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Топ-10 лучших цитат Уэнсдей Аддамс на все случаи жизни

10 мрачноватых, но остроумных фраз Уэнсдей на разные случаи жизни
Ольга Астафьева
Цитаты Уэнсдей Аддамс из сериала
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Вдохновляемся радикальным подходом мисс Аддамс.

Почему Уэнсдей так нам полюбилась? Наверное, всё дело в её умении отстаивать своё мнение и действовать не мешкая. Этих качеств характера и навыков многим не хватает.

Возможно, жизненный настрой мисс Аддамс немного мрачноват… Но ведь мы имеем дело с чёрной комедией. Кстати, сама Уэнсдей вовсе не шутит… Либо просто таким мрачно-остроумным образом защищается. Психологи именно на это и намекнут.

Как бы то ни было, кое-что из её цитат вполне можно ввернуть, если захочется добавить перчинки в унылую беседу.

Фото: kinopoisk

Если бы вы меня отвергли, я бы не расстроилась.
Сартр писал: «Ад — это другие люди». Он — моя первая любовь.
Эмоции — как лёгкий наркотик. Дальше пойдут чувства. Они вызывают слёзы. А я не плачу.

Фото: kinopoisk

У меня нет телефона. Не хочу быть рабом технологий.
Не знаю, в чью больную голову пришла идея отправить сотни подростков в недофинансированные школы, руководство которых — несостоявшиеся неудачники. Но этот садизм меня восхищает.

Фото: kinopoisk

Всякое добро наказуемо.
Тот, кто любит вязать — не слишком достойный противник.
Соцсети — это бездна бессмысленной информации, отравляющей душу.

Фото: kinopoisk

У шакалов больше самоконтроля, чем у вас.
Иногда ответ смотрит прямо тебе в глаза.
Если вас вдохновил образ Уэнсдей, здесь можно найти инструкцию по выбору платьев в её стиле.
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