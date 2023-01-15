Как бег продлевает жизнь: реальные истории 100-летних спортсменов

Популярность бега обусловлена его доступностью. Не нужно особых условий и сложной экипировки. Вышел на улицу и побежал. При этом пользу для здоровья трудно переоценить. Её подтверждают научные эксперименты.

Одно из самых масштабных исследований было проведено далласским Институтом Купера и Университетом штата Айова. Оно длилось 15 лет. В нём было задействовано 55 тысяч испытуемых. На протяжении всего времени учёные отслеживали уровень физической активности и причины смертей, которые случились за этот период.

Их выводом стало заключение, что бег продлевает жизнь. Согласно данным, если в течение 40 лет человек будет раз в неделю совершать двухчасовую пробежку, продолжительность его жизни может увеличиться на 2,8–3,2 года (по сравнению с шансами тех, кто игнорирует физическую активность). Получается, что час бега может продлить жизнь на 6–7 часов. Регулярные же занятия способствуют сокращению риска преждевременной смерти на 25–40%.

На чём основан этот эффект и есть ли реальные его подтверждения? Разбираемся по порядку.

Фото: istockphoto.com

Как это работает

Сергей Корнеев главный тренер «Бегового сообщества» Бег положительно влияет на наше здоровье в целом, а это отражается на нашем самочувствии в старости. Как именно он действует на организм и что нужно делать, чтобы из эффектов остались только положительные?

При правильном планировании тренировочного процесса происходят качественные изменения в нашем опорно-двигательном аппарате. Благодаря регулярным тренировкам он находится в постоянном тонусе и хорошем подвижном состоянии.

Мышцы, хрящевая и костная ткань адаптируются к нагрузкам. Это, в свою очередь, препятствует появлению искривлений, которые могут негативно сказываться на нашем здоровье.

При регулярных тренировках у нас постепенно начинает расти новая капиллярная сетка, улучшается кровоснабжение и, как следствие, снабжение внутренних органов и мышц питательными веществами. Также значительно снижается нагрузка на сердце.

Фото: istockphoto.com

При положительном мышечном стрессе в организме увеличивается митохондриальная масса. За счёт этого наши клетки получают больше кислорода и, соответственно, выделяют больше энергии. Как следствие – мы меньше устаём, становимся выносливее. У нас появляется больше времени на саморазвитие. Мы можем заниматься не только работой, но и вещами, которые нам по душе.

Как говорится, лучший отдых – это смена рода деятельности. Наш мозг, получая разнообразные задачи, дольше остаётся «живым». Главное – ко всему подходить с умом. В том числе к планированию тренировок. В противном случае можно навредить организму.

Какие же реальные истории мы можем рассмотреть, чтобы вдохновиться на беговые свершения?

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Реальные подтверждения

Разумеется, бег не панацея. Есть и другие виды активности. Также мы понимаем, что всё работает в комплексе. Важны и питание, и правильный жизненный настрой. Но также нельзя заметить, что порой именно спорт становится той соломинкой, которая помогает находить силы и смысл, чтобы двигаться дальше. Иногда этим спортом становится именно бег.

Герои, о которых мы расскажем ниже, пришли в этот спорт, будучи пожилыми. И для кого-то это были не только тренировки, но и определённая психотерапия. В общем, бег – это непростая штука. При всей кажущейся простоте…

Джулия Хокинс

105-летняя американская бегунья известна на весь мир. Пенсионерка ведёт активный образ жизни, принимает участие в марафонах и даже устанавливает мировые рекорды.

Изначально женщина участвовала в велосипедных гонках, но со временем ей не с кем стало соревноваться. Поэтому она начала бегать. Со 100 лет американская пенсионерка участвует в соревнованиях по бегу на короткие дистанции.

Джулия Хокинс Фото: Zuma/TASS

В прошлом году Джулии исполнилось 105 лет. Это не помешало ей принять участие в забеге, который проходил в штате Луизиана в ноябре 2021 года. Американка преодолела дистанцию в 100 метров за 1 минуту и 2,95 секунды. Это стало мировым рекордом в её возрастной категории.

По признанию Хокинс, она бегает не ежедневно, но свой день проводит активно. Например, проходит пешком минимум одну милю.

Орвилл Роджерс

Американец Орвилл Роджерс – бывший пилот, ветеран Второй мировой войны. Свой вековой юбилей мужчина отметил, пробежав вместе с семьёй 100 миль.

К 101 году жизни он записал в свой актив два мировых рекорда по бегу. В возрасте 100 лет Роджерс пробежал дистанцию в 400 метров за 4.16,90. Ранее он преодолел 60-метровку за 19,13 секунды. Было это на чемпионате USATF Masters (в помещении). Увы, осенью 2019 года (в 101 год) он ушёл из жизни.

Орвилл Роджерс Фото: Zuma/TASS

Что сам Роджерс считал своим главным секретом долгой жизни? Выйдя на пенсию, он прочитал книгу доктора Кеннета Купера «Аэробика». Факты из книги вдохновили его на занятия спортом. Позже своим личным опытом он поделился в автобиографии «Бегущий человек».

«Когда я бегаю, то соревнуюсь не только с теми, кто на трассе в этот момент, но также и с теми, кто пробегал эту же дистанцию ранее. Мне это приносит удовольствие», – пишет он в своей книге.

Фауджа Сингх

Британец индийского происхождения Фауджа Сингх является самым пожилым марафонцем в мире. В возрасте 100 лет он пробежал дистанцию 42 километра 195 метров (на турнире в Канаде). Сингх преодолел её за 8 часов 25 минут и 16 секунд. Пусть он и пришёл к финишу только 3850-м, но точно стал звездой этих соревнований.

Ранее, в 2003 году, здесь же он установил мировой рекорд. Это же расстояние Сингх пробежал за 5 часов 40 минут. Ему на тот момент было 90 лет. Достижение было вписано в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Также он записал на себя восемь рекордов среди 100-летних мужчин, которым удавалось пробежать все спринтерские дистанции от 100 до 5 тысяч метров.

Бегом Фауджа Сингх начал заниматься, чтобы пережить смерть жены. Её не стало, когда мужчине было 89 лет. На протяжении 11 лет он бегает ежедневно, преодолевая по 16 километров.

Фауджа объясняет свои успехи не только физической активностью. Он считает, что важны и правильное питание, и позитивный настрой. Его фуд-секрет – много карри и чая.

«Секрет долгой и здоровой жизни состоит в отсутствии стрессов. Будьте благодарны за всё, что у вас есть, держитесь подальше от негативных людей, не прекращайте улыбаться и продолжайте бегать», – говорит Сингх.

Если эти истории вас вдохновили, но к уличным пробежкам вы сейчас не готовы, советуем рассмотреть промежуточный вариант — беговую дорожку. Советы по выбору своей идеальной ищите здесь.