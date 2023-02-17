Как приготовить диетический томатный крем-суп? Он полезен для сердца и сосудов

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Томатный суп полезен для суставов и сердечно-сосудистой системы, богат витаминами А и С, а ещё его нередко рекомендуют эндокринологи и диетологи. На 100 г блюда всего 48 ккал.

Ингредиенты

томаты: 500 г;

лук репчатый: 100 г;

томатный сок: 300 мл;

стебель сельдерея: 100 г;

соль по вкусу;

чеснок: 2 зубчика.

Фото: istockphoto.com

Приготовление

Лук очистить и мелко нарезать. Стебель сельдерея помыть и очистить при помощи овощечистки от верхнего слоя, затем мелко нарезать. Томаты промыть и разрезать пополам, удалить плодоножку. Затем положить в кастрюлю, добавить лук, сельдерей и залить томатным соком. Готовить на медленном огне, периодически помешивая. Когда овощи будут готовы, их необходимо пробить в блендере, пропустить через сито, перелить в кастрюлю и довести до кипения.

Фото: istockphoto.com

Совет: если есть возможность, то томаты можно закоптить. При подаче можно добавлять мягкий сыр или тофу и много рубленой зелени.

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