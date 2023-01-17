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7 групп самых канцерогенных продуктов, комментарий нутрициолога

Нутрициолог назвала 7 групп продуктов, в которых прячутся канцерогены
Ната Гончар
7 групп продуктов, в которых прячутся канцерогены
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Они могут нанести серьёзный вред здоровью даже при однократном употреблении.

Пищевые канцерогены опасны для здоровья и увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Степень их участия в образовании раковых опухолей продолжают исследовать, но уже сегодня рекомендуется защищать организм от негативного влияния.

<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Вредные вещества, оказывающие разрушающее действие на организм, могут быть во многих привычных продуктах из магазина — расскажу о семи самых популярных.

Что такое канцерогены?

Это различного рода агенты и вещества, которые активно нарушают работу нашей ДНК, провоцируя сбои в работе клеток организма, что часто приводит к канцерогенезу — патофизиологическому процессу образования и развития раковой опухоли.

То есть вещества – потенциально опасные для организма агенты, воздействие которых увеличивает риск развития злокачественной опухоли. В магазинных продуктах они прячутся под непонятными названиями пищевых добавок, консервантов и усилителей вкуса.

Фото: istockphoto.com

Но даже полезные продукты могут стать канцерогенными, если использовать вредный способ приготовления блюд: жарка на растительном масле, во фритюре, консервация с уксусом.

В хрустящей поджаристой корочке (жареная картошка, мясо на гриле) образуются токсичные соединения:

  • акриламид;
  • метаболиты жирных кислот;
  • различные альдегиды;
  • бензапирен.

Токсичные соединения содержатся в жареных пирожках и пончиках, картофельных чипсах, мясе, приготовленном на углях.

Фото: istockphoto.com

Воздействие канцерогенов усиливается, если продукт долго находился в масле. Во многих заведениях пренебрегают нормами санитарных правил и часто готовят десятки порций в одном и том же масле.

В таких блюдах концентрация вредных веществ настолько высока, что может нанести серьёзный вред здоровью даже при однократном употреблении.

Искусственные подсластители

Использование искусственных подсластителей с целью похудения вредит организму. Синтетические заменители сахара, которые входят в состав газированных напитков, кофе и диетических сладостей, не помогают похудеть, а, наоборот, приводят к набору веса.

Синтетические вещества блокируют естественный процесс регуляции потребления пищи, усиливают тягу к сладкому.

Фото: istockphoto.com

Аспартам — опасный сахарозаменитель, способный вызвать развитие катаракты и гастропареза (расстройство пищеварения), ряд онкологических заболеваний, пороки развития плода во время беременности.

Аналогичными негативными свойствами обладают сахарин, сукралоза и другие синтетические подсластители.

Регулярное употребление заменителей сахара приводит к образованию в организме опасного токсина дикетопиперазина. Это вещество повышает риск развития онкологических заболеваний, чаще всего опухолей мозга.

Плавленый сыр

В таких продуктах повышенное содержание канцерогенных веществ: стабилизатор пирофосфат натрия (E450), трифосфат натрия 5-замещённый (Е451), каррагинан (407), популярная пищевая добавка E621 (глутамат натрия) и многие другие.

Фото: istockphoto.com

Такие добавки, как Е338-341, Е407, Е450-454, вызывают расстройство пищеварения. Е250 наиболее токсична и может спровоцировать серьёзное пищевое отравление.

Нитрат калия (E252) вызывает головные боли, воспаление почек и другие нарушения работы органов. Он особенно опасен для астматиков, потому что может спровоцировать острый приступ удушья.

Очищенная мука

Пшеничная мука и другие виды рафинированной муки часто используют в кулинарии. В таком продукте повышенное содержание быстрых углеводов, которые резко поднимают уровень сахара в крови и усиливают выработку инсулина, создавая благоприятные условия для развития раковых опухолей и сахарного диабета.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление продуктов, содержащих очищенную белую муку, увеличивает риск возникновения рака груди у женщин.

Что такое углеводы и в чём они содержатся? Нутрициолог назвала 22 продукта по ссылке.

На заметку: бельгийские учёные доказали, что злокачественные опухоли питаются сахаром из кровотока, поэтому отказ от рафинированных продуктов и чистого сахара поможет предотвратить развитие рака.

Фермерский лосось

Жирные сорта рыбы полезны для здоровья, так как содержат незаменимые омега-3 жирные кислоты, фосфор, кальций и другие важные элементы. К сожалению, большая часть представленного в магазинах лосося выращивается на фермах, что снижает его пользу в десятки раз.

