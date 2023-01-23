Где послушать орган в Москве? 5 удивительных мест, где проводятся концерты

С чем у вас ассоциируется органная музыка? Как правило, большинство вспоминает европейские католические соборы, где хор поёт под звучание этого огромного инструмента. Экзотика водится не только за границей, хоть у нас орган и не слишком популярен. Собрали для вас подборку мест, где в столице можно послушать такую музыку.

Евангелическо-лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла

Церковь была построена в 1903–1905 годах для русской лютеранской общины, последователей Мартина Лютера, «отца» Реформации в Германии и по всему миру. С 2004 по 2010 год велись активные реставрационные работы, а сейчас храм живёт и полностью открыт для прихожан. Орган же установлен напротив алтарной части, построен он был в 1898 году, а в 2006-м – отреставрирован для лютеранского собора. Послушать его можно во время богослужений. Они проводятся каждое воскресенье в 11:30 и четверг в 19:00.

Адрес: Москва, Старосадский пер., 7/10.

Часы работы: со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00.

Концертный зал «Зарядье»

Почти три года назад, в феврале 2020 года в зале «Зарядье» прошла инаугурация Большого концертного органа, одного из крупнейших в Европе. Это был тщательно продуманный проект, реализованный не за один день. Инструмент был специально спроектирован для зала, детали для него доставлялись постепенно. В день открытия на органе играли без остановки 24 часа лучшие органисты мира, по итогу была даже подана заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. На сайте «Зарядья» можно купить билеты как на органную экскурсию, так и на полноценный концерт. Цены начинаются от 300 рублей.

Адрес: Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4.

Часы работы: каждый день с 10:00 до 21:00.

Концертный зал «Зарядье» Фото: zaryadyehall.ru

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Этот неоготический кафедральный собор был основан в конце XIX века, а открыл свои двери для прихожан в 1911 году. Возглавляет церковь католический архиепископ Паоло Пецци, богослужения проводятся ежедневно. На сайте собора можно купить билеты на концерты органной музыки. Цены начинаются от 700 рублей. Но самое интересное, что также на сайте можно записаться на занятия по игре на органе, главный преподаватель – Марина Омельченко, титулярная органистка кафедрального собора.

Адрес: Москва, Малая Грузинская ул., 27/13.

Часы работы: пн-вт 7:15–20:00, ср 7:15–19:00, чт-сб 7:15–20:00, вс 7:30–21:00.

Музей музыки

Российский музей музыки – то место, где стоит знакомиться с одними из самых вдохновляющих изобретений человечества – с музыкальными инструментами. Музей был основан в 1912 году, за пять лет до крушения монархии. Сейчас там проводятся всевозможные выставки, экскурсии по ним, а венец музея, конечно, органные концерты. Сам орган – старейший в России, он был построен в далёком 1868 году известным органным мастером эпохи романтизма Фридрихом Ладегастом. Инструмент был отреставрирован, и теперь по воскресеньям в музее проводятся концерты.

Адрес: Москва, ул. Фадеева, 4.

Часы работы: вт-ср 11:00–19:00, чт-пт 12:00–21:00, сб 11:00–19:00, вс 11:00–18:00.

Орган в Музее музыки Фото: music-museum.ru

Англиканский собор святого Андрея

Это неоготическое здание совершенно не вписывается в архитектурный ансамбль Москвы, но назвать это недостатком язык не повернётся. Собор святого Андрея – единственная англиканская церковь в столице. Дата возведения этого памятника архитектуры – 1884 год. Сейчас в соборе постоянно проводятся концерты и музыкальные вечера с участием органа, единственный нюанс – удовольствие это не бесплатное. Билеты стоят от 800 до 4200 рублей, в зависимости от репертуара.

Адрес: Москва, Вознесенский пер., д. 8.

Часы работы: вт-вс 7:00–16:30.

В предыдущем материале рассказали, как музыка влияет на результаты тренировок.