость занятий для детей: за час от 1,9 до 4 тыс. рублей.

Цена за подъёмник: от 2,8 до 8 тыс. рублей в зависимости от количества спусков.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68.

Фото: istockphoto.com

Спортивный комплекс «Ново-Переделкино»

Трассы, расположенные на территории комплекса, не имеют большую протяжённость. Но они полюбились экстремалам и профессиональным спортсменам за особые трамплины, позволяющие оттачивать навыки во фристайле. Занятия для детей проводят опытные инструкторы. Для подъёма есть специальные бейби-лифты. Доступен прокат снаряжения.

Стоимость занятий для детей: за час от 2,5 тыс. рублей.

Цена за подъёмник: 70 рублей за один подъём.

Адрес: Москва, м. Новопеределкино, Староорловская улица, сооружение 9/1, строение 2.

Если вы не знаете, куда ещё можно съездить с ребёнком, мы собрали несколько мест, где можно пообщаться с животными. Ищите их по ссылке