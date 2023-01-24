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Куриные рулеты с грушей под сыром, рецепт который вы захотите приготовить

Рецепт куриного рулета с грушей и тыквой, который вы захотите приготовить
Евгений Мясников
Рецепт куриного рулета с грушей и тыквой
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Необычное сочетание продуктов, которое внесёт разнообразие в повседневное меню.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Тем, кто любит птицу, предлагаю приготовить нежнейший рулет из филе куриного бедра. Данная часть курицы является более сочной, чем грудка, а с грушей и тыквой станет ещё и необыкновенно вкусной.

Ингредиенты

  • филе куриного бедра – 2 шт.;
  • груша – 1 шт.;
  • тыква – 50 г;
  • соль, перец;
  • корица молотая
  • кориандр молотый;
  • мёд – 100 г;
  • масло сливочное – 50 г.
В предыдущем материале рассказали, как правильно и вкусно пожарить овощи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте здесь.

Приготовление

Шаг 1.

Филе куриного бедра выложить на доску кожей вниз, накрыть пищевой пленкой и аккуратно отбить, чтобы кожа не порвалась. Посолить, поперчить.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Тыкву и грушу очистить от кожуры, нарезать кубиком 1 см, выложить в сковородку, добавить мёд, корицу, кориандр, соль на кончике ножа. Потушить на слабом огне, пока тыква не станет мягкой.

Шаг 3.

Начинку выложить на середину бедра, завернуть кожей наружу в рулет и стянуть бечёвкой.

Фото: istockphoto.com

Шаг 4.

Запечь в духовке в течение 20 минут при 180 градусах. Подать на гарнир можно булгур или кускус.

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