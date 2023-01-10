Как питаться при инсулинорезистентности? Врач назвала основные правила

Что такое инсулинорезистентность? Что можно и нельзя есть при этом нарушении? Каким правилам следовать? Разбираемся с врачом-эндокринологом.

Инсулинорезистентность (ИР) – это снижение чувствительности периферических тканей к инсулину, независимо от того, вырабатывается ли он организмом (эндогенный инсулин) или поступает извне (экзогенный инсулин).

Вероника Очирова врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Проще говоря, из-за такого нарушения глюкоза циркулирует в крови, но не поступает внутрь клетки и не обеспечивает их необходимым количеством энергии.

Недостаток глюкозы в клетках организм пытается восполнить посредством выброса большого количества инсулина. Поджелудочная железа чрезмерно нагружается, выполняя двойную, а то и тройную работу.

С течением времени резервы органа истощаются, а у человека может развиться сахарный диабет второго типа.

Инсулинорезистентность, как правило, не проявляется специфическими симптомами. Такое нарушение обычно обнаруживают случайно во время диагностики патологий, не связанных с ИР.

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У людей с инсулиновой резистентностью значительно повышается риск развития сахарного диабета. Правильное питание в этом случае помогает поддерживать нормальный вес и улучшает состояние здоровья.

Поэтому таким пациентам необходимо соблюдать определённую диету, заключающуюся в ограничении потребления углеводов и жиров животного происхождения (стол №9).

Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.

Самое главное – постоянно следить за весом, контролировать индекс массы тела и не набирать лишних килограммов за счёт жировой ткани.

Если человек страдает от избыточной массы тела, то ему следует придерживаться питания с дефицитом калорий. При этом важно соблюдать норму белков, жиров и углеводов (БЖУ).

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При инсулинорезистентности суточный рацион должен на 50-55% состоять из углеводов, на 30% – из жиров, на 10-15% – из белков. При этом употреблять желательно продукты с низким гликемическим индексом.

Гликемический индекс – показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.

Низким гликемическим индексом обладают:

говядина;

индейка;

курица, куриные яйца;

морепродукты;

огурцы, помидоры;

белокочанная капуста;

редис;

апельсины, груши, яблоки;

гречневая каша, пшеница;

цельнозерновой хлеб, макароны твёрдых сортов;

киноа;

овсяные хлопья;

бурый рис;

листовой салат;

грибы.

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Больше всего калорий необходимо употреблять на завтрак. Также утром рекомендуется есть фрукты, но в меру. Обед должен составлять 30% от дневного калоража. Ужин – самый низкокалорийный приём пищи.

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Исключить из рациона следует все виды сахара:

мёд;

различные сиропы;

манную крупу;

хлебобулочные и сдобные изделия из муки высшего сорта;

любые виды алкоголя;

конфеты, шоколад;

леденцы;

чипсы, снеки;

газированные сладкие напитки, энергетики, пакетированные соки.