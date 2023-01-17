Чжан Чжуан: древняя практика, которая заменит планку, бег и другие силовые нагрузки

Некоторые люди стоят в одной позе целый час. И вот почему.

Владислав Баршадский эндокринолог, наставник проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Существуют сотни форм гимнастики цигун, и в большинстве из них в качестве основополагающей практики используется производная от Чжан Чжуан, что означает «стоять как дерево». Как следует из названия, Чжан Чжуан — это практика, при которой человек стоит неподвижно в вертикальном положении, имитируя дерево. Метафора дерева уместна, поскольку ноги и туловище похожи на ствол дерева, а голова и конечности — на ветви.

Преимущества Чжан Чжуан

Чжан Чжуан — это достаточно простая и доступная практика, которая несёт в себе большую пользу для организма. Основное преимущество этой стоячей формы медитации — увеличение и накопление физической энергии, которая появляется с выпрямлением осанки тела.

Неправильная осанка уже стала обыденностью практически для всех современных людей, например, в США проблемой плохой осанки обеспокоена половина населения. При неправильном положении спины накапливается усталость, расходуется колоссальное количество энергии для работы различных систем органов, будь то опорно-двигательный аппарат (позвоночник и мышцы спины), дыхательная система, желудочно-кишечный тракт. Упражнение «Дерево» помогает справиться с этими проблемами.

Чжан Чжуан также полезна для пожилых людей и оказывает терапевтический эффект во время реабилитации после травм и во время лечения психических заболеваний. Если были получены серьёзные травмы опорно-двигательного аппарата, стоит перед началом занятий проконсультироваться с врачом.

Польза для здоровья от регулярной практики Чжан Чжуан

Увеличение показателя гемоглобина.

Лучшая проводимость нервного импульса.

Увеличение количества кислорода в организме.

Улучшение сна.

Все эти преимущества объясняются несколькими факторами: за счёт активной работы диафрагмы и правильного нахождения тела в пространстве, максимально реализуются функции дыхательной системы, лимфооттока, насыщения каждой клетки тела кислородом (что, в свою очередь, невероятно благоприятно сказывается на функциях проводимости нервных тканей).

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Сколько можно стоять в позе дерева?

При выполнении большинства активных упражнений, таких как бег и др., частота сердечных сокращений и дыхание учащаются до тех пор, пока не достигают точки, когда нужно остановиться. Это приводит к быстрому утомлению и требует длительного периода восстановления. Кроме того, большинство этих упражнений могут быть травмоопасными.

С практикой Чжан Чжуан тело также испытывает нагрузку аналогичную той, что получает во время физических упражнений, однако частота сердечных сокращений практически не меняется, дыхание восстанавливается, параллельно стимулируя работу сосудистой системы. При правильном выполнении можно почувствовать прилив энергии как при коротких, так и при длительных практических занятиях.

​​Время на практикование Чжан Чжуан можно регулировать самостоятельно — начать с пяти минут и постепенно увеличивать до одного часа.

Стояние в позе «Дерево» имеет все преимущества аэробных упражнений для здоровья, при этом дарит чувство расслабления и энергии, помогает справиться со стрессом и различными недомоганиями.

О том, как цигун помогает улучшить ментальное здоровье, читайте по ссылке