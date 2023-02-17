Как приготовить диетический томатный крем-суп? Он полезен для сердца и сосудов
Простой пошаговый рецепт от шеф-повара.
Томатный суп полезен для суставов и сердечно-сосудистой системы, богат витаминами А и С, а ещё его нередко рекомендуют эндокринологи и диетологи. На 100 г блюда всего 48 ккал.
Ингредиенты
- томаты: 500 г;
- лук репчатый: 100 г;
- томатный сок: 300 мл;
- стебель сельдерея: 100 г;
- соль по вкусу;
- чеснок: 2 зубчика.
Фото: istockphoto.com
Приготовление
- Лук очистить и мелко нарезать.
- Стебель сельдерея помыть и очистить при помощи овощечистки от верхнего слоя, затем мелко нарезать.
- Томаты промыть и разрезать пополам, удалить плодоножку. Затем положить в кастрюлю, добавить лук, сельдерей и залить томатным соком.
- Готовить на медленном огне, периодически помешивая.
- Когда овощи будут готовы, их необходимо пробить в блендере, пропустить через сито, перелить в кастрюлю и довести до кипения.
Фото: istockphoto.com
Совет: если есть возможность, то томаты можно закоптить. При подаче можно добавлять мягкий сыр или тофу и много рубленой зелени.
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