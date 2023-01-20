15 крутых костюмов для горных лыж и сноуборда на 2023 год: технологии, тренды, цены

Погодные условия не помешают заняться любимыми зимними активностями, если правильно подобрать одежду для них. Для каждого вида спорта — будь то сноуборд, горные или беговые лыжи — свои критерии. Разбираемся, на что стоит обращать внимание новичкам и опытным спортсменам.

Общие правила для лыж и сноуборда

Если мы взглянем сегодня на горнолыжный склон, то увидим десятки и даже сотни различных образов и комбинаций одежды, подобранных как по стилю, так и по техническим параметрам. От чего зависят последние?

Одним из главных критериев выбора необходимой комбинации является место катания. Юг или Кавказ будут кардинально отличаться от Сибири и центральной полосы России. Также немаловажную роль играет опыт, ведь от него зависит, насколько катающийся активен и, соответственно, сколько его тело выделяет тепла и влаги.

Фото: istockphoto.com

Однако основной принцип в подборе одежды для любого зимнего спорта остаётся неизменным — многослойность.

Первый базовый слой — это термобельё. Оно отводит лишнюю влагу от тела. Второй термический слой помогает сохранять тепло и обеспечивает транспорт влаги дальше к внешнему слою. Третий — защитный — спасает от ветра и осадков, выводя при этом лишнюю влагу и тепло наружу. Для этого он изготавливается из специальных мембранных материалов.

В зависимости от условий и назначения можно комбинировать разные слои, дублировать их (например, надевая два утеплителя). Иногда сами производители комбинируют разные слои в одном элементе одежды. Например, категория «софтшелл» означает, что к утепляющему слою добавлены защитные свойства. В зимней верхней одежде часто объединяют мембранные ткани и утеплители.

Фото: istockphoto.com

Сноуборд

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер PRO Одежда для сноубординга должна быть в первую очередь достаточно свободной, чтобы не сковывать движения. Нюансы зависят от разных параметров — от уровня мастерства до модных предпочтений.

Новички, как правило, менее активны, чаще падают и, следовательно, больше контактируют со снегом, поэтому им стоит позаботиться о сохранении тепла.

В качестве базового слоя можно рекомендовать шерстяное или полиэстеровое бельё средней плотности без компрессии. Термический слой хорошо бы закрыть флисовой кофтой, а на защитный подойдёт куртка с наполнителем из натурального пуха либо синтетическим, но с показателем около 200 граммов утепления.

Что же касается мембраны, которая помогает куртке отводить пар и защищать от влаги, то показатели таких курток будут от 10 000 мм/10 000 г/м2/24 ч до 15 000 мм/15 000 г/м2/24 ч.

Фото: istockphoto.com

Любители — это люди, уже имеющие опыт и понимающие, что их ждёт на склоне. Они больше двигаются, реже падают, поэтому им нужна более совершенная одежда.

Для базового слоя можно рекомендовать синтетическое термобельё со средним уровнем компрессии. У него много преимуществ: происходит увеличение мышечной силы за счёт поддержки мышц и суставов, лучше контролируется терморегуляция, тело быстрее восстанавливается после нагрузок.

Далее в термический слой мы возьмём флис, но сделанный из материала Polartec — это одна из самых высокоэффективных моделей при небольшом весе. При выборе куртки лучше отдать предпочтение модели, утеплённой синтетикой до 120 граммов, и желательно подбирать модели с мембраной не ниже 15 000 мм/15 000 г/м2/24 ч.

Фото: istockphoto.com

Профессиональные сноубордисты привыкли к суровым испытаниям и высоким нагрузкам. Они, как правило, выбирают самую технологичную одежду: термобельё высококомпрессионное синтетическое или на сто процентов состоящее из высококачественной шерсти мериноса.

В первом случае человек может рассчитывать на долгое катание с максимальной отдачей и экономией энергии, во втором — на отличное сохранение тепла, что позволит сэкономить на всех следующих слоях. Термический слой у экспертов уже представляет собой пуховый свитер, который выглядит как очень тонкая куртка, но при этом имеет заметно более высокие показатели по теплу и влагоотводу, чем флисовые кофты, и к тому же вдвое легче.

