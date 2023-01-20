10 качеств истинной женщины, которые привлекают мужчин. Проверь себя по списку

Если вы соответствуете по всем пунктам, подобрать достойного спутника жизни будет непросто…

Юлия Керецман психолог, ментор Издавна принято считать, что истинная женщина та, которая полностью посвящает себя семье и быту. Однако времена изменились, и сегодня на хрупкие женские плечи возложены не только домашние обязанности, но и самореализация. Какие признаки определяют образ современной истинной женщины?

Мы уверены, что от их присутствия зависит личное счастье, ведь логика подсказывает — настоящий мужчина может полюбить по-настоящему только… настоящую женщину. Так это или нет — вопрос философский, но практика показывает, что у мужчин есть определённые представления о предполагаемой спутнице жизни. Всегда ли реальная им соответствует… Снова касаемся философских тем.

Что же, отставим теоретические размышления и обратимся к практике. Что такое истинная женщина сегодня? Какой она должна быть с учётом всех требований — общества, мужчин и… своих собственных?

Фото: istockphoto.com

1. Ухоженная внешность

Истинная женщина всегда выглядит опрятно и ухоженно. Она заботится о своём организме и поддерживает фигуру. У неё есть неповторимый вкус и уникальный стиль. При этом ей совершенно необязательно иметь большой гардероб. Такая женщина принимает свою внешность. У неё нет желания переделывать её путём хирургического вмешательства, изнурять себя жёсткими диетами. Она выбирает уход за собой.

2. Чувственность

Такая женщина в повседневной жизни получает огромное удовольствие от любимых ароматов, нежных прикосновений, приятных звуков и прочих мелочей. Чувственность проявляется в походке, прикосновениях и голосе. Тело при этом расслабленное, движения плавные.

Фото: istockphoto.com

3. Доброта

Данное качество 67% мужчин отмечают как самое главное в их спутнице. Почему? Истинная леди старается приумножать добро в мире, помогая окружающим стать чуточку счастливее. Она не скупится на улыбку незнакомому малышу, поможет коллеге со сложным отчётом, выслушает грустную историю лучшей подруги. Ещё с древних времён за утешением все приходили к мамам и бабушкам.

4. Хорошее чувство юмора

С такой женщиной всегда приятно пообщаться и посмеяться над обыденными проблемами. И себе настроение поднимет, и собеседника зарядит положительной энергией. Это качество помогает увидеть смешное в жизненных ситуациях. Обладательницы этого качества не только умеют шутить, но и понимают юмор остальных.

Фото: istockphoto.com

5. Развитый интеллект

С ней всегда есть о чём поговорить. С истинной женщиной хочется обсудить всё на свете. Собеседник совершенно точно понимает, что она в теме. Она смотрит фильмы, читает книги, путешествует. Это то, что способствует развитию интеллекта. В любом возрасте она продолжает развиваться.

6. Сексуальность

Настоящая современная леди не стесняется своего тела и своей сексуальной энергии. Она в меру раскрепощена, ей приятно получать комплименты от мужчин. При этом близко она подпускает лишь избранных.

Фото: istockphoto.com

Наша героиня любит своё тело и считает его сексуальным. Почему? Сексуальность не имеет ничего общего с весом, размером груди или отсутствием морщин. Это идёт изнутри. Если женщина нравится себе, то она нравится и мужчинам.

7. Наличие самореализации

Сегодня женщина не ходит на работу исключительно ради денег. Она получает удовольствие от своего дела, искренне любит и ценит свою профессию. Она реализует себя, добивается целей.

8. Умение совмещать быт и карьеру

Истинная леди умеет грамотно организовывать свою профессиональную жизнь и быт семьи. На работе она с лёгкостью может быть строгим и требовательным руководителем, а в семью возвращаться мягкой и любящей женщиной. В чём секрет? Она умеет распределять своё время. Она не боится просить помощи.

Фото: istockphoto.com

9. Уважение к мужчине

Современная женщина глубоко уважает мужчин. Она понимает, что именно женщина наполняет своего спутника сильнейшей энергией для свершений и его успех частично зависит именно от неё. Уважение — прочный фундамент для крепких отношений.

10. Умение слышать своего мужчину

Истинная женщина знает, когда ей нужно стать женственной и мягкой, убрать свою самостоятельность и принять помощь и ухаживания мужчины. Ведь именно рядом с настоящей леди мужчина чувствует себя рыцарем, и именно ради такой женщины он готов сворачивать целые горы. Слушать — это умение быть включённой в разговор.

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