Лейка для носа, скребок для языка и другие гаджеты для здоровья. Врач назвал самые нужные

Нетрадиционная медицина до сих пор остаётся спорным вопросом. Но именно она наиболее популярна у восточных народов, где преобладает количество долгожителей.

Индия, Китай, Таиланд – народы этих стран уже давно преисполнились в темах человеческого здоровья. Многие их способы оздоровления кажутся европейцам дикими, но в современном мире есть много классных заимствованных аюрведических приспособлений и гаджетов, которые не так страшны.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Я как врач интегративный, превентивный всегда «за» новые методики помощи пациентам. Это всегда интересный опыт, возможности. Мы должны грамотно объединять всё, что уже было известно (восточные древние практики, например) и новые открытия. Доказательная медицина вкупе с альтернативной медициной – эффективное предотвращение и лечение заболеваний. В грамотном синтезе – будущее нашего здоровья.

Лейка для носа

Не пугайтесь – это не та лейка, что стоит у бабушки на даче. В индийской медицине считают, что состояние здоровья во многом зависит от нашего дыхания. Поэтому промывание пазух является важной гигиенической процедурой.

Фото: istockphoto.com

Лейка помогает правильно и равномерно распределять воду или раствор для промывания полости носа. Такая привычка предупреждает развитие заболеваний дыхательных путей и защищает от аллергии.

Мнение врача: промывание носа даже входит в протоколы индийской и восточной медицин, аюрведические специалисты рекомендуют промывать нос отварами трав. Из дополнительных интересных способов борьбы с простудой – закапывания носа маслом гхи, кунжутным или кокосовым.

Фото: istockphoto.com

В теории для здорового человека без оториноларингических заболеваний процедура по аюрведическим схемам безопасна, при условии нейтральности pH среды раствора (сода, йод и лимонный сок нельзя использовать).

В профилактических целях тоже допустимо, но есть много «но». Не стоит эти процедуры проводить очень часто, поскольку меняется pH носа и глотки, смывается нужный слизистой секрет.

Если нос заложен, присутствуют другие симптомы, промывать его самостоятельно без назначения и предварительной консультации врача не рекомендуется.

Скребок для языка

Скребок, конечно, звучит не менее пугающее, чем лейка, но это приспособление представляет собой ценность, как и зубная щётка.

Помимо свежего дыхания, гигиеническое устройство облегчает контакт пищи со вкусовыми сосочками на языке, благодаря чему вкус любимых блюд становится ярче, а микроэлементы усваиваются лучше.

Фото: istockphoto.com

Мнение врача: в идеале у здорового человека нет явного плотного налёта на языке. Он образуется, если организм заселил, например, грибок кандида. В целом скребок – полезное устройство, которое очищает ротовую полость более эффективно, но бороться с проблемой нужно изнутри.

Электрический диффузор для эфирных масел

Новая замена традиционным благовониям. Сейчас существует огромный выбор эфирных масел, каждое из которых обладает определёнными свойствами. Например, лаванда помогает бороться с бессонницей, лемонграсс тонизирует, а мята успокаивает.

Помимо приятного аромата в доме, приверженцы нетрадиционной медицины утверждают, что ароматерапия укрепляет иммунитет и защищает от вирусов и инфекций.

Фото: istockphoto.com

Мнение врача: эфирные масла долгое время в обиходе у жителей стран Азии. Это уникальное средство, которое используют и в медицине, в косметологии. Распыление их диффузором не только увлажняет комнату и наполняет её приятным ароматом, но и несёт профилактический характер (обеззараживание воздуха) и лечебный (например, в совместимости с ингаляциями при бронхолёгочных заболеваниях).

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Но у каждого масла есть показания и противопоказания. С каждым из них нужно ознакомиться перед применением. Например, эфирное масло эвкалипта может раздражать кожу, а цитрусовое часто вызывают аллергические реакции.

Умный коврик для йоги

Любители йоги тоже не перестают удивлять новыми гаджетами для удобства проведения тренировок. Духовная практика отличается серьёзными силовыми нагрузками, которые вызывают сложности у людей, не отличающихся гибкостью гимнаста.

Фото: istockphoto.com

Для этого современные йоги придумали умный коврик, который следит за ходом тренировки, учитывая персональные данные владельца, такие как возраст, рост и вес. В дополнение разработано приложение, которое через сенсоры комментирует технику выполнения упражнений.

Мнение врача: это отличный гаджет, который подойдёт для тех, кто практикует йогу самостоятельно. Очень частая проблема начинающих – травмы. Подобный девайс может уменьшить их количество и подсказать, как правильно выполнять упражнения для лучшего эффекта.

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Стоит отметить, что йога рекомендована всем. Комплексы упражнений распределяются по сложности от простейшего до продвинутого. Даже лёгкие элементы поддерживают гибкость тела и подвижность суставов, однако нужно следить за своим телом, чувствовать границы возможностей и не «прыгать выше головы».

Гуаша

Скребок гуаша есть дома уже почти у каждой современной девушки. Но история массажёра для лица имеет корни ещё в древнем Китае. Несколько веков назад каменные орудия воинов использовались для оздоровительного массажа, чтобы облегчить боль.

Фото: istockphoto.com

Сейчас такое приспособление применяется чаще для омоложения области лица без инъекций и хирургических вмешательств. Гуаша обычно делают из натурального камня, но материал не так важен. Главный секрет — это правильная техника массажа.

Как правильно выполнять самомассаж, узнаете здесь

Мнение врача: как и все ручные массажёры, гуаша – неплохой способ разогнать лимфу. Использование скребка по правильным схемам стимулирует обновление клеток за счёт улучшения кровообращения. Однако будьте внимательны, следуйте току лимфы, не массажируйте против него. А также следите, чтобы модный девайс не имел сколов и трещин, чтобы не травмировать кожу.

Аюрведические средства оздоровления являются незаменимой профилактикой для улучшения здоровья, а не полноценным лечением.