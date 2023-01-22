Где бесплатно покататься на коньках в Москве? 6 катков в разных уголках столицы

Второй зимний месяц уже на исходе, пора открывать заметки в телефоне и смотреть, какие дела уже успели переделать, а что остаётся на февраль. Снеговика слепили, в снежки поиграли, на горках покатались, cтоп, а коньки? Какая же зима без катания на коньках. Специально для тех, кто ещё не успел, и для всех любителей льда подготовили подборку катков в Москве, где можно бесплатно покататься этой зимой.

Каток «Полярный»

Где находится: парк «Фили», ул. Большая Филевская, 22 строение 1.

Сам по себе парк очень живописный, он находится на западе Москвы, и зимой там особенно красиво. На территории этого парка располагается небольшой каток. Помимо него, тут есть прокат коньков и кафе, где можно выпить чаю. Предварительная регистрация не потребуется, но каток работает по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00. Советуем приходить немного заранее.

Каток на Чистых прудах

Где находится: Чистопрудный бульвар.

Это один из старейших катков Москвы, и находится он в её историческом центре. Лёд там натуральный, а его площадь составляет 12 тыс. кв. м. Предварительная запись не нужна, на каток можно приходить в любое время. Для посетителей тут созданы все удобства: для хоккеистов предусмотрена отдельная зона, есть прокат коньков, ну а когда темнеет, начинается сказка. Каток оснащён иллюминацией, которая сразу погрузит вас в уютную и тёплую атмосферу.

Фото: istockphoto.com

Каток в парке «Останкино»

Где находится: ВДНХ, с, 1-я Останкинская ул., 1с1.

Лёд в парке «Останкино» также можно посетить бесплатно, тут есть всё, что нужно для комфортного катания: прокат, заточка коньков и камеры хранения, а также кафе, где можно согреться. Единственный нюанс – перед тем как прийти, нужно зарегистрироваться на сеанс. К счастью, их тут много: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00.

Каток на Патриарших прудах

Где находится: Малая Бронная ул., 34.

Ещё один натуральный каток в нашем списке, который открылся после двух лет простоя. Этот каток, как и чистопрудный, один из старейших в столице. Для посетителей созданы комфортные условия: тут и прокат, и точка быстрого питания, и даже отапливаемая раздевалка. Каток работает с 12:00 до 22:00 без перерывов, регистрация не требуется. Его площадь сравнима с катком на Чистых прудах, поэтому места хватит всем.

Каток «Усадебный»

Где находится: тер. Воронцовский Парк, 3.

Если вам доведётся побывать в этом парке, не забудьте заглянуть и на каток, чтобы впечатления от прогулки были полноценными. По будням он работает по сеансам до 22:00, по выходным – до 23:00. Единственный и главный минус указан на сайте: при температуре +3 искусственный каток может не работать, так что в относительно тёплую погоду покататься не удастся.

Фото: istockphoto.com

«Каток Дружбы»

Где находится: ул. Удальцова, 22 А.

Завершает наш рейтинг каток «Дружба», искусственный, площадью 1,8 тыс. кв. м в Парке 50-летия Октября. Условия созданы хорошие: прокат и заточка коньков, камеры хранения, можно даже заплатить за уроки катания. Каток, как и многие другие, работает по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Предварительная регистрация не требуется.

В предыдущем материале рассказали, как выбрать и где купить коньки и одежду для катка.