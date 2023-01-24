Рецепт куриного рулета с грушей и тыквой, который вы захотите приготовить
Необычное сочетание продуктов, которое внесёт разнообразие в повседневное меню.
Тем, кто любит птицу, предлагаю приготовить нежнейший рулет из филе куриного бедра. Данная часть курицы является более сочной, чем грудка, а с грушей и тыквой станет ещё и необыкновенно вкусной.
Ингредиенты
- филе куриного бедра – 2 шт.;
- груша – 1 шт.;
- тыква – 50 г;
- соль, перец;
- корица молотая
- кориандр молотый;
- мёд – 100 г;
- масло сливочное – 50 г.
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Приготовление
Шаг 1.
Филе куриного бедра выложить на доску кожей вниз, накрыть пищевой пленкой и аккуратно отбить, чтобы кожа не порвалась. Посолить, поперчить.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Тыкву и грушу очистить от кожуры, нарезать кубиком 1 см, выложить в сковородку, добавить мёд, корицу, кориандр, соль на кончике ножа. Потушить на слабом огне, пока тыква не станет мягкой.
Шаг 3.
Начинку выложить на середину бедра, завернуть кожей наружу в рулет и стянуть бечёвкой.
Фото: istockphoto.com
Шаг 4.
Запечь в духовке в течение 20 минут при 180 градусах. Подать на гарнир можно булгур или кускус.