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Диета при инсулинорезистентности для похудения — список продуктов

Как питаться при инсулинорезистентности? Врач назвала основные правила
Вероника Очирова
Как питаться при инсулинорезистентности
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Составили список продуктов, которые стоит исключить из рациона.
Что такое инсулинорезистентность? Что можно и нельзя есть при этом нарушении? Каким правилам следовать? Разбираемся с врачом-эндокринологом.

Инсулинорезистентность (ИР) – это снижение чувствительности периферических тканей к инсулину, независимо от того, вырабатывается ли он организмом (эндогенный инсулин) или поступает извне (экзогенный инсулин).

<a href="https://www.championat.com/authors/6601/1.html">Вероника Очирова</a>
Вероника Очирова
врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России

Проще говоря, из-за такого нарушения глюкоза циркулирует в крови, но не поступает внутрь клетки и не обеспечивает их необходимым количеством энергии.

Недостаток глюкозы в клетках организм пытается восполнить посредством выброса большого количества инсулина. Поджелудочная железа чрезмерно нагружается, выполняя двойную, а то и тройную работу.

С течением времени резервы органа истощаются, а у человека может развиться сахарный диабет второго типа.

Инсулинорезистентность, как правило, не проявляется специфическими симптомами. Такое нарушение обычно обнаруживают случайно во время диагностики патологий, не связанных с ИР.

Фото: istockphoto.com

У людей с инсулиновой резистентностью значительно повышается риск развития сахарного диабета. Правильное питание в этом случае помогает поддерживать нормальный вес и улучшает состояние здоровья.

Поэтому таким пациентам необходимо соблюдать определённую диету, заключающуюся в ограничении потребления углеводов и жиров животного происхождения (стол №9).

Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.

Самое главное – постоянно следить за весом, контролировать индекс массы тела и не набирать лишних килограммов за счёт жировой ткани.

Если человек страдает от избыточной массы тела, то ему следует придерживаться питания с дефицитом калорий. При этом важно соблюдать норму белков, жиров и углеводов (БЖУ).

Фото: istockphoto.com

При инсулинорезистентности суточный рацион должен на 50-55% состоять из углеводов, на 30% – из жиров, на 10-15% – из белков. При этом употреблять желательно продукты с низким гликемическим индексом.

Гликемический индекс – показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.

Низким гликемическим индексом обладают:

  • говядина;
  • индейка;
  • курица, куриные яйца;
  • морепродукты;
  • огурцы, помидоры;
  • белокочанная капуста;
  • редис;
  • апельсины, груши, яблоки;
  • гречневая каша, пшеница;
  • цельнозерновой хлеб, макароны твёрдых сортов;
  • киноа;
  • овсяные хлопья;
  • бурый рис;
  • листовой салат;
  • грибы.

Фото: istockphoto.com

Больше всего калорий необходимо употреблять на завтрак. Также утром рекомендуется есть фрукты, но в меру. Обед должен составлять 30% от дневного калоража. Ужин – самый низкокалорийный приём пищи.

Что будет, если пропустить завтрак? Кому не стоит этого делать? Ответы на эти вопросы найдёте по ссылке.

Исключить из рациона следует все виды сахара:

  • мёд;
  • различные сиропы;
  • манную крупу;
  • хлебобулочные и сдобные изделия из муки высшего сорта;
  • любые виды алкоголя;
  • конфеты, шоколад;
  • леденцы;
  • чипсы, снеки;
  • газированные сладкие напитки, энергетики, пакетированные соки.
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