Они могут нанести серьёзный вред здоровью даже при однократном употреблении.

Нутрициолог назвала 7 групп продуктов, в которых прячутся канцерогены

Пищевые канцерогены опасны для здоровья и увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Степень их участия в образовании раковых опухолей продолжают исследовать, но уже сегодня рекомендуется защищать организм от негативного влияния.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Вредные вещества, оказывающие разрушающее действие на организм, могут быть во многих привычных продуктах из магазина — расскажу о семи самых популярных.

Что такое канцерогены?

Это различного рода агенты и вещества, которые активно нарушают работу нашей ДНК, провоцируя сбои в работе клеток организма, что часто приводит к канцерогенезу — патофизиологическому процессу образования и развития раковой опухоли.

То есть вещества – потенциально опасные для организма агенты, воздействие которых увеличивает риск развития злокачественной опухоли. В магазинных продуктах они прячутся под непонятными названиями пищевых добавок, консервантов и усилителей вкуса.

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Но даже полезные продукты могут стать канцерогенными, если использовать вредный способ приготовления блюд: жарка на растительном масле, во фритюре, консервация с уксусом.

В хрустящей поджаристой корочке (жареная картошка, мясо на гриле) образуются токсичные соединения:

акриламид;

метаболиты жирных кислот;

различные альдегиды;

бензапирен.

Токсичные соединения содержатся в жареных пирожках и пончиках, картофельных чипсах, мясе, приготовленном на углях.

Фото: istockphoto.com

Воздействие канцерогенов усиливается, если продукт долго находился в масле. Во многих заведениях пренебрегают нормами санитарных правил и часто готовят десятки порций в одном и том же масле.

В таких блюдах концентрация вредных веществ настолько высока, что может нанести серьёзный вред здоровью даже при однократном употреблении.

Искусственные подсластители

Использование искусственных подсластителей с целью похудения вредит организму. Синтетические заменители сахара, которые входят в состав газированных напитков, кофе и диетических сладостей, не помогают похудеть, а, наоборот, приводят к набору веса.

Синтетические вещества блокируют естественный процесс регуляции потребления пищи, усиливают тягу к сладкому.

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Аспартам — опасный сахарозаменитель, способный вызвать развитие катаракты и гастропареза (расстройство пищеварения), ряд онкологических заболеваний, пороки развития плода во время беременности.

Аналогичными негативными свойствами обладают сахарин, сукралоза и другие синтетические подсластители.

Регулярное употребление заменителей сахара приводит к образованию в организме опасного токсина дикетопиперазина. Это вещество повышает риск развития онкологических заболеваний, чаще всего опухолей мозга.

Плавленый сыр

В таких продуктах повышенное содержание канцерогенных веществ: стабилизатор пирофосфат натрия (E450), трифосфат натрия 5-замещённый (Е451), каррагинан (407), популярная пищевая добавка E621 (глутамат натрия) и многие другие.

Фото: istockphoto.com

Такие добавки, как Е338-341, Е407, Е450-454, вызывают расстройство пищеварения. Е250 наиболее токсична и может спровоцировать серьёзное пищевое отравление.

Нитрат калия (E252) вызывает головные боли, воспаление почек и другие нарушения работы органов. Он особенно опасен для астматиков, потому что может спровоцировать острый приступ удушья.

Очищенная мука

Пшеничная мука и другие виды рафинированной муки часто используют в кулинарии. В таком продукте повышенное содержание быстрых углеводов, которые резко поднимают уровень сахара в крови и усиливают выработку инсулина, создавая благоприятные условия для развития раковых опухолей и сахарного диабета.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление продуктов, содержащих очищенную белую муку, увеличивает риск возникновения рака груди у женщин.

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На заметку: бельгийские учёные доказали, что злокачественные опухоли питаются сахаром из кровотока, поэтому отказ от рафинированных продуктов и чистого сахара поможет предотвратить развитие рака.

Фермерский лосось

Жирные сорта рыбы полезны для здоровья, так как содержат незаменимые омега-3 жирные кислоты, фосфор, кальций и другие важные элементы. К сожалению, большая часть представленного в магазинах лосося выращивается на фермах, что снижает его пользу в десятки раз.

Фото: istockphoto.com

Фермерская рыба — канцерогенный продукт, она питается искусственным кормом с химикатами, антибиотиками, антипиренами, пестицидами и другими известными канцерогенами. Перечисленные вещества проникают в мясо рыбы и попадают в организм человека при его употреблении.