Куртка у профессионалов будет абсолютно без утепления. Выглядит она как ветровка и в народе называется просто «шкуркой». Такие куртки годятся для суровых испытаний как ветром, так и влагой и поэтому имеют ламинацию на внутренней поверхности и проклеенные швы.

Про тенденции

Что касается трендов, то из сезона в сезон в культуре сноубордистов популярен оверсайз. Считается абсолютной нормой брать куртки на один-два размера больше. Альтернативой куртке могут быть комбинезон или сноубордическое худи. Последние всё больше и больше набирают обороты на рынке, но тягаться с куртками по характеристикам влаго- и ветрозащиты пока не могут.

Про аксессуары

Классикой в сноубординге считаются варежки, но ничего не мешает обзавестись перчатками, если так вам удобнее. В идеале должно быть две пары, так как этот элемент снаряжения больше всего подвержен риску промокания. Следует подбирать варежки по показателю мембраны, не стоит рассматривать модели стоимостью меньше 10 тысяч рублей.

Куртка (8499 руб.), брюки (4999 руб.), варежки (1399 руб.) и шапка (599 руб.) / Termit Фото: Termit

Балаклавы тоже лучше иметь две: тонкую синтетическую и флисовую на случай морозов. Можно присмотреться к флисовому капюшону, он является стильным и функциональным аксессуаром. Но при влажной погоде лучше им не пользоваться.

Новички зачастую недооценивают носки — и очень зря. На ноги идёт самая большая нагрузка, и лучшим вариантом будет взять анатомические носки со средним уровнем компрессии, плотными вставками от натирания, а от классических толстых носков отказаться. Ботинок сам по себе довольно неплохо утеплён, тем более толстый носок снижает чувствительность при управлении снарядом.

Горные лыжи

Сергей Склизков PRO-эксперт Спортмастер-PRO В горных лыжах мы разогреваемся во время спуска, а потом охлаждаемся во время подъёма. Для того чтобы не замёрзнуть на подъёмнике, важно иметь хорошее термобельё и непродуваемую мембранную куртку и брюки. Как всё это выбирать?

Куртка (10 999 руб.), брюки (3999 руб.) Volkl / «Спортмастер» Фото: сайт «Спортмастер»

Термобельё и утеплитель выбираем без хлопка (хлопок удерживает влагу). Продвинутые модели термобелья отличаются анатомичным кроем и зонами разного плетения для максимального облегания. Может присутствовать компрессионный эффект для поддержки мышц спортсмена. Цены зависят от материалов, кроя и других особенностей и колеблются от 1800 до 35 000 рублей за комплект.

Куртка (24 120 руб.), брюки (15 480 руб.) Level HERMES / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Характеристики мембраны обозначают двумя числами — водонепроницаемостью (измеряется в мм водяного столба) и паропроницаемостью (измеряется в г/м²). Чем выше эти показатели, тем лучше мембрана справляется со своей задачей. Простые мембраны могут иметь показатели порядка 5000/5000, высокого класса — 40 000/40 000 и больше.

Комбинезон горнолыжный Poivre Blanc, 55 040 руб. / КАНТ Фото: сайт КАНТ

Также крайне желательно, чтобы на куртке (и штанинах брюк) была снежная юбка, она защитит от ветра и попадания снега при возможном падении. Даже самые совершенные мембраны не всегда справляются с вентиляцией в тёплую погоду или во время очень активного катания, для этого в куртках и брюках делают специальные вентиляционные клапаны.

Куртка (4899 руб.), брюки (3149 руб.) Glissade / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Цена комплекта из куртки и брюк сильно зависит от качества материалов, кроя и дополнительного функционала типа карманов для маски и скипаса, дополнительной вентиляции и прочих элементов. Цены начинаются от 6000 рублей, стоимость полнофункционального комплекта с хорошей мембраной — от 25 000 рублей.

Куртка (18 890 руб.), брюки (12 190 руб.) Maier Sports / КАНТ Фото: сайт КАНТ

Не забудьте про хорошие непромокаемые перчатки. Для самых мерзлявых уже давно выпускаются перчатки и стельки с электроподогревом — встроенный нагревательный элемент питается от внешнего аккумулятора. А в последнее время электроподогревом оснащаются даже носки и куртки — в такой одежде не замёрзнешь и в сильный мороз.

Как выбрать сноуборд? На чём можно сэкономить, а где лучше переплатить? Подробные инструкции ищите здесь.