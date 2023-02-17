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Диетический томатный суп для похудения — простой и вкусный рецепт с фото

Как приготовить диетический томатный крем-суп? Он полезен для сердца и сосудов
Евгений Мясников
Как приготовить диетический томатный крем-суп
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Простой пошаговый рецепт от шеф-повара.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Томатный суп полезен для суставов и сердечно-сосудистой системы, богат витаминами А и С, а ещё его нередко рекомендуют эндокринологи и диетологи. На 100 г блюда всего 48 ккал.

Ингредиенты

  • томаты: 500 г;
  • лук репчатый: 100 г;
  • томатный сок: 300 мл;
  • стебель сельдерея: 100 г;
  • соль по вкусу;
  • чеснок: 2 зубчика.

Фото: istockphoto.com

Приготовление

  1. Лук очистить и мелко нарезать.
  2. Стебель сельдерея помыть и очистить при помощи овощечистки от верхнего слоя, затем мелко нарезать.
  3. Томаты промыть и разрезать пополам, удалить плодоножку. Затем положить в кастрюлю, добавить лук, сельдерей и залить томатным соком.
  4. Готовить на медленном огне, периодически помешивая.
  5. Когда овощи будут готовы, их необходимо пробить в блендере, пропустить через сито, перелить в кастрюлю и довести до кипения.

Фото: istockphoto.com

Совет: если есть возможность, то томаты можно закоптить. При подаче можно добавлять мягкий сыр или тофу и много рубленой зелени.

По ссылке найдёте ещё несколько простых рецептов полезных горячих супов.
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