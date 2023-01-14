Эти продукты особенно необходимы каждому в сезон простуд и авитаминоза.

Нутрициолог назвала 5 вкусных и полезных корнеплодов, которые нужно попробовать этой зимой

Зима — непростой период для нашего здоровья. Организм требует больше внимания и заботы, ведь ему приходится бороться с холодом, нехваткой солнечного света, дефицитом витаминов и атакой вирусов.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Чтобы справляться с такой нагрузкой, необходимо полноценно питаться, получая полезные вещества. В меню нужно добавлять продукты, богатые витамином D, ненасыщенные жиры, белок и корнеплоды, необходимые для поддержания иммунитета и работы организма.

Корнеплоды — основа осенне-зимнего рациона почти каждого жителя России. Запасы продуктовой провизии в период холодов обязательно включают в себя картофель, морковь, свёклу и другие дары урожайного сезона.

Такие продукты богаты полезными веществами, которые необходимы организму в период авитаминоза. В них содержатся питательные вещества (сахара, минеральные соли, инулин и другие), углеводы, клетчатка и витамины.

Фото: istockphoto.com

Содержание витаминов в продукте во многом зависит от способа его приготовления. Рекомендуется запекать корнеплоды или есть их сырыми, чтобы получить максимальное количество витаминов и растительной клетчатки, не увеличивая при этом гликемический индекс.

Гликемический индекс – показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.

Зимой рекомендую разнообразить меню и добавить в него блюда с морковью, брюквой, бататом, репой и сельдереем.

Морковь

Сочный корнеплод с обилием витаминов, макро- и микроэлементов. Продукт оказывает общеукрепляющее действие на организм, поддерживает силы, помогает бороться с желчнокаменной болезнью и лишними килограммами.

Морковь обладает слабительным эффектом, в ней содержится много клетчатки и 87 г воды на 100 г продукта, что положительно влияет на процесс похудения.

Регулярное употребление этого овоща помогает очистить кишечник и улучшить его работу. В корнеплоде рекордное содержание β-каротина: если съедать до 200 г овоща в сутки, можно восполнить дневную потребность в витамине А.

Фото: istockphoto.com

Чтобы каротин лучше усваивался, ешьте морковь вместе с ненасыщенными жирами, например, заправьте салат из овоща оливковым маслом.

Важно: морковь нельзя есть людям с аллергией на неё, а ограничить употребление должны больные энтеритом (воспалительное поражение слизистой оболочки тонкого кишечника), язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Репа

Вкуснейший плод с богатым витаминно-минеральным составом, который не теряется даже при длительном хранении. Этот корнеплод помогает поддержать иммунитет в зимний период благодаря обилию в нём витаминов А, С, В, В9 и РР, кальция, эфирных масел.

Сок свежей репы оказывает успокаивающее, мочегонное, антисептическое и противовоспалительное действие. Продукт эффективно растворяет камни в почках, помогает стабилизировать жировой обмен, улучшает работу кишечника.

Фото: istockphoto.com

Низкокалорийный корнеплод (28 ккал на 100 г) подходит для диетического питания и полезен людям с сахарным диабетом (у репы низкий гликемический индекс). Продукт можно запекать, отваривать или есть в сыром виде.

В составе репы есть глюкорафанин — вещество с противораковым свойством, помогающее выводить токсины из организма.

Важно: людям с язвой желудка, острым колитом, гастроэнтеритом и другими кишечными заболеваниями сырую репу есть нельзя. Свежий корнеплод может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Редька

Уникальный корнеплод, способный восполнить суточную потребность организма в магнии, калии и кальции, если съедать 100 г этого овоща в день.

Фото: istockphoto.com

У редьки богатый витаминный состав (С, РР, В, В6, В2), который укрепляет иммунитет и устраняет дефициты. Её принято считать настоящим природным антибиотиком, ведь она активно борется с патогенными бактериями и защищает от атаки вирусов. А также известна высокой антиоксидантной активностью и противомикробным свойством.

Благодаря содержанию эфирных и горчичных масел в редьке её употребление стимулирует аппетит (выделение желудочного сока), улучшает пищеварение, помогает в лечении хронического гепатита и цирроза печени (оказывает желчегонное действие). Лучше всего использовать свежий корнеплод в качестве ингредиента для салатов.

Важно: чрезмерное употребление редьки может вызывать вздутие живота, поэтому не рекомендовано есть продукт при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Батат

Вкусный аналог классического картофеля, его можно употреблять в сыром виде. Клубни сладкого картофеля бывают разных сортов, самым же популярным сортом батата считается бюгард (или борегард). У него небольшой срок созревания — около 90 дней, корнеплоды ровные, длинные, хорошо хранятся.

Фото: istockphoto.com

Батат богат витаминами, клетчаткой и питательными веществами. Это отличный источник растительного белка, углеводов, витаминов группы В, витамина С, калия и кальция.

В 100 г продукта содержится до двух суточных норм витамина А, необходимого для поддержания здоровья глаз, эластичности кожи и быстрого заживления ран. Антиоксидантный эффект способствует выработке коллагена.

Жирорастворимый витамин А лучше усваивается в сочетании с жирами, поэтому овощ рекомендуется употреблять с добавлением растительных масел.

Важно отметить, что в одном среднем батате, запечённом в кожуре, содержится 15% дневной нормы растительной клетчатки.

Фото: istockphoto.com

В корнеплодах с фиолетовым оттенком содержатся антоцианы, обладающие противодиабетическим, противоопухолевым, противовоспалительным и противомикробным действием. Такие продукты эффективно защищают от развития ожирения, снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Готовьте батат в кожуре, чтобы максимально сохранить клетчатку и микроэлементы. Из него можно приготовить полезные чипсы, запеканку, фриттату, запечённые плоды с овощами и много других блюд.

Важно: батат стоит с осторожностью употреблять при язвенном колите, патологиях почек, беременности и лактации, индивидуальной непереносимости продукта.

Сельдерей

Ещё один полезный корнеплод. Есть можно стебель и корень, который имеет приятный ореховый аромат.

Фото: istockphoto.com

Сельдерей содержит витамины С, В6, фосфор и калий. Очень полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. А также обладает противовоспалительным, противогрибковым и антибактериальным свойствами.

Продукт помогает бороться с отёчностью и выводит из организма лишнюю жидкость. Отлично подходит для диетического меню, его можно добавлять в качестве компонента в смузи для насыщения.

Важно: cельдерей, как и другие корнеплоды, описанные выше, не рекомендован при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек и печени, при подагре, индивидуальной непереносимости компонентов продукта и в период беременности.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на пользу корнеплодов, не стоит переедать их. В них много крахмала, углеводов, сахаров. Избыток может привести к набору лишнего веса и нарушениям обменных процессов.

Не забывайте пить достаточно жидкости — это может быть не только чистая вода, но и несладкие компоты и морсы, травяные чаи.

Полезно добавлять в рацион сухофрукты, травы и пряности, которые активизируют защитные функции иммунитета и помогут поддержать здоровье в зимний период.

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