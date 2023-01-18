Вместе с психологом разбираемся в причинах склонности переживать из-за всего на свете и учимся это преодолевать.

Как перестать тревожиться по любому поводу и стать мудрее: 4 совета и 2 упражнения

Современные условия жизни подвергают человека сильному стрессу. Пробки, дедлайны, ускоренный темп жизни, хейтеры, цейтноты — это то, с чем каждый день сталкивается человек.

Пребывая мыслями в прошлом или в будущем, вы теряете контакт с настоящим. Важно помнить, что вы сами выбираете: быть в гармонии или тревожиться. Переживания по пустякам отнимают колоссальное количество сил и энергии. Отсюда — депрессия и выгорание.

Яна Семенкова семейный психолог, специалист по работе с тревожностью Важно помнить — невозможно контролировать внешние обстоятельства и реакции людей. Но можно найти гармонию, став мудрее. А значит, счастье не за горами.

Некоторые легко берут себя в руки, забывая о негативном опыте. А другие начинают накручивать себя даже по пустякам. С чем это связано?

Фото: istockphoto.com

Почему мы переживаем о пустяках

Чаще всего серьёзно тревожиться даже о самых мелких вещах свойственно людям, которые предъявляют к себе высокие требования и стремятся им соответствовать. Они привыкли всё планировать, держать под контролем. Любые изменения воспринимают крайне болезненно. Но не всегда планы могут рушиться только по собственной вине, бывают и внешние обстоятельства.

Также это может идти из детства, когда к ребёнку предъявляли завышенные требования: дома должна быть идеальная чистота, в школе только «5» и т. п. Его часто наказывали или игнорировали просьбы. Всё это приводит к тревожности и переживаниям по любому поводу.

Фото: istockphoto.com

Как перестать переживать

1. Разрешить себе быть неидеальным. Мы все можем ошибаться, и это нормально. Если планы меняются — меняйтесь и вы вместе с ними, адаптируйтесь, учитесь быть гибче к обстоятельствам.

2. Оказывайте себе поддержку. Важно перестать критиковать себя. Нужно прислушиваться к своим желаниям и удовлетворять их по мере возможности. Балуйте себя как можно чаще, больше отдыхайте.

Фото: istockphoto.com

3. Будьте физически активны. Это прекрасное средство для снятия тревожности. Даже небольшая нагрузка значительно снизит уровень кортизола. Вы сразу почувствуете себя спокойнее.

4. Учитесь снимать напряжение. Нужно учиться это делать, чтобы снижать уровень тревоги. Делайте медитативные или дыхательные практики. Эффективные упражнения для самостоятельного выполнения:

дыхание по квадрату. Помогает сконцентрироваться на моменте «здесь и сейчас» и расслабиться. Медленно сделайте вдох, досчитайте до четырёх, затем задержите дыхание на четыре счёта, сделайте выдох, досчитайте до четырёх и опять задержите дыхание на четыре счёта. Достаточно нескольких минут, чтобы ощутить гармонию;

Помогает сконцентрироваться на моменте «здесь и сейчас» и расслабиться. Медленно сделайте вдох, досчитайте до четырёх, затем задержите дыхание на четыре счёта, сделайте выдох, досчитайте до четырёх и опять задержите дыхание на четыре счёта. Достаточно нескольких минут, чтобы ощутить гармонию; техника для снятия повышенной тревожности. На листе бумаги выпишите всё, что вас тревожит. Потом этот лист нужно сжечь, смотря на огонь, почувствовать как вы освобождаетесь от всех свои переживаний, как они сгорают в пламени. Если нет возможности сжечь, можно просто порвать и выкинуть.

Возможно, вы переживаете из-за вещей, которыми вы ни с кем не можете поделиться… Почему вредно хранить свои и чужие секреты? Ищите ответы здесь.