Если вы давно хотели научиться управлять своими эмоциями, больше запоминать и лучше понимать других, эта подборка для вас.

6 полезных книг о мозге для тех, кто хочет разобраться в себе и изменить жизнь

Некоторые знания мало влияют на качество жизни. Мы можем спокойно и счастливо жить, не зная ничего об истории других стран, о том, как правильно ставить ударение в словах, или забывая, в какие годы произошли значимые события. Но стоит только разобраться, как устроен наш мозг, и жизнь меняется на глазах.

Принципы работы самого сложного и важного органа подскажут, как управлять своими эмоциями и поведением, быстрее выработать полезные привычки, запоминать больше, лучше разбираться в людях и даже стать физически сильнее. Вместе с издательской группой «Альпина» мы подобрали книги по нейробиологии, которые помогут разобраться с тем, что у нас в голове, и изменить жизнь.

«Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», Игорь Намаконов

Эксперт в области коммуникаций Игорь Намаконов убеждён, что мозгу требуется тренировка, равно как и нашему телу, чтобы оставаться здоровым. Автор использует образ «ментального кроссфита» и рассказывает, как прокачать мозг, чтобы сделать его устойчивее к стрессу и адаптивнее, но не навредить в процессе.

Все, кто хотя бы раз что-то придумывал, знают, что творческая работа быстро утомляет мозг. Считается, что шестичасовой рабочий день — предел продуктивности для креативщика, а при более долгой работе качество идей идёт на спад. Поэтому, чтобы оставаться продуктивным, важно контролировать четыре источника энергии: дыхание, питание, «физику» и «химию».

Под последним автор подразумевает межличностные отношения: он пишет, что неразрешённые конфликты и необходимость общаться с неприятными нам людьми снижают наши когнитивные способности.

«Кроссфит мозга» Фото: Альпина Паблишер

«На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком», Дэниел Левитин

Автор этой книги – профессор психологии и поведенческой нейробиологии – в прошлом был вполне успешным музыкантом и продюсером. Он рассказывает, почему некоторые мелодии намертво западают нам в голову, почему мы начинаем дёргать ногой в такт ритму, каким образом музыка заставляет нас становиться сентиментальными, злиться или расслабляться.

Прочитав его книгу, вы узнаете, как устроена музыка с точки зрения нейробиологии, как наш мозг воспринимает её и почему некоторые песни становятся хитами, а другие навсегда пропадают из наших плейлистов.

«На музыке» Фото: Альпина Паблишер

«Homo Mutabilis: Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь», Настя Травкина

Научная журналистка Настя Травкина простым языком рассказывает о нейробиологии с практической стороны: например, о факторах, снижающих наши когнитивные способности, о том, как физические упражнения влияют на мышление, а также объясняет, как знания о работе мозга помогают маркетологам продавать нам товары более эффективно.

Задача нейромаркетинга — повлиять на поведение людей, добиться от них нужного эмоционального отклика, который гарантированно приведёт к покупке товара. Это методика манипулирования, направленная на то, чтобы, используя бессознательные предпочтения, склонить человека приобрести что-то или согласиться с чем-то раньше, чем он это осознает. Автор книги подробно рассказывает на конкретных примерах, как это работает.

Homo Mutabilis Фото: Альпина Паблишер

«Воля и самоконтроль: Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами», Ирина Якутенко

Научная журналистка Ирина Якутенко написала увлекательную книгу о том, как генетические особенности и работа нейромедиаторов влияют на нашу силу воли и способность контролировать привычки.

Она объясняет, почему нам сложно отказать себе в удовольствии здесь и сейчас, даже если это грозит печальными последствиями, и делится эффективными рекомендациями, как всё-таки удерживаться от соблазнов и добиваться долгосрочных целей.

«Воля и самоконтроль» Фото: Альпина Паблишер

«Клудж: Случайное устройство человеческого мозга, и как это сделало нас теми, кто мы есть», Гари Маркус

Психолог Гари Маркус рассказывает о том, как удивительно и запутанно мы устроены и как эта особенность помогает справляться с жизненными трудностями. Ключевое понятие книги вынесено в заглавие. Клудж — это нелепое, неуклюжее, но удивительно эффективное решение проблемы.

В качестве одного из примеров Маркус привёл случай на космическом корабле «Аполлон-13», когда там начали отказывать фильтры углекислого газа. Доставить команде фильтр для замены было невозможно, так же, как и вернуть судно домой. А без этой детали астронавты были обречены. Тогда инженер центра управления полётом собрал список всего, что было доступно на борту, а наземная команда оперативно изобрела нечто наподобие фильтра из картонной коробки, изоленты, пластикового пакета и носка. Они передали информацию на «Аполлон-13», и жизнь трёх астронавтов была спасена. Как вспоминал позже один из них, «приспособление не блистало красотой, но работало».

Наши память, убеждения, привычки и пристрастия изобилуют клуджами, которые могут подсказать способ решить проблему.

«Клудж» Фото: Альпина Паблишер

«Странная девочка, которая влюбилась в мозг: Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше», Билли Фицпатрик, Венди Сузуки

Однажды утром нейробиолог Венди Сузуки поняла, что недовольна своей жизнью. Вместо того чтобы сменить работу, причёску или завести хобби, она решила измениться, используя свои знания о человеческом мозге. Чтобы развить те его части, которые пребывали в «спящем режиме» (например, мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечный тонус), Сузуки создала методику физических упражнений, которая помогает развить нейропластичность, улучшить когнитивные способности и наладить связь между мозгом и телом.

Об исходе эксперимента по превращению нейробиологических концепций в набор практических упражнений и написана эта лёгкая, увлекательная книга. Помимо комплекса упражнений, повторить которые сможет каждый, Сузуки описывает множество фактов, которые меняют наши представления о мозге.

«Странная девочка, которая влюбилась в мозг» Фото: Альпина Паблишер

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