Фермерский лосось жирнее, поэтому впитывает больше токсинов.

Продукты из переработанного мяса

Колбасы, сосиски, ветчина, бекон и готовые мясные полуфабрикаты содержат химические консерванты-канцерогены. ВОЗ относит все мясные изделия к группе факторов «Канцерогенные для человека».

Нитриты придают колбасным изделиям аппетитную розовую окраску, обеспечивают длительный срок хранения. Эти химические соединения под воздействием желудочного сока переходят в канцерогенные нитрозамины, которые разрушительно воздействуют на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, провоцируя образование раковой опухоли.

Нитрит натрия (Е250) увеличивает риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы, простаты.

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Отмечу, что красное мясо (свинина, говядина, баранина) ВОЗ включила в группу факторов «Вероятно канцерогенные для человека».

В нём содержится большое количество гемоглобина, при расщеплении которого образуются нитросоединения. Такой процесс повреждает слизистую кишечника, запуская механизмы, ведущие к развитию раковых новообразований.

При ежедневном употреблении всего 50 г колбасы вероятность возникновения онкологического заболевания толстого кишечника увеличивается на 18%.

Гидрогенизированные масла

Трансжиры производят химическим способом с помощью водорода. К ним относят различные маргарины, заменители молочного жира и другие ненатуральные масла.

Гидрогенизированные масла используются для производства многих продуктов питания, чтобы продлить срок их годности и сохранить аппетитный внешний вид. Такие масла добавляют в выпечку и кондитерские изделия, соусы, майонез, готовые завтраки, чипсы, полуфабрикаты, фастфуд.

Фото: istockphoto.com

Употребление гидрогенизированных или частично гидрогенизированных растительных жиров изменяет структуру и эластичность клеточных мембран в организме, что приводит к возникновению онкологических заболеваний, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Газированная вода с сиропом

Сладкие газированные напитки насыщены пустыми калориями, сахаром, пищевыми красителями и другими канцерогенами, которые служат пищей для раковых клеток.

Фото: istockphoto.com

Добавка Е150 (сахарный или карамельный колер), которую добавляют в лимонады, содержит канцероген 4-метилимидазол, способный увеличить риск развития рака крови, опухолей печени и щитовидной железы.

В сладкие газировки также добавляют ортофосфорную кислоту (Е338), которая провоцирует расстройство пищеварения.

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Добавки Е950 и Е951 отрицательно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, могут нанести вред развивающемуся плоду в утробе матери.

Результаты исследований учёных из США и Сингапура говорят о том, что употребление двух порций газировки в неделю почти удваивает риск развития рака поджелудочной железы.

Как защитить организм от воздействия канцерогенов?

Последствий канцерогенеза и влияния канцерогенов можно избежать, поддерживая иммунитет и заботясь о здоровье: важно высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться.

Фото: istockphoto.com

Крепкий иммунитет разрушает злокачественные клетки канцерогенов, защищая организм от развития онкологических заболеваний.

Чтобы снизить проникновение канцерогенов в организм, необходимо ограничить их количество и длительность воздействия. В этом поможет соблюдение нескольких рекомендаций.

Исключите из рациона продукты сомнительного происхождения и качества, с длинным списком ингредиентов. Ограничьте употребление продуктов с консервантами, красителями, трансжирами. Не злоупотребляйте жареным, копчёностями и блюдами, приготовленными на гриле и открытом огне. Запекайте мясо, рыбу и другие продукты вместо обжаривания в масле. Откажитесь от курения. Максимально сократите употребление алкоголя и спиртных напитков, по возможности откажитесь от них полностью.

Справиться с атакой канцерогенов помогают полноценное питание и полезные продукты. Есть ряд продуктов, которые связывают опасные соединения в организме с помощью химических реакций или абсорбируют, блокируя негативное влияние.

К сорбентам канцерогенов относятся:

свежая капуста, морковь, свёкла и свежевыжатые соки из этих овощей;

каши на воде из гречки, овсянки, риса;

зелёный чай;

кисломолочные продукты;

компот из сухофруктов.

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Старайтесь есть свежие овощи и цельнозерновые каши ежедневно, ведь они отлично защищают от появления злокачественных новообразований, помогают очистить слизистую желудочно-кишечного тракта от скопившихся канцерогенов.