10 мрачноватых, но остроумных фраз Уэнсдей на разные случаи жизни

Почему Уэнсдей так нам полюбилась? Наверное, всё дело в её умении отстаивать своё мнение и действовать не мешкая. Этих качеств характера и навыков многим не хватает.

Возможно, жизненный настрой мисс Аддамс немного мрачноват… Но ведь мы имеем дело с чёрной комедией. Кстати, сама Уэнсдей вовсе не шутит… Либо просто таким мрачно-остроумным образом защищается. Психологи именно на это и намекнут.

Как бы то ни было, кое-что из её цитат вполне можно ввернуть, если захочется добавить перчинки в унылую беседу.

Фото: kinopoisk

Если бы вы меня отвергли, я бы не расстроилась.

Сартр писал: «Ад — это другие люди». Он — моя первая любовь.

Эмоции — как лёгкий наркотик. Дальше пойдут чувства. Они вызывают слёзы. А я не плачу.

Фото: kinopoisk

У меня нет телефона. Не хочу быть рабом технологий.

Не знаю, в чью больную голову пришла идея отправить сотни подростков в недофинансированные школы, руководство которых — несостоявшиеся неудачники. Но этот садизм меня восхищает.

Фото: kinopoisk

Всякое добро наказуемо.

Тот, кто любит вязать — не слишком достойный противник.

Соцсети — это бездна бессмысленной информации, отравляющей душу.

Фото: kinopoisk

У шакалов больше самоконтроля, чем у вас.

Иногда ответ смотрит прямо тебе в глаза.

Если вас вдохновил образ Уэнсдей, здесь можно найти инструкцию по выбору платьев в её стиле.