10 платьев в стиле Уэнсдей, которые круто смотрятся с каблуками и кроссовками

Ольга Астафьева fashion-эксперт, сертифицированный стилист по типажам и колоритам внешности Кажется, благодаря успеху сериала «Уэнсдей» нас ждёт новый виток популярности платья с белым воротничком. И это хорошая новость. У модного выбора мисс Аддамс широкие гардеробные возможности.

Платье такого типа можно носить практически с чем угодно. Всё благодаря тренду на сочетание несочетаемого. Но свои нюансы здесь тоже есть. Учимся играть трендами и находим свою идеальную версию образа Уэнсдей Аддамс.

Как несочетаемое сочетается

Главная фишка платья с воротничком – зашкаливающий градус милоты. Учитывая современные модные тенденции, самой опасной версией комплектации здесь будет прямолинейный подход.

Если мы выбираем очень женственную версию платья и сочетаем её с классикой дамской обуви – лодочками, базовыми сапогами на каблуке – возрастает риск из дерзкой школьницы перевоплотиться в молодящуюся учительницу.

Платье Lime, 3999 руб. Фото: Lime

Это не значит, что женственная обувь исключаются. Напротив – именно такое платье позволяет примерить самые сексуальные её версии: лаковые шпильки, ботфорты и т.п. Возможности эти даёт та самая зашкаливающая милота. Именно она сбивает градус накала страстей до адекватных отметок. Мы получаем образ из разряда: «Моя репутация настолько безупречна, что можно и подпортить».

Другой вариант – сочетание с брутальностью. Берцы, сапоги на тракторной подошве, рабочие ботинки – всё это также работает на адаптацию уровня милоты к возрастной категории 30+. Более молодых девушек, если они хоть как-то следят за тенденциями, учить таким вещам не нужно. Платье в цветочек и берцы – это понятная им современная классика.

Платье Top Top, 7999 руб. Фото: Top Top

Самый сложный путь – внедрение спортивной обуви. Ничего невозможного тут нет, но могут понадобиться дополнительные притирки.

Кеды – более универсальная история, чем кроссовки. С первыми можно легко сочетать даже самые романтичные версии «воротничка». Со вторыми нужно следить за тем, чтобы крой платья был более нейтральным. Проще здесь впишутся прямые свободные модели или трапеции.

Также важен сам тип кроссовок. Вписать в такой образ ультраспортивную модель – задача со звездочкой. Лучше оставить это для стритстайл-див. С городскими моделями проще, но всё-таки нюансы тоже придётся учесть. Какие?

Как примирить непримиримое

Наша задача – создать гармонию. Проще всего это сделать, если вещи не слишком настроены друг против друга. Если же нужно примирить абсолютно «девочковое» платье с совершенно спортивной обувью, нужно искать точки соприкосновения. Самый простой способ – использовать цвет. Единая гамма позволяет примирить то, что кажется абсолютно непримиримым.

Фото: Lime, Ekonika, Wildberries, Lamoda, Rendez-Vous

Например, возьмём классический чёрно-белый выбор Уэнсдей Аддамс. Если нам нужно надеть платье с кроссовками, то пусть это будет чёрно-белая модель. Также подойдёт тотально чёрный или белоснежный. Из важного – цвета должны точно совпасть.

Если мы не ограничиваем себя классикой жанра, то просто переносим этот принцип на своё колористическое решение. Например, платье в бежево-коричневых тонах (даже самое милое) будет вполне адекватно смотреться не только с берцами, но и с кроссовками, если они выполнены в родственных цветах.

Как сделать выбор в свою пользу

Чёрно-белое или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательно изучить себя в зеркале. Этот же ритуал поможет определиться с кроем платья, плотностью ткани, формой и размером воротника. Всё нужно подбирать под себя.

Актриса Дженна Ортега – обладательница глубокого колорита и высокой контрастности во внешности. Чёрно-белые решения ей по-настоящему идут. Они являются естественным продолжением её природы. Именно в этом случае мы заключаем, что вещь человеку идёт. Так работает гармонизация по принципу подобия.

Фото: Concept Club, Wildberries, Kira Plastinina, Lamoda

Блондинку подобное колористическое решение в лучшем случае просто задвинет на задний план, в худшем будет старить. Также это сочетание не подойдёт тем, в чьи природные краски подмешано много серого пигмента. Речь про русоволосых девушек со сложными оттенками глаз.

Чтобы точно знать свою палитру и уровень контрастности, стоит определить колорит внешности. Если заморачиваться не хочется, можно просто изучить цвет глаз и волос. Самое тёмное, что там обнаружится – это ваш уровень глубины. То, какой белый вам пойдёт, покажет белок глаза. Если в нём есть желтинка или явная серая примесь, белоснежный воротничок лучше исключить. Иначе глаза будут выглядеть болезненно.

Платье INCITY, 2599 руб. Фото: INCITY

Формат воротничка и тип ткани зависят от линий внешности. Тем, у кого очевидна острота (как у Дженны Ортеги), лучше брать остро-угольный воротничок. Тем, у кого линии преимущественно плавные, пойдут круглые варианты.

Размер воротника зависит от роста и масштабности черт лица. Если по-простому, то крупным – крупное, мелким – мелкое.

Плотная ткань или летящая? Это также про линии внешности. Обычно «острым» девушкам больше идёт чёткий силуэт (плотная ткань). Формы – прямая, трапециевидная. «Мягким» лучше выбирать струящиеся варианты. Чаще всего линии смешаны, поэтому большинству подходит что-то среднее по плотности.

Как одеваться, чтобы немного подкрутить природные данные? Например, выглядеть более стройной и длинноногой? Ищите советы стилиста здесь.