Как правильно делать жим узким хватом? Видеоинструкция от профессионального спортсмена

Жим лёжа широким хватом – довольно травмоопасное упражнение. В особенности для плечевых суставов, ведь на них приходится большая нагрузка. Чтобы минимизировать риск, хват можно сузить. Более того, такой вариант выполнения упражнения позволит вам прокачать сразу две группы мышц – грудные и трицепсы.

При выполнении жима узким хватом для разных мускулов важно учитывать расстояние между руками. Чтобы проработать грудные мышцы, оставьте между кулаками около 40 см грифа, а для трицепсов – не больше 10. И не забывайте о правильном дыхании: во время подъёма штанги обязательно делайте выдох, от этого зависит правильность выполнения упражнения и, что самое важное, его эффективность.

Все подробности смотрите в нашем новом видеоуроке от профессионального спортсмена Эдуарда Кузьминова, где он рассказал обо всех нюансах выполнения жима лёжа узким хватом.

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