Как питаться при инсулинорезистентности? Врач назвала основные правила

Составили список продуктов, которые стоит исключить из рациона.
Что такое инсулинорезистентность? Что можно и нельзя есть при этом нарушении? Каким правилам следовать? Разбираемся с врачом-эндокринологом.
Инсулинорезистентность (ИР) – это снижение чувствительности периферических тканей к инсулину, независимо от того, вырабатывается ли он организмом (эндогенный инсулин) или поступает извне (экзогенный инсулин).
Проще говоря, из-за такого нарушения глюкоза циркулирует в крови, но не поступает внутрь клетки и не обеспечивает их необходимым количеством энергии.
Недостаток глюкозы в клетках организм пытается восполнить посредством выброса большого количества инсулина. Поджелудочная железа чрезмерно нагружается, выполняя двойную, а то и тройную работу.
С течением времени резервы органа истощаются, а у человека может развиться сахарный диабет второго типа.
Инсулинорезистентность, как правило, не проявляется специфическими симптомами. Такое нарушение обычно обнаруживают случайно во время диагностики патологий, не связанных с ИР.
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У людей с инсулиновой резистентностью значительно повышается риск развития сахарного диабета. Правильное питание в этом случае помогает поддерживать нормальный вес и улучшает состояние здоровья.
Поэтому таким пациентам необходимо соблюдать определённую диету, заключающуюся в ограничении потребления углеводов и жиров животного происхождения (стол №9).
Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.
Самое главное – постоянно следить за весом, контролировать индекс массы тела и не набирать лишних килограммов за счёт жировой ткани.
Если человек страдает от избыточной массы тела, то ему следует придерживаться питания с дефицитом калорий. При этом важно соблюдать норму белков, жиров и углеводов (БЖУ).
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При инсулинорезистентности суточный рацион должен на 50-55% состоять из углеводов, на 30% – из жиров, на 10-15% – из белков. При этом употреблять желательно продукты с низким гликемическим индексом.
Гликемический индекс – показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.
Низким гликемическим индексом обладают:
говядина;
индейка;
курица, куриные яйца;
морепродукты;
огурцы, помидоры;
белокочанная капуста;
редис;
апельсины, груши, яблоки;
гречневая каша, пшеница;
цельнозерновой хлеб, макароны твёрдых сортов;
киноа;
овсяные хлопья;
бурый рис;
листовой салат;
грибы.
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Больше всего калорий необходимо употреблять на завтрак. Также утром рекомендуется есть фрукты, но в меру. Обед должен составлять 30% от дневного калоража. Ужин – самый низкокалорийный приём пищи.
Что будет, если пропустить завтрак? Кому не стоит этого делать? Ответы на эти вопросы найдёте по ссылке.
Исключить из рациона следует все виды сахара:
мёд;
различные сиропы;
манную крупу;
хлебобулочные и сдобные изделия из муки высшего сорта;