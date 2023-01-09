25 вдохновляющих цитат, которые помогут решиться на перемены

Если вы давно этого хотели, то начало года — самое время сделать шаг.

Чтобы открыться переменам, нужно обладать силой. Если пока её недостаточно, предлагаем воспользоваться чужой. В опыте и мудрости людей, которым довелось многое пережить и получить всемирную известность, точно найдётся ресурс. Мы специально собрали разные мнения и методы. Какие-то из этих слов могут стать теми самыми…

Стив Джобс Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Люди, которые достаточно сумасшедшие, чтобы думать, что они могут изменить мир — это те, кто действительно на это способен.

Стив Джобс— американский предприниматель, один из основателей корпорации Apple

Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.

Лао-Цзы — древнекитайский философ

Абрахам Маслоу Фото: Getty Images

В любой момент у нас есть два варианта: сделать шаг вперёд к росту или вернуться в безопасное место.

Абрахам Маслоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии

Изменения – закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее, бесспорно, пропустят будущее.

Джон Кеннеди — американский политический деятель, 35-й президент США

Элизабет Гилберт Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Цель родственной души — встряхнуть вас, немного сотрясти ваше Эго, открыть вам новые возможности, разорвать ваше сердце настолько, чтобы свет озарил его изнутри, чтобы вы стали отчаяннее, чтобы наконец решились изменить свою жизнь.

Элизабет Гилберт — американская писательница., автор бестселлера «Есть, молиться, любить»

Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым.

Сократ — древнегреческий философ

Чарльз Дарвин Фото: Hulton Archive/Getty Images

Выживает не самый сильный из видов и не самый умный, а тот, кто лучше других реагирует на изменения.

Чарльз Дарвин — английский натуралист и путешественник

Даже в самой худшей судьбе есть возможности для счастливых перемен.

Эразм Роттердамский — голландский философ, теолог

Хелен Келлер Фото: TOPICAL PRESS AGENCY/GETTY IMAGES

Поворот дороги — это не конец пути, если, конечно, вы успеете развернуться.

Хелен Келлер — американская писательница, лектор и политическая активистка

В этом мире всё рано или поздно гибнет. Это не должно быть поводом для отчаяния. Одним нравится строить, другим разрушать.

Ошо — индийский религиозный и духовный лидер

Чак Паланик Фото: Ernesto S. Ruscio/Getty Images

Это самое лучшее, что может в жизни случиться. Когда тебя увольняют, ты перестаёшь толочь воду в ступе и начинаешь что-то менять в своей жизни.

Чак Паланик — американский писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Стоит только иначе взглянуть на вещи, и жизнь потечёт в ином направлении.

Юкио Мисима — японский писатель и драматург

Джордж Бернард Шоу Фото: Mills/Getty Images

Прогресс невозможен без изменений, и те, кто не может изменить своё мнение, не могут изменить ничего вообще.

Джордж Бернард Шоу — ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии

Нравится вам это или нет, но перемены происходят. Чем сильнее сопротивление, тем больше боль. Не держитесь за постоянство, определённые обстоятельства. Идите вперёд вместе с движением жизни.

Алан Уотс — британский философ, писатель и лектор

Стивен Кинг Фото: Mario Tama/Getty Images

Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу.

Стивен Кинг — американский писатель

Если ты хочешь перемену в будущем, стань этой переменой в настоящем.

Махатма Ганди — индийский политический и общественный деятель

При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи.

Франц Кафка — немецкий писатель, знаковая фигура в литературе XX века

Энди Уорхол Фото: John Minihan/Getty Images

Говорят, что время всё изменяет, а в действительности перемены – дело рук человеческих.

Энди Уорхол — американский художник, продюсер, дизайнер

Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений.

Фридрих Ницше — немецкий философ и филолог

Вольтер Фото: Hulton Archive/Getty Images

Глуп тот человек, который остаётся всегда неизменным.

Вольтер — французский философ-просветитель XVIII века

Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов.

Альберт Эйнштейн — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики

Жак-Ив Кусто Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться.

Жак-Ив Кусто — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр

Современный человек полагает, что его поступки мотивируются его интересами, однако на самом деле его жизнь посвящена целям, которые нужны не ему.

Эрих Фромм — немецкий социолог, философ, психоаналитик

Клайв Льюис Фото: John Chillingworth/Getty Images

Впереди нас ждут гораздо лучшие вещи, чем те, что мы оставляем позади.

Клайв Льюис — британский писатель, поэт, профессор английской литературы

Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, от нас требуется изменить себя.

Виктор Франкл — австрийский психиатр, психолог, философ

Если сейчас в вашей жизни тяжёлый период, то вдохновляющие цитаты, которые помогут его пережить, можно найти здесь.