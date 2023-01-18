Честный отзыв о том самом напитке, зёрна которого выходят через пищеварительный тракт пальмовых куниц.

Как я попробовала кофе Лувак — самый дорогой кофе в мире со странным способом производства

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. Приехав на Бали, я обратила внимание на странное название кофе с изображением животного, похожего на кошку. Первая мысль была, что это напиток для животных или у него звериная бодрость. Как выяснилось позже, его изготавливает близкий родственник известного всем мангуста Рикки-Тикки-Тави.

Для того чтобы исследовать весь процесс, я отправилась в небольшое фермерское хозяйство, где выращивают кофе, какао, самих зверьков и проводят дегустации.

При входе меня встретила улыбчивая балийская женщина. Она сопроводила меня в тропический сад, где рассказала и показала растения, которые используются для приготовления напитков, какао, кофе.

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

Мы плавно подошли к клеткам, в которых суетились глазастые кошки с картинок. Это животное называется лувак или азиатская пальмовая циветта. Днём они плохо видят и в основном спят, зато ночью выходят на охоту.

Они гурманы по своей природе, так как очень любят пить слабоалкогольный забродивший пальмовый сок и закусывать его ягодами кофе красного цвета, которые иногда называют «кофейные вишни».

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

Имея сверхтонкое обоняние, зверьки выбирают самые спелые и самые вкусные ягоды, это является первым этапом изготовления. Следующий этап начинается в пищевом тракте животного.

В состав желудочного сока этих зверьков входит цебитин, который расщепляет протеины кофейных зёрен, что и придаёт напитку особый привкус.

Местные жители собирают непереваренные, полностью сохранённые кофейные зерна. Затем промывают их, высушивают и обжаривают. Во время обжарки кофе приобретает более насыщенный вкус.

Ежегодно на планете производится лишь около 500 кг этого кофе. Оптовая цена кг необжаренных зёрен кофе лувак составляет от $ 100 до $ 300.

Чашка кофе лувак в специализированных кафе варьируется от $ 5 до $ 10, что по балийским меркам очень дорого, так как цена обычного кофе начинается от $ 1,5.

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

Производство бодрящего напитка на фермерских участках имеет свои нюансы. Зверьки, которые содержатся в клетках, лишены возможности свободно передвигаться по веткам в поисках лучших кофейных ягод. И вынуждены есть то, чем их кормит персонал.

Это отражается на вкусе и качестве кофе. Цена такого продукта будет ниже, чем добытого в дикой природе под пальмой, где уснул лувак.

Фото: istockphoto.com

После рассказов про способ производства кофе и знакомства со зверьками, которых так и не удалось погладить из-за их агрессивности, нас отвели на террасу дегустаций.

Сначала мы пробовали классический кофе с дополнительными вкусами: имбирь, женьшень, какао, мёд, кориандр, куркума. Вкусовые рецепторы постепенно стали уставать от горьких, ярких и насыщенных вкусов. А затем нам принесли кофе Лувак.

Фото: из личного архива Киры Феклисовой

По сравнению с обычными сортами этот кофе отличался своей аристократичностью и мягкостью. У него особый вкус с лёгкой горчинкой, отчётливым оттенком сливочного масла и мёда, а также устойчивым приятным послевкусием.

По ссылке рассказали, как наша героиня месяц не пила кофе и что из этого вышло.

Держа чашку с кофе в руках и наслаждаясь его ароматом, совершенно забыла про своеобразный способ производства. Я решила, что, выпивая его, я буду обладать кошачьей грацией и скоростью. А изображение пушистого зверька как раз про это.

Мнение врача

Марина Розенштейн аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, член Американской ассоциации нутрициологов (ANА) Кофе – один из самых спорных продуктов, его исследуют вдоль и поперек. Одни проводят исследования и доказывают, что напиток на 100% полезен. Другие учёные говорят, что многими любимая арабика вызывает рак.

В первую очередь надо сказать о том, что кофе в 60% случаев вызывает гиперчувствительность. Люди, которые родились и выросли в России, не очень хорошо «переваривают» этот продукт. Поэтому всё же стоит проверить, как ваш организм реагирует на кофеин.

Также напиток может быть опасным для лиц с повышенной чувствительностью к глютену (группа сложных растительных белков). Исследования за 2013 год показали, что у людей, страдающих целиакией или аллергией на глютен, растворимый и переработанный кофе вызывал нежелательную реакцию.

Часто в напитке из-за неправильной транспортировки и хранения появляются митотоксины, производящиеся плесневыми грибами.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

При этом употребление натурального кофе такой реакции не давало. Он не только прогоняет сонливость, повышает реакцию, ускоряет обмен веществ, но и повышает уровень дофамина.

Если говорить о кофе, полученном таким образом, как Лувак, нужно определённо согласиться со вкусовыми качествами. По полезным свойствам этот напиток не особо отличается от других сортов. Более того, он лишается большинства кофейных свойств.

Чаще всего за границами Бали и тропических стран Лувак продают поддельный. Очень сложно определить качество кофе. Хотя сегодня производители подобного продукта появляются и в России.

Какой кофе полезнее и безопаснее для здоровья: растворимый, капсульный или молотый? Ответ найдёте по ссылке