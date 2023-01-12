Научитесь это делать — и будете счастливы в любой ситуации: техника Виктора Франкла

Сегодня о Викторе Франкле знают многие. Австрийский психиатр и невролог, автор бестселлеров «Сказать жизни «ДА!» и «О смысле жизни», прошедший все тяготы концлагерей в ВОВ, спас тысячи людей. Основываясь на практике, врач разработал собственную систему – логотерапию. Она направлена на то, чтобы помочь человеку обрести смысл жизни. В основе её лежит один базовый принцип. Какой?

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Виктор Франкл работал с жертвами холокоста в концлагерях. Он учил людей, несмотря на холод, голод и прочие лишения, сохранять главное – ощущение смысла и цели. Поддержкой должна была стать вера в то, что это лишь временные трудности, которые каждому под силу перенести. Важно лишь правильно к ним относиться. Именно этот пункт и считается основным в теории Франкла.

Главный принцип

По мнению Виктора Франкла, человек способен сам выбирать свою реакцию на происходящие события в жизни. Именно этот фактор главным образом влияет на качество жизни людей. Данное наблюдение легло в основу его логотерапии.

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«Вы можете лишиться всего в жизни, кроме одного — свободы выбирать реакцию на происходящее. Вот что определяет качество прожитой нами жизни — не богатство или нищета, не слава или неизвестность, не здоровье или мучения.

Качество нашей жизни определяется тем, как мы относимся к этим реальностям, какое значение мы им приписываем, какое состояние души они нам создают», — пишет Франкл в книге «Человек в поисках смысла».

Сила восприятия

Как Франкл это объясняет? Правильное восприятие событий, по его мнению, помогает принять совершенно любую действительность. Однозначно негативная реакция на происходящее предопределяет и соответствующее психическое состояние.

Рассмотрим пример. Скажем, человека уволили с работы. Он чувствует злость, обиду, разочарование. Это нормально, но только в том случае, если не слишком затягивается. Продолжительные страдания и самобичевание могут привести к депрессии.

Фото: istockphoto.com

Важно рассматривать ситуацию с разных сторон. Тогда реально выделить моменты, которые помогут воспрять духом. Вместо самобичевания стоит обратить внимание на открывающиеся возможности.

Например, теперь у человека есть шанс найти более высокооплачиваемую работу, или наконец-то он сможет подыскать что-то рядом с домом. Возможно, ему давно пора было сменить круг общения.

По мнению Виктора Франкла, наши мысли формируют наше будущее. Человека можно лишить свободы и еды, но не права выбирать свою реакцию на происходящее. Истина проста – чтобы радоваться жизни, нужно жить и радоваться.

Если вы уверены, что ни на что не способны, это может быть показателем состояния выученной беспомощности. Советы по его преодолению ищите здесь.