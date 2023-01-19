7 признаков, что ваш внутренний ребёнок нуждается в исцелении

Почему так важно оказать ему поддержку и как это сделать? Разбираемся вместе с психологом.

Екатерина Виснап психолог, гештальт-терапевт Внутренний ребёнок живёт в каждом человеке. Он отвечает за творчество и радость жизни. Увы, у большинства людей он изранен обидами и разочарованиями. Как понять, что вашего внутреннего ребёнка нужно исцелить? И главное — что для этого нужно сделать?

Для начала разберемся в сути самого термина. Понятие «внутренний ребёнок» ввёл Эрик Бёрн. В аналитической психологии и транзактном анализе есть идея, что ребёнок, взрослый и родитель являются частями личности человека. Это три эго-состояния — три субличности, которые в разных ситуациях сменяют друг друга. Иногда могут действовать одновременно.

1. Внутренний ребёнок отвечает за мечты, эмоции, страхи и творчество. Этой субличности важно чувствовать себя в безопасности. Если данное эго-состояние доминирует, то человек становится тревожным.

Фото: istockphoto.com

2. Внутренний родитель говорит голосом наших мам, пап и учителей. Эта субличность отвечает за традиции, мораль, нормы поведения и правила. В негативном плане проявляется как самобичевание и самокритика.

3. Внутренний взрослый является здоровой частью личности. Он отвечает за логику, анализ и реализм. Именно эта субличность объективно оценивает действительность без страхов и иллюзий. Взрослый взвешивает «за» и «против», просчитывает риски.

Чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо поддерживать баланс между ребёнком, взрослым и родителем. Однако из всех этих частей именно ребёнок у большинства людей травмирован. Как понять, что это про вас?

Признаки, что внутренний ребёнок травмирован

1. Страх быть брошенным

Это один из самых частых признаков, указывающих на травму внутреннего ребёнка. Страх, что тебя бросят, приводит к созависимым отношениям с окружающими. Такие люди всеми силами цепляются за других. Человек не чувствует себя в безопасности.

Фото: istockphoto.com

2. Проблемы с личными границами

Обратите внимание на свои границы. Они могут быть как слабыми, так и жёсткими. Причина — в детстве ругали за выражения себя, своих чувств и мыслей. Нарушали личное пространство, постоянно контролировали. Результат — складывается ложное представление, что это нормально.

Во взрослом возрасте человек выбирает одну из двух стратегий поведения. Либо не умеет защищать свои границы, либо возводит между собой и окружающими стены.

Фото: istockphoto.com

3. Чувство стыда за свои эмоции

Стыд — одна из самых токсичных эмоций. Причины возникновения: взрослые обижали в детстве, пренебрегали желаниями, перенесённое физическое или психологическое насилие. У ребёнка появляется чувство вины. Он ошибочно считает, что он «плохой», а значит — во всём виноват.

Если взрослый человек стыдится проявлять грусть, гнев или другие эмоции, это явный признак того, что ваш ребёнок нуждается в исцелении.

Фото: istockphoto.com

4. Отсутствие доверия

У человека отсутствует доверие к окружающим и миру. Появляется чувство, что везде поджидает опасность. Низкая самооценка порождает даже недоверие к самому себе. Почему? Речь снова про обесценивание и унижения, пережитые в детстве. Возможно, ребёнка бросили родители.

5. Избегание конфликтов

Проявляется в страхе разочаровывать близких или коллег. Вырабатывается модель поведения в виде избегания конфликтов. Проблема здесь в том, что самовосприятие человека зависит от мнения и оценок окружающих. Причина — в детстве важно было слышать, что вы хороший.

Фото: istockphoto.com

6. Наличие зависимостей

Зависимость появляется, когда взрослый пытается спрятать боль из детства. Ему легче заглушить свои чувства всеми возможными способами.

7. Тревожное состояние

Если внутренний ребёнок изранен, это отражается на поведении человека. Например, в виде беспокойства, страха и тревожного состояния. В свою очередь, это приводит к тому, что человек притягивает к себе таких же людей. Например, женщина может вступать в отношения с абьюзерами.

Фото: istockphoto.com

Как его исцелить

Когда мы исцеляем эту субличность, высвобождаются подавленные чувства, меняются модели поведения. Результат — повышается самооценка и самоуважение. Человек чувствует себя счастливым и удовлетворённым. Как же помочь своему внутреннему ребёнку?

План спасения

1. Переберите детские фотографии и видео. Посмотрите на себя в детском возрасте, почитайте свои дневники, поговорите с родителями. Вспомните, каким вы были. Понаблюдайте за своими чувствами при этом. Что это? Нежность и радость? Или же обида, боль? Важно поднять вытесненные эмоции.

2. Начните делать то, что любили в детстве. Вспомните, как вам нравилось проводить время. Внесите в свой график эти занятия.

3. Вообще — больше займитесь творчеством. Рисование, пение или моделирование — всё подойдёт. Во взрослом возрасте важно перезагружать голову, отключаться от внешних проблем.

4. Примените особую медитацию. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Дышите медленно и спокойно. Представьте безопасное пространство. Пригласите туда вашего ребёнка. Представьте, как он выглядит, как себя ведёт. Можно спросить, чего бы ему хотелось. Обнимите своего внутреннего ребёнка.

Фото: istockphoto.com

5. Напишите письмо своему внутреннему ребёнку. Текст сообщения может иметь любой характер. Можно вспомнить обиды, разочарования и боли. Поговорите с ним через лист бумаги.

6. Проводите больше времени с детьми. Играйте, рисуйте, общайтесь, катайтесь на каруселях, смотрите мультики. Радуйтесь мелочам. Живите здесь и сейчас. Как это работает? Во время игр в воображении всплывают детские фантазии, которые могут навести на полезные мысли и важные воспоминания.

7. Если сложно, обратитесь к психологу. Специалист поможет разобрать детские обиды и проработать страхи.

Если вы склонны постоянно переживать по пустякам, ловите инструкции психолога , которые помогут стать мудрее.