И несколько причин, по которым эта проблема может появиться.

Как улучшить кровообращение в ногах и уменьшить отёк? 3 полезных совета от спортсмена

Фёдор Колтун тренер по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, боец промоушена «Наше Дело» Ноги — самый большой кровеносный участок нашего тела, поэтому он принимает на себя самую большую нагрузку по кровообращению. К тому же это «второе» сердце нашего организма, так как его состояние напрямую зависит от состояния ног. Чем они здоровее, тем лучше кровоток, а значит, и состояние сердца.

Нарушение кровообращения в ногах – это сигнал о возможном наличии скрытых заболеваний и серьёзный повод задуматься и как можно скорее попытаться предотвратить последствия.

Основные причины плохого кровообращения в ногах:

Малоподвижный образ жизни. Курение. Нарушение осанки. Неправильное питание. Приём некоторых лекарственных препаратов.

Это лишь несколько причин, способных привести к нарушению кровообращения в ногах. На самом деле их гораздо больше.

Одни из первых симптомов, которые вы можете ощутить при плохом кровообращении – это постоянное ощущение усталости в ногах. Их онемение, покалывание, ощущение холода и периодическое возникновение судорог.

Как улучшить кровообращение в ногах?

Пробежки и физические упражнения на ноги

Можете начинать с бега в лёгком темпе на среднем пульсе (130/140 ЧСС) на протяжении 30–40 минут, в зависимости от вашей физической готовности. А также добавлять упражнения, способствующие усилению кровообращения (приседания, выпады, ягодичный мост и т. д.)

Массаж

Качественный и правильный массаж нижних конечностей способен отлично урегулировать кровоток, поэтому при возникновении проблем также можете обратиться к квалифицированному мастеру.

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Компрессионный трикотаж

А именно использование трикотажных чулков, носков, гольфов. Это один из самых эффективных способов лечения, потому как трикотажные аутфиты оказывают противодействие внешним давлением на высокое давление внутри ног и тем самым увеличивают скорость кровообращения.

Помимо того, этот способ препятствует дальнейшему развитию проблем с кровообращением. Многие спортсмены, в том числе и я, используют его для предотвращения отёчности во время длительных переездов/перелётов в связи с отсутствием движения.

С отёками помогают справиться и некоторые продукты. О том, какие именно, читайте по ссылке