Фото: istockphoto.com

Фермерская рыба — канцерогенный продукт, она питается искусственным кормом с химикатами, антибиотиками, антипиренами, пестицидами и другими известными канцерогенами. Перечисленные вещества проникают в мясо рыбы и попадают в организм человека при его употреблении.

Фермерский лосось жирнее, поэтому впитывает больше токсинов.

Продукты из переработанного мяса

Колбасы, сосиски, ветчина, бекон и готовые мясные полуфабрикаты содержат химические консерванты-канцерогены. ВОЗ относит все мясные изделия к группе факторов «Канцерогенные для человека».

Нитриты придают колбасным изделиям аппетитную розовую окраску, обеспечивают длительный срок хранения. Эти химические соединения под воздействием желудочного сока переходят в канцерогенные нитрозамины, которые разрушительно воздействуют на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, провоцируя образование раковой опухоли.

Нитрит натрия (Е250) увеличивает риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы, простаты.

Фото: istockphoto.com

Отмечу, что красное мясо (свинина, говядина, баранина) ВОЗ включила в группу факторов «Вероятно канцерогенные для человека».

В нём содержится большое количество гемоглобина, при расщеплении которого образуются нитросоединения. Такой процесс повреждает слизистую кишечника, запуская механизмы, ведущие к развитию раковых новообразований.

При ежедневном употреблении всего 50 г колбасы вероятность возникновения онкологического заболевания толстого кишечника увеличивается на 18%.

Гидрогенизированные масла

Трансжиры производят химическим способом с помощью водорода. К ним относят различные маргарины, заменители молочного жира и другие ненатуральные масла.

Гидрогенизированные масла используются для производства многих продуктов питания, чтобы продлить срок их годности и сохранить аппетитный внешний вид. Такие масла добавляют в выпечку и кондитерские изделия, соусы, майонез, готовые завтраки, чипсы, полуфабрикаты, фастфуд.

Фото: istockphoto.com

Употребление гидрогенизированных или частично гидрогенизированных растительных жиров изменяет структуру и эластичность клеточных мембран в организме, что приводит к возникновению онкологических заболеваний, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Газированная вода с сиропом

Сладкие газированные напитки насыщены пустыми калориями, сахаром, пищевыми красителями и другими канцерогенами, которые служат пищей для раковых клеток.

Фото: istockphoto.com

Добавка Е150 (сахарный или карамельный колер), которую добавляют в лимонады, содержит канцероген 4-метилимидазол, способный увеличить риск развития рака крови, опухолей печени и щитовидной железы.

В сладкие газировки также добавляют ортофосфорную кислоту (Е338), которая провоцирует расстройство пищеварения.

Диетическая газировка может быть опаснее для здоровья, чем обычная? Ответ найдёте здесь.

Добавки Е950 и Е951 отрицательно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, могут нанести вред развивающемуся плоду в утробе матери.

Результаты исследований учёных из США и Сингапура говорят о том, что употребление двух порций газировки в неделю почти удваивает риск развития рака поджелудочной железы.

Как защитить организм от воздействия канцерогенов?

Последствий канцерогенеза и влияния канцерогенов можно избежать, поддерживая иммунитет и заботясь о здоровье: важно высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться.

Фото: istockphoto.com

Крепкий иммунитет разрушает злокачественные клетки канцерогенов, защищая организм от развития онкологических заболеваний.

Чтобы снизить проникновение канцерогенов в организм, необходимо ограничить их количество и длительность воздействия. В этом поможет соблюдение нескольких рекомендаций.

  1. Исключите из рациона продукты сомнительного происхождения и качества, с длинным списком ингредиентов.
  2. Ограничьте употребление продуктов с консервантами, красителями, трансжирами.
  3. Не злоупотребляйте жареным, копчёностями и блюдами, приготовленными на гриле и открытом огне.
  4. Запекайте мясо, рыбу и другие продукты вместо обжаривания в масле.
  5. Откажитесь от курения.
  6. Максимально сократите употребление алкоголя и спиртных напитков, по возможности откажитесь от них полностью.

Справиться с атакой канцерогенов помогают полноценное питание и полезные продукты. Есть ряд продуктов, которые связывают опасные соединения в организме с помощью химических реакций или абсорбируют, блокируя негативное влияние.

К сорбентам канцерогенов относятся:

  • свежая капуста, морковь, свёкла и свежевыжатые соки из этих овощей;
  • каши на воде из гречки, овсянки, риса;
  • зелёный чай;
  • кисломолочные продукты;
  • компот из сухофруктов.

Фото: istockphoto.com

Старайтесь есть свежие овощи и цельнозерновые каши ежедневно, ведь они отлично защищают от появления злокачественных новообразований, помогают очистить слизистую желудочно-кишечного тракта от скопившихся канцерогенов.

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