Во многих видах спорта это упражнение считается базой, и вот почему.

Отжимания отлично прокачивают руки. И ещё 4 причины, по которым не стоит их недооценивать

Эдуард Кузьминов профессиональный боец лиги «Наше Дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО Отжимания — это основа основ для физического совершенства человека. Плюсы, которые они несут в себе, можно перечислять бесконечно. Но самое главное – их можно выполнять в любое время и в любом месте.

Сегодня я расскажу о пяти самых важных причинах, по которым не стоит недооценивать это упражнение.

Отлично прокачивают всю верхнюю часть тела. А при изменении постановки рук можно акцентированно прокачать любую часть мышц, которая вам необходима. Вдобавок ко всему отжимания не травмируют позвоночник.

Делают ваш торс сильнее. Что касается физической подготовки для единоборств, отжимания вообще являются основой. В первую очередь они укрепляют ваш мышечный корсет, что, безусловно, поможет избежать травм в бою посредством укреплённого тела.

Хорошо пробуждают организм и заряжают энергией. Каждое утро начинайте с зарядки. Она поможет организму проснуться и предотвратить травмы на тренировках. Включите в вашу зарядку отжимания и каждый день старайтесь добавлять по одному разу. Начните с 10 отжиманий. Даже если вы можете отжаться 50 раз, делайте каждое утро 10, и через год вы сможете уже отжаться 375 раз!

Отжимания с отрыванием рук от пола тренируют взрывную силу. Это помогает достичь нокаутирующего удара. Многие тренеры школы СССР по боксу утверждали, в неделю для боксёра отжаться 2500 раз считается минимальной нормой. С помощью этого упражнения бойцы доходили до невероятных показателей в силе удара. И до сих пор тренеры смешанных единоборств считают неотъемлемой частью тренировки именно отжимания.

Защищают от травм. В отличие от занятий с отягощениями, это упражнение менее опасно. Если вы хотите хорошо натренировать корпус и руки, начинайте с него.

Разнообразие отжиманий ограничивается только вашей фантазией. Их разновидностей бесконечное множество, поэтому с ними скучно не будет. И, кстати, не забывайте, на чём вы отжимаетесь. Отжимаясь на кулаках, вы укрепите кисти, что также поможет вам избежать травм при ударах. Можно выполнять это упражнение на пальцах, что позволит улучшить силовые показатели в борьбе, так как для этого вида спорта очень важен захват руками.

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