Рецепт куриного рулета с грушей и тыквой, который вы захотите приготовить

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Тем, кто любит птицу, предлагаю приготовить нежнейший рулет из филе куриного бедра. Данная часть курицы является более сочной, чем грудка, а с грушей и тыквой станет ещё и необыкновенно вкусной.

Ингредиенты

филе куриного бедра – 2 шт.;

груша – 1 шт.;

тыква – 50 г;

соль, перец;

корица молотая

кориандр молотый;

мёд – 100 г;

масло сливочное – 50 г.

В предыдущем материале рассказали, как правильно и вкусно пожарить овощи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте здесь

Приготовление

Шаг 1.

Филе куриного бедра выложить на доску кожей вниз, накрыть пищевой пленкой и аккуратно отбить, чтобы кожа не порвалась. Посолить, поперчить.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Тыкву и грушу очистить от кожуры, нарезать кубиком 1 см, выложить в сковородку, добавить мёд, корицу, кориандр, соль на кончике ножа. Потушить на слабом огне, пока тыква не станет мягкой.

Шаг 3.

Начинку выложить на середину бедра, завернуть кожей наружу в рулет и стянуть бечёвкой.

Фото: istockphoto.com

Шаг 4.

Запечь в духовке в течение 20 минут при 180 градусах. Подать на гарнир можно булгур или кускус.