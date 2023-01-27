В 1995-м он спас Панаму от эпидемии гриппа.

Ученые назвали продукт, который может вылечить простуду за один день. Мнение врача

Ирина Терещенко медицинский директор СИТИЛАБ, кандидат медицинских наук Бузина веками использовалась в народной медицине для лечения гриппа и простуды, и не так давно учёные подробнее исследовали свойства этой ягоды.

Бузина (Sambucus) – род цветочных растений семейства Адоксовых.

В 1999-2000 годах в Норвегии провели небольшое плацебо-контролируемое исследование на 60 пациентах с симптомами гриппа. Испытуемые получали сироп бузины или плацебо в течение пяти дней и отмечали своё самочувствие.

Фото: istockphoto.com

По результатам эксперимента, при приёме бузины симптомы уменьшались в среднем на четыре дня раньше, по сравнению с группой, получавшей плацебо. То есть состояние пациентов улучшалось в среднем за день после приёма продукта.

Согласно другой работе, проведённой Zacay-Rones, во время эпидемии гриппа 1995 года в Панаме для лечения успешно использовали сок чёрной бузины. Испытуемые полностью излечивались за два дня.

Конечно, оба исследования должны быть подтверждены на более масштабной выборке, и однозначные выводы делать рано.

Достоверно известно, что чёрная бузина содержит большое количество витамина С, необходимого для поддержания защитных сил организма. А антоцианы ягоды оказывают противовоспалительное действие, за счёт чего облегчают симптомы гриппа.

Другая важная группа веществ, содержащихся в продукте, – флавоноиды, которые также стимулируют иммунную систему и способствуют выработке цитокинов (крошечных белковых молекул, участвующих в иммунном ответе).

Фото: istockphoto.com

И всё же врачи не могут назначать бузину в качестве лекарства от гриппа, потому что как минимум проведённых исследований недостаточно. Нет надёжных данных, которые позволили бы рекомендовать использовать ягоды или её экстракты в медицинских целях.

Приём продукта во время гриппа возможен в качестве вспомогательного средства для облегчения симптомов, однако он не заменяет лекарственные препараты, назначенные врачом.

Настой из шиповника, чай из ягод облепихи и другие напитки помогут укрепить иммунитет. Подробнее об этом читайте здесь

При употреблении ягод бузины или иных иммуностимуляторов важно помнить про индивидуальную реакцию на продукт. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к аллергии.

Важно: дневная порция бузины для взрослого человека ограничивается 200 г. Ягоды полезны в небольших количествах, но смертельно опасны при неконтролируемом употреблении за счёт содержания в них цианида.

Фото: istockphoto.com

Для облегчения симптомов гриппа используют свежие ягоды. При тепловой обработке они теряют свои полезные свойства. Употреблять бузину лучше всего после основного приёма пищи, не натощак, так как кислота, содержащаяся в ягодах, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта.

В предыдущем материале рассказали, как не нужно лечить простуду.